USA: Ceny potravin prudce stoupají, zatímco válka v Íránu se protahuje
15. 5. 2026
Další základní potřeby jako chléb a mléko zdražily za stejné období o skromnějších 8 % a 5 %. A pak jsou tu káva a hovězí, dvě kategorie, které čelí cenovým šokům spojeným jak s válkou v Íránu, tak s faktory daleko za hranicemi Blízkého východu.
Všiml jsem si toho u svých bruselských sendvičů, které už v Aldisu nestojí 2 dolary za libru. Íránská nízkotechnologická odveta vedla k rozsáhlému poškození energetické infrastruktury Perského zálivu a uzavření Hormuzského průlivu. V současnosti platí příměří a blokáda. Prezident Trump jasně dal najevo, že mu nezáleží na tom, kolik já nebo kdokoli jiný platí za své sendviče, nebo za benzín.
Když Trump hovořil na jižním trávníku Bílého domu před odjezdem na diplomatickou cestu do Číny, byl dotázán, do jaké míry ho "finanční situace Američanů" motivuje k uzavření dohody s Íránem.
"Ani trochu," odpověděl Trump. "Jediné, na čem záleží, když mluvím o Íránu — nemůže mít jadernou zbraň. Nemyslím na finanční situaci Američanů. Nemyslím na nikoho. Přemýšlím o jediné věci — nemůžeme dovolit Íránu mít jadernou zbraň. To je vše."
Pentagon tvrdí, že válka dosud stála 30 miliard dolarů. Skutečné náklady mohou být odhaleny v nouzové žádosti o financování ve výši 200 miliard dolarů.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse