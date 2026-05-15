Může se jihoafrický prezident Ramaphosa vyhnout impeachmentu?
15. 5. 2026
Prezident Cyril Ramaphosa je zpět tam, kde byl na konci roku 2022: pod obnoveným dohledem kvůli údajnému pochybení čelí procesu impeachmentu a sílícícím výzvám k odstoupení.
V pondělí oznámil, že nerezignuje a že bude napadat impeachmentové řízení proti sobě. "Proto chci s úctou jasně říct, že neodstoupím," řekl Ramaphosa v televizním projevu.
Ramaphosův krok přišel poté, co jihoafrický parlament naznačil, že obnoví proces impeachmentu — a protože veřejné rozhořčení nad takzvaným skandálem Phala Phala se zdá být stále intenzivnější.
Mnoho Jihoafričanů chválilo předchozí rozhodnutí Ústavního soudu, které zrušilo "Ne" zákonodárců v roce 2022 ohledně toho, zda by měl zahájit proces impeachmentu. Jiní vyzývají Ramaphosu, aby odstoupil.
Ramaphosovo postavení ve veřejném mínění pod tlakem
Tři dny po rozsudku Ústavního soudu parlament oznámil, že zahájí zřizování nového výboru pro impeachment podle článku 89. Článek 89 je část jihoafrické ústavy, která stanoví, jak může být prezident odvolán z úřadu.
K rozhodnutí Ústavního soudu se vyjádřila Thelela Ngcetane-Vika, expertka na správu z Wits University, pro DW, že věří, že Ramaphosa je vinen pouze v soudu veřejného mínění. "Myslím, že musíme zdůraznit toto: Nejde o rozsudek 'vinen' nebo 'nevinnen' proti prezidentovi."
Ve svém televizním projevu Ramaphosa naznačil, že bude žádat o soudní přezkum zprávy panelu podle článku 89 z roku 2022, která našla prima facie důkazy, že mohl porušit ústavu nebo spáchat pochybení.
Africké transformační hnutí (ATM) — relativně malá křesťanská strana, která s podporou ostatních opozičních stran předložila záležitost Ústavnímu soudu — 12. května ostře kritizovala Ramaphosu.
"Jedná ve špatné víře, protože v roce 2022 uvedl svůj klub v omyl nebo politicky manévroval s klubem ANC, aby tvrdil, že tato zpráva je právně chybná, a proto ji hodlá přezkoumat," řekl veřejnoprávní televizi SABC Vuyo Zungula, parlamentní vůdce ATM.
"Poté, co ANC tuto zprávu zastavila, přišel Ústavní soud a řekl, že nemá přímý přístup k napadení této zprávy," dodal. "Od roku 2023 až do roku 2026 nikdy nepovažoval za vhodné tuto zprávu zpochybnit."
Mohou poslanci ANC Ramaphosu znovu zachránit?
V roce 2022 měl ANC stále většinu v parlamentu. Když skandál vypukl, Demokratická aliance byla opozicí, která podpořila návrh ATM na impeachment. ANC ho však v hlasování porazila.
Ngcetane-Vika řekla DW, že hlasování o impeachmentu prezidenta v Jihoafrické republice vyžaduje dvoutřetinovou většinu. Naopak hlasování o nedůvěře by vyžadovalo jednoduchou většinu.
"Myslím, že právě tam jsme [...] a předpokládám, že Národní shromáždění prostřednictvím svého předsedy pak zahájí proces," řekla Ngcetane-Vika a dodala, že zda Ramaphosa získá v parlamentu potřebné hlasy k zastavení procesu se teprve uvidí.
"Je... nejen na parlamentu, ale předpokládám, že i na ANC, širší ANC, aby zvážil důsledky," řekla DW.
ANC je znám svou roztříštěností, někteří členové strany nejsou pevně na Ramaphosově straně od doby, kdy převzal vedení po sesazeném vůdci Jacobu Zumovi v roce 2018.
Kde se nyní nachází Ramaphosův hlavní koaliční partner
Ale pak je tu změněná politická situace po prvním hlasování o procesu impeachmentu v roce 2022. Ve všeobecných volbách v roce 2024 ANC ztratil jednoznačnou kontrolní většinu. Strana byla nucena vybudovat vládu národní jednoty s dalšími stranami, včetně opoziční Demokratické aliance (DA).
"Politicky je otázka, zda získá dvoutřetinovou [většinu], opravdu diskutabilní, vzhledem k roztříštěné politické scéně, zejména s vládou národní jednoty," řekla Ngcetane-Vika. "Nechci příliš spekulovat o tom, jak a kdo bude hlasovat, ale je bezpečné říct, že ve veřejné diskusi, kterou jsme měli, Demokratická aliance naznačuje, že nebudou hlasovat pro jeho impeachment."
Ve svém prohlášení z 12. května DA napsala: "Toto zůstává krizí způsobenou ANC, zakořeněnou ve vážných nezodpovězených otázkách ohledně chování prezidenta a dlouhé historie ANC v ochraně vlastních vůdců před odpovědností."
Ramaphosa má právo napadnout rozhodnutí Ústavního soudu, ale měl by tak učinit bez odkladu, uvedla strana. "Prezident Ramaphosa by měl podat jakoukoli žádost o přezkum co nejrychleji a urychleně, aby byla právní situace rychle vyjasněna a záležitost nebyla zbytečně zdržována."
DA také vyzvala parlament, aby naléhavě vyhledal právní poradenství ohledně prezidentova přezkumu, protože uvedl, že je potřeba jasnosti ohledně dopadů na impeachmentový výbor.
Pozadí případu Phala Phala
Skandál se soustředí na údajnou krádež velké částky peněz z Rmaphosovy farmy Phala Phala Wildlife. Vše vyšlo najevo v červnu 2022, kdy bývalý šéf špionážní služby Arthur Fraser veřejně oznámil, že šlo o krádež téměř 4 milionů dolarů (3,4 milionu eur) a nezákonné vyšetřování.
Tento případ vyvolal velký politický skandál. Ramaphosa přiznal, že na pozemku získal 580 000 dolarů — výnosy z prodeje buvolů súdánskému podnikateli. Mediální zprávy, citující uniklé dokumenty, uváděly, že bezpečnostní představitelé koordinovali nezákonné zatýkání v Namibii.
V září téhož roku parlament zřídil nezávislý panel podle článku 89, který měl za úkol zjistit, zda Ramaphosa mohl porušit ústavu, vážně porušit zákon nebo spáchat závažné pochybení.
Den po rozhodnutí Ústavního soudu Nosiviwe Mapisa-Nqakula, veteránka ANC a předsedkyně parlamentu v době hlasování o impeachmentu v roce 2022, v rozhovoru podrobně popsala celý proces.
"Tento proces měl prezident vyvolat sám. Aby lidi provedl vším, co se stalo. Nemělo to být souzeno," řekla.
Několik právních a politických expertů poukázalo na to, že jihoafrický ústavní soud posílil princip, že nikdo nestojí nad zákonem.
