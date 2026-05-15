Donald Trump drtí americké farmáře – a přesto ho podporují
15. 5. 2026
Pro Sama Watsona bylo zemědělství vždy sázkou na život. Vyrůstal v jižní Georgii a od mládí se naučil rizika: farmáři investují každý rok miliony dolarů do výsevu plodiny a nečekané sucho nebo nemoc může během okamžiku zničit zisky. Dnes si ale myslí, že šance jsou horší než když to dělal jeho otec. Watson, který si přivydělává jako republikánský státní senátor, se vrátil z Atlanty právě včas, aby do země zasel semínka lilku, papriky a dýně. Brzy dorazí desítky dělníků na sklizňovou sezónu, která hrozí, že bude jeho poslední. "Dřív jsme se modlili jen za déšť," říká. "Teď se modlíme i za geopolitiku."
Donald Trump vedl během druhého funkčního období různé doslovné i metaforické války, ale dvě z nich byly pro Američany obzvlášť špatné: jeho obchodní válka se světem a skutečná válka s Íránem. Každé americké odvětví, které něco vyrábí – od chemikálií přes auta až po plodiny – utrpělo alespoň trochu, když Trump uvalil cla na jiné země a některé z nich reagovaly odvetou. Nyní, když je konflikt v Íránu nevyřešen a Hormuzský průliv stále zablokovaný, čelí tyto podniky vyšším nákladům. Jen málokdo utrpěl více než američtí farmáři.
Ještě před Trumpovým nástupem do úřadu se potýkali s rekordními náklady. Za pouhých pět let ceny půdy vzrostly o 6 %, osiva o 18 %, práce o 50 % a úrokové náklady o 73 %. Když prezident loni na "Den osvobození" oznámil rozsáhlá cla, rozpočty farmářů začalo být těžké vyrovnat. S rostoucí cenou oceli a hliníku rostly i náklady na stroje, jako jsou traktory a postřikovače. V únorové zprávě o výsledcích John Deere, největší světový výrobce zemědělské techniky, uvedl, že v roce 2025 absorboval 600 milionů dolarů nákladů souvisejících s cly a očekává, že se tento podíl letos zdvojnásobí. Dave Peters, napůl penzionovaný farmář kukuřice poblíž Harlanu v Iowě, odhaduje, že farmáři nyní potřebují čtyřikrát více akrů, aby dosáhli stejného zisku. Když sleduje svého syna a vnučku, jak jezdí traktorem po poli, přemýšlí, kolik stojí rozjet farmu: "Stojí to půl milionu hned za dveřmi."
Země, na které se Trump zaměřil, to nepřijaly bez odpovědi. Nejvíce bolesti způsobila Čína, když odřízla americké pěstitele sóji a výrazně snížila nákupy bavlny. Do října klesl vývoz sóji do Číny z 5,9 milionu tun na nulu. Mnoho farmářů už má dost. "Potřebujeme úlevu a potřebujeme ji hned: žádná nová cla; dostupné obchodní trhy," říká Jason Lay, který pěstuje sójové boby v Illinois. Analýza časopisu The Economist naznačuje, že zemědělství bylo zasaženo odvetnými cly více než jakékoli jiné americké odvětví. Poplatky za export zvyšují efektivní ceny pro zahraniční odběratele, což činí americké výrobce méně konkurenceschopnými. Do poloviny roku 2025 ceny výrobců elektroniky a chemikálií vzrostly o 2–3 %. Ceny zemědělských produktů vzrostly přibližně o 10 %.
Cena Hormuzu
Válka v Íránu ještě zhoršuje napětí, právě když začíná jarní osevní sezóna. Na rozdíl od jiných odvětví, která se mohou spoléhat na levný americký zemní plyn a elektřinu, farmáři spoléhají na naftu, jejíž cena od konce února vzrostla o 40 % na přibližně 5,40 dolaru za galon. Pro farmáře s řádkovými plodinami, kteří spalují desítky tisíc galonů ročně, zdražení o 1 dolar rychle snižuje už tak nízké marže. Ale konflikt zasadil druhou, mnohem ničivější ránu. Třetina světových zásob hnojiv prochází Hormuzským průlivem; Jeho uzavření způsobilo explozi cen stejně jako u paliva. Preston Jimmerson, pěstitel bavlny a pekanů v Georgii, odhaduje, že chemikálie tvoří asi 30 % jeho vstupních nákladů. Plánuje snížit výnosy o 15 %, ale obává se, že to poškodí výnosy. "Odebrat hnojivo plodině je jako odebrat kyslík člověku," říká.
I když vegetační sezóna dopadne dobře, farmáři čelí výzvám na druhé straně účetní tabulky. Ceny plodin se za poslední roky téměř nezměnily. V červenci Watson očekává, že prodá krabici žluté dýně za stejnou cenu jako před deseti lety.
Pro mnohé už čísla nedávají smysl. V roce 2025 narostly bankroty na farmách o 46 %. Lynn Paulson, bankéř z Fargo v Severní Dakotě, očekává, že většina jeho dlužníků na farmách letos přijde o peníze. "Plánují pro ziskovost, ale bojují o přežití," říká. "Dostat se na nulu by bylo pořádné vítězství." Zátěž se někdy projevuje i temnějšími způsoby. Majitel Kerr Auction, prodejny použitých strojů v Illinois, říká, že v těžkých letech přichází více traktorů od rodin farmářů, kteří si vzali život. Teď očekává, že jich uvidí víc.
Pouze asi 6 % venkovských Američanů pracuje na polích. Přesto farmáři v mnoha částech jihu a středozápadu tvoří síť místních podniků, od etanolových závodů a masokombinátů až po banky, advokátní kanceláře a autosalony. Když farmáři trpí, trpí i Main Street, říká Bridgette Readel z poradenské firmy AgMafia. V Moultrie v Georgii, kde žije Watson, se bolest už šíří. Three Crazy Bakers, restaurace na náměstí, je obvykle plná ve středu večer po bohoslužbě. Ale minulý týden v moři prázdných stolů seděli jen čtyři hosté. Breauna Coody, sedmnáctiletá servírka, říká, že její rodina už nemá volné peníze na "běžné věci pro dospívající dívky", jako jsou lístky do kina a pomáda na rty. Pracuje šest nocí v týdnu a 75 % svého platu utrácí za benzín. Nedávný průzkum Economist/YouGov naznačuje, že takové problémy jsou nyní běžné: 27 % venkovských respondentů uvedlo, že by bylo "nemožné" pokrýt nečekaný výdaj ve výši 1 000 dolarů.
Bylo by snadné vinit Trumpa za pokles. Koneckonců vedl kampaň s přísliby snížení cen a oživení srdce země. Ale venkovská Amerika to nedělá. Prezidentova oblíbenost je vyšší mezi venkovskými voliči než mezi jakoukoli jinou skupinou v našem průzkumu. Většina si stále myslí, že odvádí dobrou práci. V rozhovoru za rozhovorem pro The Economist farmáři uvedli, že důvěřují administrativě – ale že potřebují pomoc, aby se vrátili zpět ztráty, které jim její zahraniční politika způsobuje. Americká federace farmářských úřadů, obchodní organizace, tlačí na federální vládu, aby zmírnila regulace levnějšího paliva a schválila další stimulační balíček. Tento týden se očekává, že Sněmovna reprezentantů bude hlasovat o zemědělském zákonu, který obsahuje ustanovení, podle nichž by se mohly téměř zdvojnásobit finanční dotace farmářům do roku 2027 - na 41 miliard dolarů. "Neznám ani jednoho farmáře, který by skutečně chtěl pomoc," říká Jayden Jorgensen, pětadvacetiletá dívka, která pracuje na půdě svého otce v Iowě. "Ale pokud ji nevezmeme, budeme pozadu za ostatními."
Ekonomické potíže nejsou na venkově nic nového. Ale když strávíte čas na místech, kde se pod velkou oblohou pase dobytek, najdete druh optimismu, který je ve městech vzácný. Watson si není jistý, zda bude mít smysl příští rok zasévat další plodinu. Přesto kupuje nejlevnější krabice a palety, které může, zmenšuje své traktory a pracuje "celou noc", aby zachoval svůj způsob života. "Nevím, jaké jsou drogy, ale představuji si, že zemědělství je podobné," říká, když stojí ve své balicí kůlně, zatímco dělníci připravují stroje na zeleninu, o níž doufá, že přijde. "Není to pro tebe dobré, ale dostane se ti to do krve a je to návykové."
Zdroj v angličtině: ZDE
