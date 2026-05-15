Proč Trump dováží zahraniční autoritáře
15. 5. 2026
V té době Maďarsko ovládal Viktor Orbán, který budoval zdánlivě nezastavitelný autoritářský řád. Ziobro, hledaný v Polsku za vážné zločiny, byl Orbánem přivítán. Ale pak Orbán také prohrál dramatické volby a musel předat moc.
Když demokracie vyhraje, poražení jdou do Ameriky, zdá se.
Co zbylo Ziobrovi? Spojené státy. Možná jste o Ziobrovi neslyšeli, ale Donald Trump ano.
Jednou ze smutných věcí na Trumpově pokusu pohřbít americkou demokracii je nedostatek originality. Modely jsou cizí, včetně lidí, o kterých jste slyšeli, jako Putin, lidí, o kterých jste pravděpodobně slyšeli, jako Orbán, ale také vedlejších osobností jako Ziobro.
Ziobro je hledaný muž bez pasu. Bílý dům za Trumpa si dal hodně práce, aby ho přivedl do USA.
To nás opět učí, jak moc nám Trump ohlašuje mezinárodní záměr. Američané jsou trestáni každý den, ale zahraniční autoritářští přátelé dostávají záchranné lano.
Co to o nás jako zemi vypovídá právě teď?
Zdroj v angličtině: ZDE
