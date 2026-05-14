Zelenskyj a Putin se prý shodnou, že Trump žádný mír mezi nimi nedojedná
14. 5. 2026 / Boris Cvek
Vzpomínáte na horečná jednání evropských států, jak pošlou mírové sbory na Ukrajinu, až bude mír? Každou chvíli! Ani pes po tom neštěkne. Je to jako vzdálená halucinace, halucinogenní trip – a přitom jen rok, pouhý rok. Co bylo vlastně před rokem? Vzpomenete si na „první přímá jednání Ukrajiny a Ruska“ v květnu 2025? A srpnové ultimátum? Těch deset až dvanáct dní? Trumpovo ultimátum Putinovi, které když Putin nesplnil, tak mu Trump osobně zatleskal na Aljašce. A Putin mu poděkoval útokem na americkou továrnu v Mukačevu. To je strašně dávno, že? To žili ještě dinosauři. To už není pravda, to už neexistuje. Žijeme už jinými věcmi. Putinovo vraždění na Ukrajině pokračuje prakticky na každodenní bázi. Dokonce to i občas pronikne do českých médií. Úplně aktuálně: Rusko útočí v Kyjevě za bílého dne! Teď odpoledne. Ale dnes žijeme Trumpovou návštěvou v Číně. Kolik se nažvanilo o tom, jak je Čína pro Trumpa hlavní soupeř! Nějak nám ty ledy tají, pokud vůbec kdy byly. A Pákistán a Irák prý uzavřely smlouvy s Íránem, uznávající jeho kontrolu nad Hormuzským průlivem. Pamatujete si ještě na Írán? Hormuz? Říká vám to něco? A Rumunsko? Prý padá do fašismu. A v Británii se hroutí politický systém. Za rok to všechno asi bude jen bizarní halucinace.
Vzpomínáte na horečná jednání evropských států, jak pošlou mírové sbory na Ukrajinu, až bude mír? Každou chvíli! Ani pes po tom neštěkne. Je to jako vzdálená halucinace, halucinogenní trip – a přitom jen rok, pouhý rok. Co bylo vlastně před rokem? Vzpomenete si na „první přímá jednání Ukrajiny a Ruska“ v květnu 2025?
A srpnové ultimátum? Těch deset až dvanáct dní? Trumpovo ultimátum Putinovi, které když Putin nesplnil, tak mu Trump osobně zatleskal na Aljašce. A Putin mu poděkoval útokem na americkou továrnu v Mukačevu. To je strašně dávno, že? To žili ještě dinosauři. To už není pravda, to už neexistuje.
Žijeme už jinými věcmi. Putinovo vraždění na Ukrajině pokračuje prakticky na každodenní bázi. Dokonce to i občas pronikne do českých médií. Úplně aktuálně: Rusko útočí v Kyjevě za bílého dne! Teď odpoledne.
Ale dnes žijeme Trumpovou návštěvou v Číně. Kolik se nažvanilo o tom, jak je Čína pro Trumpa hlavní soupeř! Nějak nám ty ledy tají, pokud vůbec kdy byly. A Pákistán a Irák prý uzavřely smlouvy s Íránem, uznávající jeho kontrolu nad Hormuzským průlivem. Pamatujete si ještě na Írán? Hormuz? Říká vám to něco? A Rumunsko? Prý padá do fašismu. A v Británii se hroutí politický systém. Za rok to všechno asi bude jen bizarní halucinace.
Diskuse