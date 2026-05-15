10 hlavních společností v roce 2026 prchajících z New Yorku kvůli daňovému a regulačnímu exodu na Floridu a do Texasu
15. 5. 2026
Ačkoliv New York City zůstává finančním centrem země, data ukazují, že v posledních obdobích město opustilo téměř 5 000 podniků, přičemž tisíce dalších omezily nebo zcela přestěhovaly provoz. Tento trend, který se stupňoval léta, se po Mamdaniho zvolení a inauguraci ještě zesílil, což vyvolalo varování před širší "lavinou" nebo "záplavou" odchodů.
Zde je 10 významných společností nebo hlavních finančních hráčů, kteří v roce 2026 nebo ještě dříve přestěhovali své sídlo, založili významné nové operace, založili významné nové působnosti mimo New York, a to na základě firemních oznámení, podání a průmyslových zpráv.
- Elliott Management — Aktivistický hedgeový fond, dlouhodobě sídlící na Manhattanu, přesunul významné operace a talenty na Floridu v rámci migrace "Wall Street South". Stejně jako několik jeho peerů usiloval o zrušení státní daně z příjmu a o příznivější prostředí pro podnikání.
- AllianceBernstein — Globální správce aktiv přesunul klíčové funkce a personál z New Yorku, čímž přispěl k odlivu dobře placených finančních pracovních míst. Firma se přidala k dalším, které se kvůli obavám z rostoucích nákladů přesouvají do jižních center.
- Citadel — Obrovský hedgeový fond Kena Griffina se na Floridě agresivně rozrostl, s hlášeními o společných centrálách nebo zásadních provozních přesunech mimo tradiční newyorské základny. Tento krok odpovídá vzorci diverzifikace elitních fondů směrem na jih.
- Goldman Sachs — Přestože si udržuje silnou přítomnost v New Yorku, investiční bankovní gigant buduje v Dallasu kampus o rozloze 800 000 čtverečních stop a hodnotě 500 milionů dolarů, jehož otevření je plánováno na rok 2028 a konsoliduje více než 5 000 zaměstnanců. Goldman nyní v některých počtech zaměstnává v Texasu o tisíce lidí více než v New Yorku, což jasně naznačuje obrat.
- JPMorgan Chase — Tato bankovní velmoc nyní zaměstnává více pracovníků v Texasu (31 000) než v New Yorku (24 000), přestože otevřela zářivé sídlo na Park Avenue v hodnotě 3 miliardy dolarů. Tato změna ukazuje, jak i titáni z Wall Street rozšiřují své operace do států s nižšími daněmi.
- Charles Schwab — Tento makléřský gigant byl zmíněn mezi firmami, jejichž odchody nebo expanze jinde přispěly k tomu, že New York přišel o tisíce dobře placených pracovních míst a souvisejících daňových příjmů.
- Apollo Global Management — Správce aktiv v hodnotě 900 miliard dolarů, založený a dlouhodobě sídlící na Manhattanu, zkoumá nebo zakládá druhé sídlo v USA v oblasti Sun Beltu — s Austinem, Miami nebo Nashvillem na užších seznamech. Úředníci uvedli, že většina budoucího růstu se odehraje na novém místě, nikoli v New Yorku.
- Wells Fargo — Na začátku roku 2026 banka oznámila, že přesouvá svou divizi správy majetku a investic do West Palm Beach na Floridě, čímž se stala první významnou americkou bankou, která zde bude sídlit. Přesun vzbudil pozornost jako milník v posunu na jih.
- Elliott Management a konkurenti jako Point72, Millennium a další v oblasti hedge fondů šli podobnou cestou, přičemž Florida v posledních letech přilákala více než 250 finančních firem nebo expanzí pouze v oblasti Palm Beach.
- Starwood Capital (a související hráči v oblasti nemovitostí/financí) — Firma Barryho Sternlichta naznačila uvažování o přesunu nebo významných změnách po politických změnách, čímž se připojila k hlasům realit a investic, které usilují o příznivější klima.
Seznam odráží širší vzorec, nikoli 10 úplných uzavření centrály v jednom roce; mnoho firem přijímá modely "dvojího sídla" nebo výrazné expanze při zmenšování nebo zmrazení růstu v New Yorku. Data IRS z předchozích období ukázala, že mezi lety 2020 a 2024 opustilo New York 892 společností, přičemž příjmy dosáhly 47 miliard dolarů, přičemž Florida zachytila 341 z těchto přesunů.
Analytici a představitelé z oboru poukazují na několik faktorů. Vysoké daně z příjmu právnických osob a osob v New Yorku, v kombinaci se zvýšenými provozními náklady, tlakem na komerční nájemné a regulačními překážkami, učinily jižní státy atraktivnějšími. Florida a Texas se pyšní absencí státní daně z příjmu, mírnějšími regulacemi a agresivními kampaněmi na ekonomický rozvoj.
Starosta Dallasu Eric Johnson předpověděl "záplavu" nebo "lavinu" finančních firem, které opustí New York, pokud se Mamdaniho politika – včetně navrhovaného zvýšení daní – uchytí. "To, co bylo jen kapkou, se změní v příval," řekl v rozhovorech na začátku roku 2026.
Floridští úředníci hlásili nárůst dotazů po Mamdaniho vítězství. Jeden právník pro přesuny uvedl, že počet hovorů od newyorských firem vzrostl pětinásobně až desetinásobně, přičemž desítky zájemců podají žádosti o rozšíření nebo úplné přestěhování v krátkém čase. Okres Palm Beach se silně prezentuje jako "Wall Street South".
Zpráva Economic Development Corporation města New York zdůraznila čistou ztrátu: zatímco otevřely tisíce nových podniků, mnohem více jich zavřelo nebo odešlo, což přispělo k náročné fiskální situaci. Moody's kvůli rozpočtovým obavám dokonce změnila finanční výhled města na negativní.
Odchody mají významnou ekonomickou váhu. Finance a související profesionální služby zaměstnávají v New Yorku stovky tisíc lidí a generují miliardy daňových příjmů. Ztráta vysoce příjmových pracovníků a centrál firem ohrožuje tuto základnu, což má dopad na nemovitosti, maloobchod a služby.
Kritici narativu exodu tvrdí, že New York si zachovává bezkonkurenční talentové zásoby, globální propojení a kulturní prestiž, které mu udrží dominanci. Některé firmy, jako American Express, nadále investují do nových plánů na mrakodrapy ve Světovém obchodním centru. Přesto i optimistické hlasy uznávají konkurenční tlak ze strany metropolí Sun Beltu.
U firem často matematika nahrává přestěhování. Nižší náklady na talenty, kancelářské prostory a daně mohou znamenat vyšší marže a snazší nábor pracovníků hledajících cenově dostupné bydlení. Modely práce na dálku a hybridní práce učinily částečné přesuny proveditelnějšími.
Ne všechny přesuny jsou plné přesuny do centrály. Mnohé zahrnují přesun funkcí back-office, technologií nebo správy majetku, zatímco na Manhattanu zůstávají front-office obchodní nebo klientsky orientované týmy. Přesto kumulativní efekt redukuje pracovní místa a příjmy.
Státní a městští představitelé se bránili. Guvernérka Kathy Hochul a další zdůraznili investice do infrastruktury a pobídky k udržení podniků. Přesto zprávy o pokračujících odchodech přetrvávají.
Tento trend odráží národní vzorce. Texas získal od roku 2018 stovky sídel, zatímco metropolitní oblasti Kalifornie a New Yorku zaznamenaly čisté ztráty. Korporátní Amerika stále více hlasuje nohama pro prostředí s nižšími daněmi a podporou růstu.
Při pohledu do budoucna pozorovatelé očekávají, že tempo bude pokračovat, pokud budou daňové návrhy postupovat nebo se regulace zpřísní. Odborníci na nemovitosti zaznamenávají rostoucí zájem o jižní trhy ze strany newyorských manažerů a firem.
Pro New York je výzvou vyvážit progresivní politické cíle s ekonomickou konkurenceschopností. Zastánci Mamdaniho tvrdí, že investice do služeb a rovnosti nakonec město posílí. Kritici varují před začarovaným kruhem vyšších daní na klesající základně.
Ke konci března 2026 se stále ještě plně projevuje dopad přesunů z roku 2026. Firemní podání a údaje o zaměstnání poskytnou v nadcházejících měsících jasnější přehledy.
Jedno je jasné: narativ o výjimečnosti New Yorku je zkoušen praktickými rozhodnutími velkých firem, které hledají zelenější — a levnější — pastviny.
10 zde představených představuje pouze nejviditelnější příklady ve financích a správě aktiv. Menší firmy a nefinanční podniky také přispěly ke ztrátě přibližně 5 000 podniků, kterou zmiňují nedávné zprávy.
Ekonomové budou bedlivě sledovat, zda se exodus zrychlí, nebo stabilizuje. Prozatím vedení Floridy a Texasu chystá uvítací koberce, zatímco New York se potýká s tím, jak zastavit odliv.
