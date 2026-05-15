Izraelští nacionalisté skandují „smrt Arabům“ při násilném pochodu k Dni Jeruzaléma
15. 5. 2026
Členové radikálních židovských skupin se dostali do potyčky s palestinskými obyvateli; obě strany po sobě házely židlemi, dokud je nerozdělila policie
Izraelští nacionalisté skandovali „smrt Arabům“, „ať vaše vesnice shoří“ a „Gaza je hřbitov“ při státem sponzorovaném pochodu Jeruzalémem u příležitosti výročí dobytí a anexe tohoto města.
Každoroční prosazování židovské kontroly nad palestinským Východním Jeruzalémem se v posledních letech stalo extrémnějším a čtvrteční událost vyvrcholila tím, že ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir rozvinul izraelskou vlajku před mešitou al-Aksá, nejposvátnějším islámským místem ve městě. Stovky Palestinců čelí vystěhování z východního Jeruzaléma
Většina Palestinců v muslimské čtvrti Starého města zavřela své obchody a odešla domů ještě před začátkem pochodu, ale členové radikálních židovských skupin, kteří do města vstoupili, se dostali do potyčky s palestinskými obyvateli, kteří tam ještě zůstali, přičemž obě strany po sobě házely židle, dokud je nerozdělila policie, která toho odpoledne vtrhla do města v plné síle.
„Přišel jsem ukázat celému světu, že tohle je naše město. Tohle je Svatá země. Bůh nám dal tuto zemi a toto město,“ řekl devatenáctiletý účastník pochodu Ariel Amichai.
Na otázku, jaké poselství má pochod pro Palestince v Jeruzalémě, odpověděl: „Že musí odejít. Tohle je naše země. A oni tu nemohou jen tak být a snažit se nás bodnout nebo zabít.“
Amichai, který pochází z Modi'inu, 43 km od Jeruzaléma, řekl, že věří, že Den Jeruzaléma, připomínající dobytí východní části města v roce 1967, je jediným dnem, kdy mohou židé vstoupit do muslimské čtvrti přes Damašskou bránu, ačkoli izraelští židé a Palestinci tuto bránu používají denně.
Účastníci pochodu byli přivezeni autobusy z celého Izraele a z osad na okupovaném Západním břehu v rámci rozsáhlé operace financované jeruzalémskou radnicí a vládními ministerstvy. Čtvrtečního pochodu se zúčastnil také ministr financí Bezalel Smotrich.
Jakmile Palestinci opustili Staré Město, většina napětí panovala mezi demonstranty podporovanými vládou a členy židovské skupiny Standing Together, která přišla chránit palestinské obyvatele před politickým násilím.
Suf Patishi, organizátorka Standing Together, uvedla, že v tento den plný rizik se sešlo rekordních 400 dobrovolníků v reflexních vestách v charakteristické fialové barvě organizace.
„Chtěli jsme skutečně pokrýt každý kout města, abychom zajistili, že zabráníme útokům na Palestince,“ řekl Patishi. „Ano, je to pro nás nebezpečné, ale nic se nevyrovná nebezpečí, kterému čelí Palestinci, kteří zde žijí.“
Mezi ochranným kordonem protidemonstrantů bylo několik nábožensky založených židů. Ultraortodoxní muž s dlouhým šedivým vousem a zlatým kabátem řekl, že přijel ze severního Izraele, a představil se pouze jako David.
„Jsem zděšen násilným chováním lidí v mé komunitě,“ řekl David. „Jsem věřící, náboženský člověk, a oni to dělají naším jménem, a cítil jsem, že bych měl něco udělat, abych tomu čelil. Je to znesvěcení Božího jména, takže jediný způsob, jak to napravit, je udělat opak, Kiddush Hashem, posvěcení Božího jména.“
V areálu al-Aksá, známém židům jako Chrámová hora, Ben-Gvir tančil s příznivci a zpíval „Chrámová hora je v našich rukou“, zatímco rozvinul izraelskou vlajku. Ministr národní bezpečnosti vedl kampaň za narušení 59 let trvajícího status quo, které sahá až k izraelskému dobytí Východního Jeruzaléma a Západního břehu a podle něhož je nemuslimům zakázáno modlit se v posvátné oblasti.
Ve čtvrtek večer Ben-Gvir napsal na svůj účet na sociální síti Telegram: „59 let po osvobození Jeruzaléma jsem vztyčil izraelskou vlajku na Chrámové hoře a můžeme hrdě prohlásit: Vrátili jsme správu Chrámové hory.“
