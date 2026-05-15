Izrael oznámil, že zažaluje New York Times za článek o sexuálním zneužívání palestinských vězňů
15. 5. 2026
Odborníci na mediální právo zpochybňují životaschopnost žaloby za pomluvu, kterou Netanjahu vyhrožuje v souvislosti s esejí Nicholase Kristofa
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr zahraničí Gideon Sa’ar pohrozili, že zažalují New York Times za pomluvu kvůli zveřejnění eseje Nicholase Kristofa, v níž podrobně popisuje obvinění, že palestinské ženy, muži a děti byli znásilňováni a sexuálně zneužíváni v izraelských vojenských věznicích.
„V návaznosti na zveřejnění jedné z nejodpornějších a nejvíce zkreslených lží, jaké kdy byly v moderním tisku proti státu Izrael publikovány, a to v článku Nicholase Kristofa v The New York Times, který navíc získal podporu samotných novin, nařídili premiér Benjamin Netanjahu a ministr zahraničí Gideon Sa’ar zahájení žaloby za pomluvu proti The New York Times,“ napsalo ve čtvrtek izraelské ministerstvo zahraničních věcí v příspěvku na sociálních médiích.
„Pomluvili izraelské vojáky a šířili krvavé pomluvy o znásilnění, čímž se snažili vytvořit falešnou symetrii mezi genocidními teroristy z Hamásu a statečnými izraelskými vojáky,“ dodal Netanjahu v prohlášení pro agenturu Reuters. „Budeme proti těmto lžím bojovat před soudem veřejného mínění i před soudem právním. Pravda zvítězí.“
The Times na izraelskou právní hrozbu nereagoval, ale v posledních dnech opakovaně bránil Kristofovo zpravodajství.
Kristofovy rozhovory se 14 muži a ženami „byly potvrzeny dalšími svědky, kdykoli to bylo možné, a lidmi, kterým se oběti svěřily – včetně členů rodiny a právníků“, uvedl Charlie Stadtlander, mluvčí deníku The Times, ve prohlášení zveřejněném ve středu. „Podrobnosti byly důkladně ověřeny a výpovědi byly dále porovnány s novinářskými zprávami, nezávislým výzkumem lidskoprávních organizací, průzkumy a v jednom případě i s výpověďmi před OSN. Během reportáže a ověřování faktů byli ohledně tvrzení v článku konzultováni nezávislí odborníci.“
Není jasné, v jaké jurisdikci by izraelští úředníci podali žalobu, ani zda by vláda mohla vůbec podat žalobu za pomluvu.
„Není šance, že by americký soud takový případ uznal,“ řekl David A. Logan, emeritní profesor na Roger Williams School of Law a odborník na mediální právo.
Dodal, že panuje právní shoda, že první dodatek zakazuje žaloby nebo stíhání kritiků vlády ze strany vlády.
Mark Stephens, odborník na mezinárodní mediální právo, označil myšlenku, že by Izrael žaloval Times, za „směšnou“. „Urážka na cti se týká zraněných citů, odmítání, vyhýbání se a izolace jako lidské (cítící) bytosti,“ uvedl v e-mailu. „Týká se to stejně tak politiky jako práva – a soudy si tento rozdíl uvědomují.“
Kristofův článek, který byl v pondělí publikován v názorové rubrice deníku Times, podrobně popisuje obvinění ze sexuálního zneužívání, včetně znásilnění, ze strany izraelských vězeňských strážců, vojáků, osadníků a vyšetřovatelů, přičemž v některých případech byli zapojeni i psi.
V článku Kristof napsal, že oběti, s nimiž vedl rozhovory, našel díky dotazování mezi právníky, lidskoprávními skupinami, humanitárními pracovníky a „obyčejnými Palestinci“. Poznamenal, že ačkoli se mu podařilo mnohé z jejich příběhů potvrdit, v některých případech „to nebylo možné, možná proto, že lidé se kvůli studu zdráhali přiznat zneužívání i svým blízkým“. Poznamenává, že „neexistují žádné důkazy o tom, že by izraelští představitelé nařizovali znásilnění“, a rozsáhle cituje odmítnutí obvinění v článku ze strany izraelských úředníků.
The Guardian rovněž publikoval svědectví o sexuálním zneužívání Palestinců v izraelské vazbě a nedávno informoval, že izraelští vojáci a osadníci využívají sexuální násilí jako nástroj k vyhnání Palestinců z jejich domovů na okupovaném Západním břehu. Obvinění ze sexuálního násilí na zadržených v izraelské vazbě zdokumentovaly také izraelské a mezinárodní lidskoprávní organizace, jako jsou mimo jiné B’Tselem a Save the Children.
Kristofův článek však vyvolal zuřivou reakci proti Timesům ze strany příznivců Izraele.
„Nemají – NY Times – žádný smysl pro slušnost a novinářskou odpovědnost?“ napsala Deborah Lipstadtová, bývalá vyslankyně pro boj proti antisemitismu v rámci Bidenovy administrativy.
Na začátku tohoto týdne izraelské ministerstvo zahraničí obvinilo deník New York Times, že záměrně zveřejnil Kristofův článek v noci před vydáním oficiální izraelské zprávy, která uvádí systematické sexuální násilí ze strany Hamásu dne 7. října 2023 a v následujících dnech. Toto prohlášení přimělo Times k vydání veřejné reakce, v níž tato obvinění odmítl. List také veřejně odmítl obvinění z interních diskusí v Times o „důvěryhodnosti zdrojů a nedostatku důkazů“.
„Na tom není vůbec nic pravdivého,“ řekl tehdy Stadtlander.
Není to poprvé, co izraelští představitelé pohrozili žalobou na Times. V loňském roce Netanjahu v rozhovoru pro Fox News řekl, že Times „by měl být žalován“ kvůli svému zpravodajství o hladovění v Gaze.
„Vlastně zkoumám, zda může stát žalovat New York Times,“ řekl tehdy Netanjahu. „A právě to teď zkoumám, protože si myslím, že je to taková – je to tak jasná pomluva. Chci říct, že tam dají fotku dítěte, které má pak reprezentovat všechny ty údajně hladovějící děti, a přitom tam dají fotku dítěte, které má dětskou mozkovou obrnu.“ Izrael tuto hrozbu nesplnil.
Mluvčí Times tehdy uvedl, že „pokusy o zastrašování nezávislých médií, která poskytují veřejnosti důležité informace a zajišťují její informovanost, jsou bohužel stále častějším jevem, ale novináři nadále pro Times z Gazy reportují, statečně, citlivě a s osobním rizikem, aby čtenáři mohli na vlastní oči vidět důsledky války.“Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse