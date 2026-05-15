Muslimský socialista zničil New York tím, že zdanil bohaté, odstranil deficit a zlepšil veřejné služby
15. 5. 2026
Nově zvolený starosta Zohran Mamdani – známější jako Muslim al-Socialista pro všechny, kdo si pamatují, jaká Amerika kdysi bývala – za pouhých 100 dní vlastními silami zničil největší peklo na Zemi, přesně tak, jak před ním varovali všichni manažeři hedgeových fondů.
Mamdani dokázal, že moderní terorismus nepotřebuje bomby, když zničil New York pouhým požadavkem na Wall Street, aby přispěla částkou, kterou by utratila za jedinou snídani. Jeho předchůdce Eric Adams vysvětlil, že tato politika je „mnohem destruktivnější než cokoli, co Izrael provedl Gaze“, a jako poděkování obdržel poslední šek od kzraelského AIPACu. Nyní byl poslán do domova důchodců pro starosty, kteří se zkompromitovali. Co tím myslíte – doufáte, že je to útulek, kde zvířata utrácejí?
Zjevně nechápete, o kolik se situace zhoršuje. Skromná daň z příjmů nad 2 miliony dolarů vyrovnala 124,7miliardový rozpočet New Yorku, aniž by bylo třeba kreativního účetnictví, fiktivních příjmů nebo slibů, že se to příští rok napraví. Je to tak trapné, protože jsme věky tvrdili, že snížení daní pro bohaté (a služeb pro všechny ostatní) je jediný způsob, jak vyrovnat rozpočet. Mamdani z nás udělal finančně negramotné idioty, zatímco ve skutečnosti jsme finančně gramotní lháři – a vy jste byli vždy ti idioti, kteří nám věřili!
Díky sociálnímu terorismu nyní americký sen umírá. Manažeři hedgeových fondů se nemohou přestat třást, protože jejich prázdninový dům v Hamptons čelí o 2 % vyšší mezní sazbě. „To je tyranie,“ fňukal jeden anonymní miliardář, když nastupoval do svého soukromého letadla do Miami, aby unikl hrůze čistších ulic a povinných halal menu.
Starosta Mamdani slaví svých prvních 100 dní a nemohl by být samolibější. Islamista z Queensu nejen zdědil obvyklý nepořádek, který po sobě zanechali předchozí starostové, ale také ho napravil. Ukázal, že když jeho předchůdci říkali, že věci „nemohou“ zlepšit, ve skutečnosti tím mysleli „nechtějí“, nebo přesněji „moji dárci mi to nedovolí“. Ukazuje se, že volit někoho, kdo není zavázán svým dárcům, je ve vašem vlastním zájmu, ale koho zajímá váš vlastní zájem? Mě určitě ne…
Mamdani odstranil 101 247 výmolů, které předchozí vlády jednoduše natřely na žluto a nazvaly „opatřeními ke zklidnění dopravy“. Vložil 1,2 miliardy dolarů do programů péče o děti, aby si rodiče mohli dovolit chodit do práce. Zmrazil nájmy, zřídil nové Oddělení pro bezpečnost komunity a nějakým způsobem zajistil, že 94% vlaků metra jezdí na čas. Dal veřejným školám skutečné knihy a učitelům výrazné zvýšení platů, aby už nemuseli jezdit jako řidiči Uberu, aby si vydělali na nájem. Minulou zimu dokonce odklidil sníh v rekordním čase tím, že lidem platil slušné mzdy místo obvyklé strategie „modlit se a doufat“. A co je nejhorší, přeměňuje prázdné luxusní byty na dostupné bytové jednotky, protože si myslí, že bydlení je „lidské právo“ a ne spekulativní třída aktiv pro bohaté. To je v podstatě válka proti předpokládané návratnosti investic.
New York je nyní noční můrou pro všechny, kdo tvrdí, že socialismus nemůže fungovat. Kriminalita klesá. Cestovní ruch roste. Příjmy rostou. Zlepšení služeb jsou všude. Dokonce i krysy vypadají… zdravěji? Děje se něco podezřelého, protože nikdo nedokáže skloubit pět denních modliteb s řízením nejchaotičtější metropole světa, ale Mamdani nějak zvládá obojí – a zlepšuje život obyčejným pracujícím. To je neamerické.
Bohatí Newyorčané jsou tak znechuceni vyhlídkou na život ve fungujícím městě, že hrozí, že hromadně odejdou hledat libertariánský ráj, kde nic nefunguje. Jeden manažer byl zaslechnut, jak říká: „Tohle je horší než 11. září, protože 11. září mi nezvýšilo daně.“ To jsou slova pravého vlastence…
Znepokojivě 68 % Newyorčanů schvaluje Mamdaniho změny, ale překvapivě se na naši stranu postavily některé prvky internetové levice. Zázraky nikdy nekončí. Zřejmě jsou rozzuření, že Mamdani „obelhává voliče“ tím, že dělá věci, o které sami žádali. Je zřejmé, že se jedná o psychologickou operaci, která má veřejnost přimět k přijetí pozitivních změn – a existuje reálné riziko, že by se tato operace mohla rozšířit i za Atlantik. Britský šéf zelených Zack Polanski by mohl poukázat na Mamdaniho úspěchy a zopakovat je ve Velké Británii, čímž by donutil miliardáře žít jako… o něco chudší miliardáři. Civilizace, jak ji známe, se z toho možná nikdy nevzpamatuje…
