MEA: Svět rekordním tempem snižuje zásoby ropy
15. 5. 2026
Agentura uvedla, že globální zásoby byly v dubnu sníženy o dalších 117 milionů barelů po poklesu o 129 milionů barelů v březnu, po útocích USA a Izraele proti Íránu.
"Rychle se zmenšující rezervy v době pokračujících narušení mohou předznamenávat budoucí cenové skoky," varovala MEA ve své měsíční zprávě.
Teherán fakticky uzavřel strategický Hormuzský průliv pro vývoz ropy a plynu z Perského zálivu, což způsobilo prudký nárůst cen a donutilo státy rychle hledat alternativní zásoby.
MEA v březnu oznámila, že poskytne světovým trhům 400 milionů barelů z nouzových zásob členů MEA, z nichž již bylo odebráno přibližně 164 milionů barelů.
"Tempo nouzových uvolňování se v dubnu zrychlilo a další objemy by měly být na trhu v nadcházejících měsících," uvedla agentura.
Obavy z nedostatku rostou s blížící se letní cestovní sezónou na severní polokouli, přičemž letecké společnosti již varují před nedostatkem leteckého paliva během několika týdnů, pokud bude přetrvávat přerušení dodávek.
"S globálními zásobami ropy, které již rekordně klesají, se zdá, že další cenová volatilita je pravděpodobná před vrcholem letní poptávky," uvedla agentura.
'Velmi znepokojující'
Uvolnění rezerv pomohlo uklidnit volatilitu na trzích, ale pouze částečně vynahrazuje ztracenou produkci a tyto rezervy se zmenšují.
"Ti z nás, kteří sledují situaci s ropou, nepotřebovali zprávu MEA, abychom věděli, že ztrácíme miliardu barelů zásob a že nám zbývá méně než polovina, než dosáhneme minimálních provozních úrovní," řekl Adi Imsirovic, odborník na energetický průmysl z Oxfordské univerzity.
"Je to velmi znepokojující," dodal.
Prudký nárůst cen také ovlivňuje výhled poptávky, protože koncoví spotřebitelé, jako jsou petrochemie a výrobci v těžkém průmyslu, snižují spotřebu.
MEA nyní očekává, že globální poptávka se ve druhém čtvrtletí sníží o 2,4 milionu barelů denně, což je pokles oproti její předpovědi 3,5 milionu barelů před vypuknutím války.
"Vyšší ceny, zhoršující se ekonomické prostředí a opatření na úsporu poptávky dále zatíží globální spotřebu ropy," uvedla agentura.
Mezitím ropný kartel OPEC uvedl, že stále věří, že poptávka v roce 2026 vzroste o 1,2 milionu barelů denně.
