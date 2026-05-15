Charitativní organizace hlásí ve Velké Británii prudký nárůst počtu dětí vydíraných kvůli sexuálním snímkům
15. 5. 2026
Charitativní organizace uvádí, že počet hovorů na její linku Childline týkajících se sexuálního zneužívání a vykořisťování na internetu vzrostl za rok o 36 %
Podle přední charitativní organizace děti v loňském roce ve Velké Británii hlásily nárůst pokusů o online vydírání souvisejícího se sexuálními obrázky.
Organizace NSPCC uvedla, že počet kontaktů s její službou Childline týkajících se sexuálního zneužívání a vykořisťování na internetu vzrostl v loňském roce o 36 %, a to zejména v důsledku nárůstu případů souvisejících s vydíráním na internetu.
Charitativní organizace na ochranu dětí uvedla, že nejčastějšími příklady vydírání byly: finanční „sextortion“, kdy jsou oběti zmanipulovány k zaslání explicitních selfie a poté jim jsou zaslány požadavky na peníze výměnou za nezveřejnění těchto snímků; vyhrožování snímky pořízenými z telefonů dětí a přeměněnými na explicitně sexuální snímky pomocí umělé inteligence; a nucení k zaslání nových explicitních snímků bývalým partnerem.
Výhrůžky vydíráním byly loni projednávány ve dvou z pěti poradenských sezení týkajících se zneužívání na internetu v rámci služby Childline, kde děti kontaktují tuto službu, aby nahlásily zneužívání a získaly radu od profesionálně vyškolených poradců. V roce končícím 31. březnem proběhlo 2444 sezení souvisejících se sexuálním zneužíváním a vykořisťováním na internetu, přičemž vydírání bylo zmíněno v 1043 z nich.
Děti, které v uplynulém roce kontaktovala organizace NSPCC, popsaly, jak je podvodník vydávající se za dospívající dívku přiměl k zaslání nahých selfie, nebo jak zaslaly fotografie staršímu muži a poté ji, bylo vyhrožováno natočením explicitního videa.
NSPCC zveřejnila tato data poté, co odborníci na bezpečnost dětí doporučili školám odstranit fotografie tváří žáků ze svých webových stránek a účtů na sociálních sítích, protože vyděrači je využívají k vytváření sexuálně explicitních obrázků pomocí manipulace s fotografiemi pomocí nástrojů umělé inteligence.
Chris Sherwood, výkonný ředitel NSPCC, uvedl, že je „zásadní“, aby vláda využila konzultaci o bezpečnosti jako odrazový můstek k tomu, aby donutila technologické platformy „zajistit bezpečnost těchto prostorů pro mladé uživatele“. Konzultace, která končí 26. května, zvažuje zavedení věkového omezení pro přístup k sociálním sítím ve stylu Austrálie pro osoby mladší 16 let, stejně jako řadu omezení týkajících se živého vysílání nebo návykových funkcí aplikací, jako je nekonečné posouvání.
NSPCC varovala, že zákaz pro osoby mladší 16 let by mohl mít „nezamýšlené důsledky“ – například vystavení dětí nebezpečným platformám, jakmile dosáhnou 16 let – a vyzývá ministry, aby posílili zákon o online bezpečnosti [OSA], který vyžaduje, aby technologické společnosti chránily děti před škodlivým obsahem. Charitativní organizace chce, aby se řešily návykové funkce aplikací, aby byly zavedeny přísné věkové ratingy pro každou platformu sociálních médií a aby smartphony byly vybaveny softwarem, který blokuje nahé obrázky.
Poslanci z výboru pro vědu, inovace a technologie sdělili vládě, že jsou zapotřebí další ochranná opatření na sociálních médiích. V dopise adresovaném ministryni pro technologie Liz Kendallové předsedkyně výboru, labouristická poslankyně Chi Onwurahová, uvedla, že výbor byl „šokován příklady řady závažných škod způsobených jednotlivcům používáním sociálních médií“. Onwurahová vyzvala k přijetí opatření, včetně požadavku, aby technologické společnosti poskytovaly více údajů o dopadu svých platforem na děti a větší transparentnost ohledně algoritmů, které upravují obsah sociálních médií pro děti.
Vláda se již zavázala k určitým opatřením, když se minulý měsíc zavázala buď zopakovat australský zákaz, nebo uvalit na platformy omezení.
V reakci na zprávu NSPCC mluvčí vlády uvedl, že zákon OSA již chrání děti před online škodami, jako je šikana, a že spolupracuje s technologickými společnostmi na prevenci sdílení nebo pořizování nahých snímků osobami mladšími 18 let.
„Nebudeme váhat jít ještě dál, abychom zajistili bezpečnost dětí na internetu, a proto konzultujeme vše, od věkových omezení a časových omezení pro aplikace až po úplný zákaz,“ uvedl mluvčí.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse