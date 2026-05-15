20 zatčených během protestu proti Maersku v Kodani
15. 5. 2026
Demonstrace přivedla aktivisty zpět ke dveřím Maersku na druhou velkou akci tohoto roku. Policie protestující zatkla poté, co odmítli oblast opustit. Akce byla zaměřena na fosilní paliva Maersk Tankers a údajné dodávky zbraní mateřské společnosti A.P. Moller–Maersk do Izraele.
Rostoucí tlak na dánského lodního giganta
Jedná se o nejnovější případ v dlouhodobé mezinárodní kampani proti dánské nadnárodní společnosti. V únoru téměř 1 000 aktivistů uzavřelo stejné sídlo v Kodani. Švédská klimatická aktivistka Greta Thunberg byla během této akce zatčena spolu s dalšími 19 osobami.
Protesty odrážejí koordinované úsilí nazvané Mask Off Maersk, které zahájilo Palestinské mládežnické hnutí a přidružené organizace. Dánská skupina Den Gronne Ungdomsbevaegelse se připojila ke kampani. V červnu loňského roku obsadilo přibližně 200 protestujících sídlo Maersku na Manhattanu, což vedlo k asi 70 zatčením.
Otázka vojenského nákladu
Vyšetřovací médium Danwatch odhalilo na začátku roku 2024, že mezi říjnem 2023 a zářím 2024 přepravilo 14 kontejnerových lodí vlastněných Maerskem tisíce tun vojenského vybavení do Izraele 43x. Tato reportáž poskytla aktivistům konkrétní důkazy pro jejich tvrzení.
Maersk trvá na tom, že náklad přepravovaný jménem vlády USA neobsahuje zbraně ani munici. Společnost uvádí, že všechny zásilky jsou kontrolovány a odpovídají platným zákonům. Podle prohlášení Maersku se náklad týká programu bezpečnostní spolupráce mezi USA a Izraelem.
Rozdíl mezi vojenskou technikou a skutečnými zbraněmi je jádrem sporu. Aktivisté vykreslují Maersk jako neviditelného profitéra, který usnadňuje to, co nazývají genocidou. Společnost využívá právní předpisy a vládní smlouvy.
Částečná změna politiky
Trvalý tlak přinesl výsledky. Vloni v červnu se Maersk stal první globální lodní společností, která zastavila přepravu zboží do a z izraelských osad na Západním břehu. Společnost posílila postupy prověřování, aby odpovídaly směrnicím OSN.
Ale aktivisté vítězství nevyhlásili. Zákaz osad se liší od jejich širšího požadavku ukončit veškerou vojenskou přepravu nákladu do Izraele. Tato mezera vysvětluje, proč protesty pokračují i více než rok po změně politiky.
Moment odpovědnosti firem v Dánsku
Žiji zde už roky a sledoval jsem, jak se dánské debaty o odpovědnosti firem odehrávají jinak než v jiných zemích. Existuje skutečné veřejné očekávání, že hlavní dánské společnosti by měly splňovat vyšší etické standardy. Maersk má téměř ikonický status v dánském podnikatelském prostředí.
Opakované cílení na kodaňské sídlo tuto skutečnost odráží. Aktivisté uznávají Dánsko jako politicky významné pro vyvíjení tlaku. Dánská občanská společnost vyvinula poměrně rozsáhlé rámce pro odpovědnost firem v konfliktních zónách.
Co mě zaujalo je, jak tato kampaň kombinuje palestinský solidaritní aktivismus s klimatickými obavami. Přeprava fosilních paliv a vojenský náklad Maersku jsou spojeny dohromady. Toto sbližování hnutí představuje něco relativně nového v dánském aktivismu.
Zranitelnost dodavatelského řetězce
Kampaň ukazuje, jak moderní aktivistické sítě identifikují tlakové body v globálních dodavatelských řetězcích. Maersk nemůže protesty ve svém sídle jednoduše ignorovat. Každý krok vyvolává mediální pokrytí a reputační kontrolu.
Zda se tento tlak promítne do širších změn politiky nad rámec zákazu osídlování zůstává nejasné. Maersk pokračuje v přepravě související s obranou na základě smlouv s americkou vládou. Společnost vyvažuje obchodní vztahy, právní závazky a veřejný tlak.
Pro přistěhovalce pracující v dánských nadnárodních společnostech nebo uvažující o zaměstnání zde jsou tyto dynamiky důležité. Očekávání ohledně firemní odpovědnosti v Dánsku často převyšují očekávání Američanů nebo v jiných zemích. Veřejné demonstrace v centrále nejsou neobvyklé, když firmy čelí etickému přezkumu.
Dvacet zatčení v úterý naznačuje, že ani aktivisté, ani úřady nenašli pevnou půdu pod nohama. Tolerance policie k okupaci má své limity. Aktivistické odhodlání nevykazuje známky slábnutí. Tento cyklus pravděpodobně bude pokračovat.
