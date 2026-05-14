Útoky na přítomnost sudetských Němců v Brně a nezaměnitelná stopa Kremlu ruku v ruce s českou populistickou scénou
14. 5. 2026 / Bohumil Kartous
Sudetská karta je starý český evergreen, který každých pár let někdo vytáhne na světlo. Proč? Protože na část populace směsice strachu a zdánlivě oprávněného rozhořčení velmi dobře funguje. Velmi dobře to ví zejména (pro)ruská propaganda.
Mezi 16. a 30. dubnem 2026 zaplavila české sociální sítě vlna příspěvků o sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Narativ byl jednoduchý a úderný: „Jde o řízenou provokaci, která má morálně zlomit český národ a připravit ho o suverenitu.“ Celkem si tyto příspěvky vyžádaly přibližně 1,9 milionu shlédnutí, s vrcholem kolem 25. dubna.
Jak to celé funguje?
Kampaň stojí na třech osvědčených technikách informační manipulace:
1. Šikmá plocha. Z prvního setkání sudetoněmeckých krajanů v Brně se vykonstruuje katastrofický scénář — konec republiky, vracení majetků, popření výsledků druhé světové války. Drobný fakt → apokalyptický důsledek.
2. Nálepkování. Oponenti dostávají nálepky „fašisté“, „revanšisté“, „zrádci“. Jsou to slova, která v nás stále vyvolávají silné emoce, a právě o ty tady jde — ne o debatu.
3. Personalizace nepřítele a syntéza s předchozími manipulacemi. Hlavním terčem se stal prezident Petr Pavel, vykreslovaný jako „agent cizích mocností“, který zaprodal zemi Berlínu a Bruselu. Když má strach tvář, prodává se líp. Petr Pavel je zároveň jedním z největších terčů tuzemské dezinformace scény a je třeba mu neustále přispívat další a další "zločiny".
Výsledek?
Není to historická diskuse. Je to řemeslná práce se strachem, postavená na zištné lži: o majetky ani českou suverenitu nikdo neusiluje, natož o rehabilitaci nacismu.
Cílem je rozdělit společnost a vytěžit z nejistoty politické body.
Kdo to šíří?
Mezi šiřiteli najdeme dva prokazatelně na Rusko napojené zdroje:
- neČT24 — nástupce zakázaného Sputniku, působící přes Telegram a web 42TČen
- PRAVDA CZ — česká mutace mezinárodní sítě ruských propagandistických webů PRAVDA
- K nim se přidávají domácí hráči, kteří „sudetskou kartu“ vytahují opakovaně, protože už od prezidentských voleb 2013 dobře funguje: SPD Tomia Okamury, KSČM, Trikolora, Svobodní a jejich proxy "informační" zdroje, jako jsou Inovace republiky, Raptor TV a Vidlákovy kydy.
Proč na to upozorňujeme?
To, že stejný narativ ve stejný čas zaznívá z ruských kanálů i od části české politické scény, není náhoda. Je to ukázka toho, jak hybridní vlivové operace fungují v praxi — neříkají vám, co si máte myslet. Říkají vám, koho se máte bát.
A když poznáte techniku, ztratí svoji sílu.
Analýzu a infografiky připravili kolegyně a kolegové z iniciativy Čeští elfové.
