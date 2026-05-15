Švýcaři zvažují konkurenční protivzdušnou obranu poté, co Washington kvůli válce v Íránu zdržuje Patrioty

USA varují Evropu před významnými zpožděními v dodávkách amerických zbraní
4. 5. 2026Washington varoval evropské spojence před významnými zpožděními v dodávkách amerických zbraní kvůli vyčerpání amerických arzenálů v důsledku války v Íránu.
Švýcarsko objednalo pět protiraketových obranných systémů Patriot v roce 2022 s počátečním očekáváním, že budou dodány v letech 2026–2028, což je časový plán, který se kvůli válce na Ukrajině již posunul o čtyři až pět let.
Vláda uvedla, že jí nyní Washington sdělil, že válka v Íránu povede k dalším zpožděním a zvýšení nákladů, přičemž se nyní dá očekávat zpoždění pět až sedm let.
"Všechny možnosti by vedly ke zpoždění dodání a značným dodatečným nákladům," uvedla vláda.
Švýcarsko očekává, že do konce měsíce obdrží zpětnou vazbu od pěti dalších dodavatelů pozemních systémů protivzdušné obrany dlouhého dosahu, uvedla vláda. Dodavatele neidentifikovala, ale uvedla, že pocházejí z Německa, Francie, Izraele a Jižní Koreje. Vláda by preferovala, aby byly systémy vyráběny v Evropě.
Dle prohlášení se očekává, že vládní Federální rada rozhodne o dalších krocích v nadcházejících měsících.
Švýcarská vláda v dubnu uvedla, že ukončení nákupu Patriot je jednou z možností.
Cena za pět systémů Patriot by se mohla zdvojnásobit z 2,3 miliardy švýcarských franků (2,9 miliardy dolarů) na 4,6 miliardy franků, uvedl švýcarský deník Tages-Anzeiger s odkazem na informované zdroje.
Švýcarská agentura pro zadávání zakázek Armasuisse a Pentagon okamžitě nereagovaly na žádosti o komentář k této zprávě.
Reuters minulý měsíc informovala, že USA informovaly evropské protějšky o pravděpodobných zpožděních dříve nasmlouvaných dodávek zbraní, protože válka v Íránu nadále odčerpává ze zásob.
