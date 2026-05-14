O ničení lidí českými politiky, druhá část
14. 5. 2026
Pavel Veleman
Tisíckrát
můžete vysvětlovat politikům, že skutečně jestli se něco zneužívá
naprosto mizivě, jsou to sociální dávky, naopak, kdyby si všichni
zažádali třeba o příspěvek na péči a mobilitu, byl by zde nárůst padesát
procent.
Jak
teď pracuji vlastně výhradně se seniory, každá druhá návštěva při
zajištění pečovatelské služby je šetření státu na těchto dávkách, klient
třeba dva roky ležící a není požádáno...
Ne, třeba Daniel Prokop, Lucie Trlifajova, Barbora Bírová
může přes jasné statistiky toto vysvětlovat politikům, nic platno, ta nenávist, závist se musí neustále předhazovat lidem ve státě, aby se náhodou nespojili dohromady.
Ve státě, kde většina politických stran funguje jako organizovaný zločin (výtlak peněz, je to prakticky všude, po desetiletí). Každá partaj má svého Polčáka, Věnka, mladé efko, staré efko (Faltýnek), Blažky, Fialy a kampeličky, nemocnice jsou vlastně pobočky Policie ČR, není týden, aby někde nezasahovala.... Mám pokračovat?
A pan ministr, přesně jako za komunismu, vytvoří sociální komando, které bude šmejdit po bytech, počítat boty, zubní kartáčky, koukat do postelí, vyslýchat sousedy...Pane Bože!
Kam se to vracíme? Já si pamatuji, když jsem začínal a ještě chodili sociální komandos, tak jsem si v jedné rodině všiml, že klientka stále kouká k balkonu, tak jsem ji řekl, že já tyto praktiky opravdu nedělám, jde mi o pomoc rodině a potřebuji mluvit se všemi...
A ono se jí tak ulevilo a šla na balkon, kde visel za ruce pověšený její přítel a pod balkonem držela její sousedka židli, aby nespadl ...Bylo druhé patro....
