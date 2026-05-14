Přečetli jsme jinde

Namísto expertní organizace zastupují uprchlíky v Česku jen pofiderní advokáti. Pětkrát dráž

14. 5. 2026

čas čtení 1 minuta
Výborný článek, píše Martin Rozumek z Organizace pro pomoc uprchlíkům a textu v Deníku N, který popisuje skandální postup ministerstva vnitra ve věci právního zastupování uprchlíků. To zajišťovala donedávna Rozumkem vedená organizace, která se na tuto činnost specializuje. Babišova vláda ale spolupráci zrušila (v rámci boje se "zlými" neziskovkami" a místo toho najímá pochybné advokáty, kteří své klienty zastupují ledabyle, zato za horentní honoráře vyplácené státem.

Rozumek na sociální síti pokračuje: "Advokát pečlivě vybraný vnitrem, placený vnitrem, který u Ministerstva vnitra zásadně nechodí do správního spisu, nedoplňuje správní spisy, nechodí na klíčové úkony ve věci - pohovory, a píše proti vnitru jednoduché formulářové žaloby, aby náhodou vnitro u soudu neprohrávalo. Prostě advokát, jak má být. Není na straně klienta a vnitro/stát za něj dá s radostí cca 28 miliónů Kč ze státního rozpočtu, když by mohlo dát 5 milionů za skutečnou právní, sociální a psychologickou pomoc Konzorciu specializovaných nevládních organizací. Velmi podivný a nehospodárný přístup ministra Lubomíra Metnara. Je to spíš snaha potrestat občanskou společnost za dobrou práci a za příliš mnoho vyhraných případů na soudech.


Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. to každopádně nevzdáváme a budeme právně zdarma pomáhat lidem v nebezpečí života i nadále," uzavírá Rozumek.

Článek Deníku N zde.

