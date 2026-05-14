Namísto expertní organizace zastupují uprchlíky v Česku jen pofiderní advokáti. Pětkrát dráž
14. 5. 2026
Rozumek na sociální síti pokračuje: "Advokát pečlivě vybraný vnitrem, placený vnitrem, který u Ministerstva vnitra zásadně nechodí do správního spisu, nedoplňuje správní spisy, nechodí na klíčové úkony ve věci - pohovory, a píše proti vnitru jednoduché formulářové žaloby, aby náhodou vnitro u soudu neprohrávalo. Prostě advokát, jak má být. Není na straně klienta a vnitro/stát za něj dá s radostí cca 28 miliónů Kč ze státního rozpočtu, když by mohlo dát 5 milionů za skutečnou právní, sociální a psychologickou pomoc Konzorciu specializovaných nevládních organizací. Velmi podivný a nehospodárný přístup ministra Lubomíra Metnara. Je to spíš snaha potrestat občanskou společnost za dobrou práci a za příliš mnoho vyhraných případů na soudech.
