Nová trasa obcházející Hormuz zahrnuje obrovský konvoj nákladních aut
15. 5. 2026
V mechanizovaném oživení karavan naložených velbloudů, které kdysi udržovaly arabský obchod, byly dálnice, železnice a přístavy v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Ománu proměněny v záchrannou logistickou linku, která obchází vodní cestu Hormuzského průlivu.
Po útoku USA a Izraele na Írán vyslal Bob Wilt, generální ředitel saúdské státní těžební společnosti Maaden, vedoucí pracovníky do přístavů v Rudém moři a během dvou týdnů zajistil železniční a nákladní dopravce k přepravě hnojiv po celém království.
Klíčová složka: Spousta nákladních vozů, většinou jezdí nonstop, každý se dvěma řidiči.
"Z 600 se stalo 1 600, pak 2 000; nyní máme 3 500 nákladních vozů jezdících z Perského zálivu k Rudému moři," řekl Wilt, bývalý manažer hliníkárny společnosti Alcoa.
Wilt, rodák z Marylandu, řekl, že Maaden dožene exportní zpoždění do konce května. "Nevím, zda jsem opravdu věřil, že to dokážeme, nebo ne," řekl. Tato akce výrazně snižuje nedostatek hnojiv, který ohrožuje globální zásoby potravin.
S rozhovory mezi USA a Íránem, které jsou v patové situaci, se konflikt změnil v ekonomickou vyčerpávací válku. Každá zásilka, která přejde poušť, otupí tlak uzavřeného průlivu a dává vládám v Perském zálivu prostor vydržet jednání a změnit rovnováhu sil.
Trasy pro kamionovou dopravu jsou součástí širšího překreslení regionální logistické mapy, která přesměrovává obchod pryč od zranitelného Perského zálivu a poskytuje vládám a firmám kritické rezervy.
Lodní společnosti včetně MSC a Maersk přepravují zboží kamiony přes Arabský poloostrov. Mobilizace nemůže nahradit kapacitu lodní dopravy ani konkurovat náklady, ani nemůže zabránit nedostatku leteckého paliva a dalších energetických produktů. Přesto se stala tlumičem šoků na některých klíčových trzích, udržuje obchod a pomáhá omezovat globální inflaci.
Řetězec supermarketů Spinneys v SAE poslal nákladní auta naložená britskými potravinami – včetně brambůrků, ovesných vloček a dětských svačin – na šestnáctidenní cestu z Kentu ve Velké Británii přes západní Evropu a poté Egypt a Saúdskou Arábii do Dubaje.
Etihad Rail Freight nedávno přemístil stovky Nissanů z Fudžajry na východním pobřeží SAE do Abú Zabí, které leží u Perského zálivu, což je první vlaková přeprava vozidel v zemi.
Konvoje kamionové dopravy jsou nejnovějším příkladem toho, jak globální ekonomika prokázala překvapivou odolnost tváří v tvář válečným šokům. Zatímco nejdůležitější exporty regionu – ropa a zemní plyn – prudce klesly, značné množství z nich se nadále dostává na globální trhy záložními trasami.
Saudi Aramco se výrazně opírá o svůj východo-západní plynovod do přístavu Janbú u Rudého moře, zatímco SAE tlačí více ropy přes Fudžajru. Obě země zkoumají způsoby, jak rozšířit kapacitu těchto ropných spojení. Další návrhy zahrnují výstavbu nových železničních tratí a rozšíření přístavní infrastruktury v regionu.
Po desetiletí výrobci z Perského zálivu optimalizovali pro rychlost a rozsah přepravy přes Hormuz. Válka odhalila riziko efektivity založené na jednom úzkém místě.
Menší přístav Chor Fakkan se stal nečekanou záchrannou tepnou pro SAE. Kamionová doprava v přístavu v Ománském zálivu vzrostla ze 100 vozů před konfliktem na 7 000 denně. Dlouhé řady těžkých vozidel naložených kontejnery jsou nyní na dálnici běžným jevem.
Přístav provozovaný společností Gulftainer – která také provozuje nákladní terminál v Port Canaveral na Floridě – dlouhodobě sloužil především jako překladiště. Zpracovával náklad, který zůstal uvnitř přístavního systému: kontejnery vycházely z jedné lodi a byly nakládány na jinou.
Nyní se stal vstupní přístavem, kde přicházející kontejnery opouštějí přístav nákladními auty, procházejí branami a celnicí a dosahují skladů, továren nebo obchodů. Týdenní kontejnerová doprava v přístavu od začátku konfliktu vzrostla z 2 000 vozů na 50 000.
Společnost během dvou týdnů najala 900 lidí a přeřadila zaměstnance zákaznického servisu na pozice hlídek nebo vedoucích areálů. Otevřela nový sklad pro třídění a přepravu nákladu.
"Je to jako dát orchestr dohromady přes noc, aby zahrál Mozartovu symfonii," řekl Faríd Bilbúab, generální ředitel Gulftaineru.
Pro Wilta z Maadenu byla krize zkouškou, zda společnost dokáže uspět na globální scéně.
Saúdská Arábie nařídila Maadenu rozšíření výroby fosfátů, zlata a hliníku s plánem investovat 110 miliard dolarů během příštího desetiletí. Spolupracuje s americkou společností MP Materials a Ministerstvem obrany na rafinaci vzácných zemin, což činí Saúdskou Arábii důležitým článkem snah o snížení závislosti Západu na Číně.
Hraje také významnou roli v tom, že Saúdská Arábie se stala třetím největším světovým exportérem fosfátů, které se těží, zpracovávají na granule a za normálních okolností přepravují průlivem.
Dostat materiál přes otevřenou poušť bylo v některých ohledech ta jednodušší část. Saúdská Arábie má síť dálnic přes celou krajinu. Ale přístavy u Rudého moře nebyly postaveny pro obchod s fosfáty. Maaden postavil prefabrikované sklady pro hnojiva a instaloval potrubní systémy pro přepravu korozivní kyseliny sírové, klíčové složky výroby fosfátů, do nerezových cisternových vozů.
Zatímco pozemní trasa je neefektivní a mnoho nákladních vozů se vrací z přístavu prázdných, rostoucí ceny základních komodit vyvažují dodatečné náklady na přepravu, řekl Wilt.
"Tohle jsme neplánovali," řekl Wilt. Nyní zvažuje, jak přeorganizovat provoz společnosti pro snazší přístup k nově důležitým exportním centrům.
"Předvedli jsme naše schopnosti," řekl Wilt. "Zpevníme to a vždy budeme mít cestu k Rudému moři."
Po začátku války analytici z komoditní výzkumné firmy CRU zpochybňovali, zda se nějaký saúdský produkt dostane na trh.
V posledních týdnech však podle společnosti Kpler, která se zabývá sledováním plavidel, dorazily do Džibutska, Thajska a Argentiny náklady fosfátů z přístavu Janbú v Rudém moři.
Peter Harrisson, analytik z CRU, popsal krizovou reakci jako "logistický zázrak Saúdské Arábie".
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse