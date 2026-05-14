Nejhorší vláda v historii Česka i v ekonomické oblasti
14. 5. 2026
Neotravujte, vládneme, protestuje europoslanec a bývalý viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer proti rozhodnutí Babiše o zrušení pravidelných vládních zpráv o připravenosti Česka k přechodu na euro.
Premiér Andrej Babiš nechce obtěžovat své kolegy zprávami o (ne)zavedení eura v naší zemi. Na zrušení těchto zpráv neměly odvahu ani předchozí, dost euroskeptické vlády.
Strkání hlavy do písku před náklady nepřijetí eura (desítky miliard ročně) i před spoustou dalších problémů (například rostoucím deficitem) není jen dětinské, ale ohrožuje naši budoucnost. A navíc k tomu vláda přidává nebývalou dávku arogance a hrocení nenávisti, které otravují atmosféru v naší zemi.
Myslím, že začíná být jasné, že tu máme tu nejhorší vládu v historii naší země. A to je co říct, neb laťka je fakt vysoko, uzavírá Niedermayer.
Niedermayer dále vypočítává, o kolik přichází Česko a každý občan setrváváním na koruně:
