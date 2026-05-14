Je Josef Nerušil ze strany SPD skrytý homosexuál?
14. 5. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 7 minut
https://www.blisty.cz/art/133350-snazi-se-josef-nerusil-ze-strany-spd-zakryt-sve-tajemstvi-tim-ze-utoci-na-ostatni.html), se mi kromě toho, že mě kontaktoval Deník N, aby rozšířil své vyšetřování o to, co ještě vím ze svého osobního přátelství s matkou jeho dvou dětí, Brazilkou Helen Pelipecki, ozvalo mnoho lidí s otázkou: ale pokud je homosexuál, jak to, že má dvě děti?
Jeho anti-LGBT platforma je vzhledem k jeho politické straně přirozená. Komplikovaný je jeho osobní život a jeho pozadí. Všichni víme, že katolická církev byla po staletí útočištěm homosexuálů. Předsudky, které sama církev vytvořila, vedly homosexuály po staletí k tomu, aby se stávali kněžími, protože pak nemuseli nikomu vysvětlovat, proč se neoženili a nemají děti. To však neznamená, že homosexuálové jsou univerzálně neschopni sexu se ženami. To je důležité zdůraznit. Například Oscar Wilde měl také dvě děti. Takže v tom pointa není.
Důvod, proč by měl být intimní vztah „Pepy", který podle toho, co mi sám řekl při večeři, od dvanácti let (!) žil téměř nepřetržitě u kněze Badala poblíž Brna, veřejně analyzován, spočívá v tom, že se nebezpečně snaží zakrýt svou vlastní minulost palbou proti homosexuálům. Už před Freudem jsme věděli, že mnozí homosexuálové, aby se chránili před odhalením, pronášejí homofobní urážky, aby od sebe odvrátili podezření.
Slavní a mocní homosexuálové, jako legendární ředitel FBI Edgar J. Hoover — který žil se svým mužským partnerem a na soukromých večírcích se převlékal za ženu — pronásledovali jiné homosexuály a ničili jim životy. Nejméně 27 amerických politiků a pastorů, kteří byli notoricky známí svými protihomosexuálními postoji, bylo přistiženo v homosexuálních vztazích. Takže 1) tento druh pokrytectví není nic nového a 2) gayové mohou mít také sex se ženami a mít děti.
Přesto si osobně nemyslím, že Josef je homosexuál.
Jeho případ podle mě není případem homosexuála, který se snaží skrývat za veřejnou homofobii. Podle mého názoru je Josef obětí homosexuálního groomera. Co je groomer? Mnozí homosexuálové právě kvůli nebezpečím, která pro jejich sexualitu vytvořila společenská a náboženská tabu, nakonec hledají způsoby, jak naplnit své citové a sexuální potřeby. Často je nejjednodušší cestou „groomovat" prepubertálního chlapce nebo teenagera, tedy někoho, jehož sexualita ještě není zcela ustálená.
Připočtěme k tomu autoritativní postavení — kněz, učitel, sportovní trenér, vedoucí letního tábora a podobně — a groomingový proces je na světě. Z něčeho takového byl obviněn například Michael Jackson. Něco podobného tomu, co se dělo v některých kruzích — nikoli univerzálně, jak se někteří domnívají — ve starověkém Řecku, kde starší muži výměnou za sexuální přízeň vychovávali mladíky z nižších vrstev a učili je všemu od lovu až po filozofii.
Pro mě, jako pro zkušeného gaye, který něco takového během desetiletí viděl mnohokrát, bylo snadné tento typ vztahu rozpoznat v tom, co se dělo mezi Badalem a partnerem mé brazilské přítelkyně Helen, otcem jejích dvou dětí. Nemyslím si, že Josef měl dvě děti proto, aby předstíral, že je heterosexuál. Myslím si, že je heterosexuální muž, který prožil pubertu a ranou dospělost pod vlivem a manipulací problematického skrytého homosexuála.
To samo o sobě by dokonce do jisté míry „Pepův" protihomosexuální postoj omlouvalo. Bylo by to však přijatelné pouze tehdy, kdyby veřejně vystoupil a řekl: „Viděl jsem to zblízka, proto jsem proti." Své názory by mohl obhájit jako důsledek toho, že byl obětí homosexuálního groomera.
Pro mě, jako pro zkušeného gaye, který něco takového během desetiletí viděl mnohokrát, bylo snadné tento typ vztahu rozpoznat v tom, co se dělo mezi Badalem a partnerem mé brazilské přítelkyně Helen, otcem jejích dvou dětí. Nemyslím si, že Josef měl dvě děti proto, aby předstíral, že je heterosexuál. Myslím si, že je heterosexuální muž, který prožil pubertu a ranou dospělost pod vlivem a manipulací problematického skrytého homosexuála.
To samo o sobě by dokonce do jisté míry „Pepův" protihomosexuální postoj omlouvalo. Bylo by to však přijatelné pouze tehdy, kdyby veřejně vystoupil a řekl: „Viděl jsem to zblízka, proto jsem proti." Své názory by mohl obhájit jako důsledek toho, že byl obětí homosexuálního groomera.
Musí ale říct čistě, co se stalo v tomto naprosto nesmyslném uspořádání, kdy syn středostavovské rodiny — nikoli nějaký chudý opuštěný chlapec — roky a roky a roky přespával u staršího kněze. Proč po tom knězi všechno zdědil.
Proč ne jeden, dva nebo tři, ale desítky lidí dosvědčují, že byl představován jako Badalův přítel v romantickém smyslu, a to i velmi známým lidem, jako jsou Tomáš Halík, Ondřej Liška a Martin C. Putna — a také mně. Je to zkrátka příliš mnoho kouře na to, aby nebyl žádný oheň.
K tomu připočtěme fakt, že jeho partnerka je Brazilka a já jsem měl přístup k jeho domovu a intimitě, takže vím hodně o jeho osobním chování, které by jeho voliče a spořádané otce rodin vyděsilo.
Bohužel zlo zde může být ještě banálnější. Je možné, že Josef není groomingem ani traumatizován. Já ho vidím spíše jako člověka bez srdce, bez emocí, bez kreativity, což je důsledek toho, že byl celý život pod přehlušujícími hlasy starších mužů — Badala, potom Duky, potom Okamury, a dokonce i Štěpána Kotrby, který mu po mnoho měsíců doslova celé hodiny denně krmil mysl svými řečmi.
K tomu připočtěme fakt, že jeho partnerka je Brazilka a já jsem měl přístup k jeho domovu a intimitě, takže vím hodně o jeho osobním chování, které by jeho voliče a spořádané otce rodin vyděsilo.
Bohužel zlo zde může být ještě banálnější. Je možné, že Josef není groomingem ani traumatizován. Já ho vidím spíše jako člověka bez srdce, bez emocí, bez kreativity, což je důsledek toho, že byl celý život pod přehlušujícími hlasy starších mužů — Badala, potom Duky, potom Okamury, a dokonce i Štěpána Kotrby, který mu po mnoho měsíců doslova celé hodiny denně krmil mysl svými řečmi.
A nyní, jako Okamurův žák, říká tyto věci prostě proto, že je říkají ti, kdo mu platí nájem. V zásadě si zvykl na to, že se o něj někdo stará, že je malým princem někoho, jehož názory bez skutečného přesvědčení hájí. Protože v osobním životě má ke gayům naprosto blazeovaný, normální vztah, včetně mě, o němž mnohokrát prohlásil, že je mým fanouškem.
To z něj dělá horší případ než člověka, který má nějaké trauma z homosexuálního groomingu, nebo člověka, jehož náboženské přesvědčení ho vede k pocitu, že musí proti homosexuálům vystupovat.
To z něj dělá horší případ než člověka, který má nějaké trauma z homosexuálního groomingu, nebo člověka, jehož náboženské přesvědčení ho vede k pocitu, že musí proti homosexuálům vystupovat.
Josef totiž vůbec není nábožensky založený. Myslím to vážně: vůbec. Nulová religiozita. Ale hraje hru svých podporovatelů. Zvykl si na to, že je o něj postaráno. Jeho žena se také musela vypořádat s tím, že odmítal přispívat na cokoli spojeného s dětmi nebo s domácností, až donedávna, kdy se to po více než deseti letech změnilo — po letech, kdy veškerá tíha ležela na jejích bedrech a v její kapse.
Vidím Josefa jako oportunistický typ, jaký Češi z předchozích režimů dobře znají: člověka, který hraje podle toho, jakou hudbu udává maestro.
Vidím Josefa jako oportunistický typ, jaký Češi z předchozích režimů dobře znají: člověka, který hraje podle toho, jakou hudbu udává maestro.
553
Diskuse