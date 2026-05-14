Posouzení smluv ČT potvrdilo hospodárné nakládání s prostředky
14. 5. 2026
„Závěry posouzení potvrzují, že ve zkoumaném vzorku smluv postupovala Česká televize v souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Opakovaně zdůrazňuji, že hospodaření ČT je transparentní a kontrolované. Velmi mne proto těší, že tato má slova potvrzují i zjištění renomované auditorské a poradenské společnosti. Systémový controlling, dlouhodobé sledování a vyhodnocování smluvních vztahů a také nezbytná a pochopitelná modernizace některých provozních procesů zůstávají pro mě osobně, ale i pro celý management ČT jednou ze zásadních priorit. Mým cílem je využít svěřené a Českou televizí spravované finance co nejefektivněji ve prospěch našich diváků, na výrobu kvalitních pořadů a televizních přenosů,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Posuzovaný vzorek smluv se týkal těchto oblastí: úklidové služby, stravovací služby, telekomunikační a datové služby, tiskové služby, vývoj a podpora informačních systémů a technologií, odvoz a likvidace odpadu, poštovní služby (úhrada poštovného) a ostraha objektů. Jedná se o smlouvy, které jsou dlouhodobě předmětem veřejného zájmu.
Předmětné smluvní a provozní modely jsou podle posuzujících nastaveny funkčně a odpovídají charakteru a náročnosti poskytovaných služeb. V rámci posuzovaného vzorku bylo potvrzeno, že smluvní plnění odpovídala účelu uzavřených smluv a provozním potřebám České televize.
Při posuzování vzorku smluv zároveň nebyly identifikovány případy nadbytečných, duplicitních nebo fakticky nevyužívaných plnění. Ve zkoumaném vzorku nebyly zjištěny známky nehospodárnosti. V některých případech byly cenové podmínky dokonce pod úrovní běžné tržní praxe nebo byl rozsah poskytovaných služeb vyšší, než je za danou cenu obvyklé. Závěrečná zpráva zároveň potvrzuje, že u posuzovaných smluv fungují dostatečné kontrolní nástroje umožňující ověřovat soulad plnění se smluvními podmínkami.
Celý proces posuzování vzorku smluv se uskutečnil v období od ledna 2026 do března 2026.
