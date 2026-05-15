Libanon podal v OSN stížnost proti Íránu. Kvůli vměšování a válce Hizballáh-Izrael
15. 5. 2026
V dopise, který koloval mezi členy Rady bezpečnosti OSN a Valného shromáždění, Bejrút obvinil Írán z porušení Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích a z neautorizovaných aktivit na libanonském území prostřednictvím íránských Revolučních gard (IRGC).
Stížnost přichází uprostřed narůstajícího napětí mezi libanonskou vládou a Íránem podporovaným Hizballáhem po měsících konfliktu s Izraelem. Začátkem tohoto roku Hizballáh otevřel frontu proti Izraeli tím, že po atentátu na íránského nejvyššího vůdce vystřelil rakety přes hranici, což vyvolalo velkou eskalaci, která Libanon ještě více vtáhla do regionálního konfliktu.
Libanonští představitelé stále častěji obviňují Hizballáh z jednání nezávislého na státě a z podkopávání suverenity Libanonu tím, že zemi spojuje s íránskou regionální agendou.
Libanonská vláda také začátkem tohoto roku zakázala vojenské aktivity Hizballáhu, což skupina odmítá dodržet.
Dopis OSN obviňuje Írán ze "zjevných porušení" uvnitř Libanonu, včetně nelegálních operací IRGC.
Izraelský útok na hotel v libanonském hlavním městě Bejrútu začátkem tohoto roku zabil několik členů IRGC. Libanon uvedl, že Teherán selhal v koordinaci vstupu a převozu osob, které Írán označil za "diplomaty".
Podle Bejrútu nebyla jména zabitých formálně zaregistrována jako diplomaté u libanonských úřadů.
Spor dále vyhrocuje napjaté vztahy mezi Bejrútem a Teheránem. Libanon nedávno vyhostil íránského velvyslance s obviněním ze zasahování do libanonských záležitostí a překračování diplomatických norem, ale vyslanec odmítl opustit zemi.
