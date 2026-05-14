O ničení lidí českými politiky, druhá část

14. 5. 2026 / Pavel Veleman

čas čtení 2 minuty
Tisíckrát můžete vysvětlovat politikům, že skutečně jestli se něco zneužívá naprosto mizivě, jsou to sociální dávky, naopak, kdyby si všichni zažádali třeba o příspěvek na péči a mobilitu, byl by zde nárůst padesát procent.

 
Jak teď pracuji vlastně výhradně se seniory, každá druhá návštěva při zajištění pečovatelské služby je šetření státu na těchto dávkách, klient třeba dva roky ležící a není požádáno...

 .
Ne, třeba Daniel Prokop, Lucie Trlifajova, Barbora Bírová může přes jasné statistiky toto vysvětlovat politikům, nic platno, ta nenávist, závist se musí neustále předhazovat lidem ve státě, aby se náhodou nespojili dohromady.

Ve státě, kde  většina politických stran funguje jako organizovaný zločin (výtlak peněz, je to prakticky všude, po desetiletí). Každá partaj má svého Polčáka, Věnka, mladé efko, staré efko (Faltýnek), Blažky, Fialy a kampeličky, nemocnice jsou vlastně pobočky Policie ČR, není týden, aby někde nezasahovala.... Mám pokračovat?

A pan ministr, přesně jako za komunismu, vytvoří sociální komando, které bude šmejdit po bytech, počítat boty, zubní kartáčky, koukat do postelí, vyslýchat sousedy...Pane Bože!

Včera třeba Radka Janeba napíše text o skutečné sociální práci, je které se hlásí stále více pracovníků a pracovnic a bingo - už je tu úroveň od ministra na úrovni skutečně pavlače...Tito lidé nás mají řídit????? Ne!🫣🫣🫣🫣🫣

Kam se to vracíme? Já si pamatuji, když jsem začínal a ještě chodili sociální komandos, tak jsem si v jedné rodině všiml, že klientka stále kouká k balkonu, tak jsem ji řekl, že já tyto praktiky opravdu nedělám, jde mi o pomoc rodině a potřebuji mluvit se všemi...

A ono se jí tak ulevilo a šla na balkon, kde visel za ruce pověšený její přítel a pod balkonem držela její sousedka židli, aby nespadl ...Bylo druhé patro....🤐🖤

Pane Bože, proč?????

1
Vytisknout
290

Diskuse

Obsah vydání | 14. 5. 2026