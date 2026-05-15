Rusko zesílilo útoky na americké firmy na Ukrajině a Bílý dům mlčí
15. 5. 2026
Ruské údery jen v posledních měsících poškodily obilné terminály, továrny, sklady a kanceláře amerických podniků. Zejména v dubnu drony zaútočily na obilný terminál zemědělského giganta Cargill na jihu Ukrajiny. Dále byly ohroženy závody Coca-Coly poblíž Kyjeva, továrna Philip Morris v Charkově a zařízení společností Boeing a Flex Ltd. v Mukačevu.
Rusko může mít více cílů najednou. Někteří ukrajinští podnikatelé věří, že Kreml se snaží oslabit ukrajinskou ekonomiku obecně, útoky na klíčové podniky a průmysl. Další jsou přesvědčeni, že útoky na americké firmy by měly zastrašit investory a narušit ekonomické sbližování mezi Ukrajinou a Spojenými státy.
Šéf Americké obchodní komory na Ukrajině Andy Gander uvedl, že Rusko vypouští rakety a drony "v naději, že americké podniky přestanou přicházet na Ukrajinu". Bývalý náměstek ministra hospodářství Ukrajiny Oleksandr Romanišyn také věří, že Kreml se snaží učinit z amerických továren, skladů a kanceláří "nepřijatelné riziko" pro investory.
Takové útoky se vyostřovaly právě ve chvíli, kdy se začala prohlubovat ekonomická spolupráce mezi Kyjevem a Washingtonem. Zejména loni Ukrajina a Spojené státy podepsaly nové dohody o investicích do energetiky a těžby zdrojů.
Současně administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa veřejně téměř nereaguje na útoky na americké firmy na Ukrajině. Bílý dům neodsoudil žádný z útoků, o nichž Ukrajina letos informovala.
Ministerstvo zahraničí USA pouze uvedlo, že Washington "vyzval obě strany, aby se zdržely útoků na americké obchodní zájmy". Mluvčí Bílého domu odpovídala na otázky novinářů a uvedla pouze to, že americký prezident Donald Trump a jeho tým "velmi tvrdě pracují na ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou".
Senátorka Jeanne Shagin uvedla, že některé americké společnosti jsou přesvědčeny, že ruské útoky na jejich zařízení byly cílené. Podle ní byla reakce Trumpovy administrativy na tyto útoky "ticho – nic".
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse