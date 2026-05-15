Americká armáda náhle zrušila nasazení 4 000 vojáků v Polsku
15. 5. 2026
Armádní představitel ve středu rozhodnutí potvrdil, ale neposkytl podrobnosti a všechny otázky předal ministerstvu obrany, které na žádost o informace nereagovalo.
Během úterního kongresového slyšení o rozpočtové situaci armády se ani ministr armády Dan Driscoll, ani generál Christopher LaNeve, zástupce náčelníka štábu armády, nezmínili zrušení nasazení.
Ale zpráva se začala šířit už brzy v úterý ráno mezi postiženými, vojáci psali zprávám přátelům a blízkým o změně.
Senátor Jack Reed, demokrat z Rhode Islandu, přední člen senátního výboru pro ozbrojené síly, uvedl během úvodního projevu na slyšení, že armáda v důsledku rozšířených operací, které zahrnují nasazení Národní gardy armády ve Washingtonu, D.C., a jednotky zapojené do americké hraniční kontroly, čelí rozpočtovému deficitu nejméně 2 miliard dolarů.
Reed se zajímal, jaký to bude mít dopad na výcvik a provoz, ale téma nebylo řešeno.
Podle ABC News je rozpočtový deficit armády výrazně větší, než odhaduje Reed. Ve zprávě armádní představitelé uvedli, že částka se ve skutečnosti pohybuje mezi 4 a 6 miliardami dolarů.
Pentagon v dubnu oznámil, že plánuje stáhnout přibližně 5 000 vojáků z Německa. Mluvčí ministerstva obrany Sean Parnell uvedl, že ministr Pete Hegseth učinil rozhodnutí po přezkoumání "požadavků a podmínek v oblasti na místě".
Tento krok by podle organizace Every Casualty Counts, britské nevládní organizace, která sleduje úmrtí v konfliktech, posunul počet amerických vojáků v Evropě na úroveň před ruskou invazí na Ukrajinu a zahájením války, která si vyžádala životy více než 43 000 ukrajinských vojáků a nejméně 100 000 ruských vojáků.
V Polsku je na rotaci dislokováno více než 10 000 amerických vojáků. Očekávalo se, že brigáda "Black Jack" bude nasazena na devět měsíců. Stars and Stripes uvedly, že tanková brigáda se sídlem ve Fort Hood v Texasu složila své prapory 1. května v rámci přípravy na nasazení.
Části předsunutých jednotek 2. obrněné brigádní bojové skupiny jsou již v Polsku a vybavení je v přepravě, dle plánu nasazení.
Armádní představitelé z Fort Hood a velitelství armády USA předali všechny otázky ministerstvu obrany, které odmítlo komentovat.
"V tuto chvíli k tomu nemáme žádný komentář," napsalo tiskové oddělení Pentagonu v e-mailu pro Army Times.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse