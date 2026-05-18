WHO označila epidemii eboly v Konžské demokratické republice a Ugandě za krizovou situci mezinárodního významu
18. 5. 2026
V provincii Ituri v Konžské demokratické republice bylo zaznamenáno nejméně 80 úmrtí a 246 podezřelých případů, Uganda hlásí šíření nákazy prostřednictvím cestujících
Vypuknutí eboly v Demokratické republice Kongo a vUgandě je „krizovou situací v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu“, uvedla Světová zdravotnická organizace.
WHO vydala své prohlášení v neděli poté, co bylo zaznamenáno více než 80 úmrtí a 246 podezřelých případů souvisejících s vypuknutím viru Bundibugyo, což vedlo nejvyššího afrického zdravotnického úředníka k prohlášení, že je „v panickém režimu“.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO, oznámil toto rozhodnutí před svoláním formálního krizového výboru organizace. Odborníci uvedli, že rychlost tohoto kroku pravděpodobně odráží závažnost situace.
Virus Bundibugyo je jedním ze tří kmenů, které mohou způsobit onemocnění virem Ebola, a je nejméně častý. Pro tento kmen neexistují žádné schválené vakcíny ani léčby, ani specifické testy.
Ebola je vysoce nakažlivé onemocnění, které se šíří prostřednictvím tělních tekutin, jako je krev a zvratky. Má vysokou úmrtnost, zejména v oblastech s omezenými zdroji, které nejsou schopny poskytnout podpůrnou péči, jaká je obvykle k dispozici na jednotkách intenzivní péče v zemích s vysokými příjmy.
Africké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) v pátek veřejně oznámilo vypuknutí epidemie, uvedlo však, že zatím není jasné, kdy přesně k tomu došlo. Svolává odborníky a v nejbližších dnech pravděpodobně vyhlásí stav nouze v oblasti veřejného zdraví na celém kontinentu.
Dr. Jean Kaseya, generální ředitel Africa CDC, řekl Sky News: „V současné době jsem v panickém režimu, protože lidé umírají. Nemám léky. Nemám vakcínu, kterou bych mohl poskytnout zemím.“
Uvedl, že epidemie poukazuje na potřebu výrobních kapacit pro vakcíny a léky na kontinentu, popsal to jako „otázku spravedlnosti“ a varoval: „Západní země nechápou, že když je postižena Afrika, jsou ohroženy i ony, protože lidé každý den létají.“
Kaseya měl být tento týden v Ženevě na zasedáních výročního Světového zdravotního shromáždění, ale uvedl, že se zítra vrátí do Afriky, aby podpořil reakci na epidemii.
Uvedl, že úředníci jednají s firmami, které mají potenciální testy, vakcíny a léčbu v rané fázi vývoje, aby zjistili, zda by některé z nich mohly být během epidemie bezpečně použity nebo vyzkoušeny – a vyjádřil naději, že některé z nich budou k dispozici v „nadcházejících týdnech“.
Kaseya na dřívější tiskové konferenci zdůraznil význam základních opatření pro kontrolu infekce, jako jsou rukavice a mytí rukou, ačkoli úředníci uvedli, že mnoho neformálních zdravotnických zařízení v postižených regionech může mít omezené zásoby tohoto vybavení.
V provincii Ituri v Konžské demokratické republice, která se nachází na východě země, hraničí s Ugandou a Jižním Súdánem a je vzdálena asi pět dní cesty od hlavního města, bylo zaznamenáno 80 podezřelých úmrtí, osm laboratorně potvrzených případů a 246 podezřelých případů.
Dva případy, včetně jednoho úmrtí, byly hlášeny také v ugandském hlavním městě Kampale, zřejmě u osob, které přicestovaly z DRK. Dříve byl hlášen podezřelý případ v hlavním městě DRK, Kinšase, ale WHO později uvedla, že daná osoba „v potvrzujícím testu na virus Bundibugyo vykazovala negativní výsledek“.
„V současné době panují značné nejistoty ohledně skutečného počtu nakažených osob a geografického rozšíření souvisejícího s touto událostí,“ uvedla WHO.
Uvedla však, že všechny známky „nasvědčují potenciálně mnohem většímu ohnisku, než jaké je v současné době zjišťováno a hlášeno, s významným místním a regionálním rizikem šíření“.
WHO zdůraznila, že na rozdíl od kmene eboly Zaire, který v KDR způsobil několik ohnisek, „v současné době neexistují žádné schválené léky ani vakcíny specifické pro virus Bundibugyo. Tato krize je proto považována za mimořádnou“.
V regionu Ituri podle WHO pokračoval konflikt, přičemž se mnoho lidí pohybovalo a žilo v těsných podmínkách v městských nebo předměstských oblastech – což jsou faktory, které mohou šíření usnadnit.
V neděli laboratoř potvrdila další případ eboly ve městě Goma, v jiné části Konžské demokratické republiky, která je rovněž zasažena konfliktem a je pod kontrolou milice M23 podporované Rwandou.
„Pozitivní případ v Gomě byl potvrzen testy provedenými laboratoří. Jedná se o manželku muže, který zemřel na ebolu v Bunii a která po smrti manžela odcestovala do Gomy, ačkoli již byla nakažena,“ řekl agentuře AFP prof. Jean-Jacques Muyembe, ředitel Konžského národního institutu pro biomedicínský výzkum (INRB).
Novináři z Associated Press v hlavním městě Ituri, Bunii, rozhovory s místními obyvateli, kteří uvedli, že došlo k neobvykle vysokému počtu pohřbů a že mají strach.
„Každý den umírají lidé … a to už asi týden. Za jediný den pohřbíváme dva, tři nebo i více lidí,“ řekl Jean Marc Asimwe, obyvatel Bunie. „V tuto chvíli vlastně nevíme, o jakou nemoc se jedná.“
WHO uvedla, že tento výskyt nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti, ale vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu má za cíl zmobilizovat podporu a zdroje pro postiženou oblast.
Oznámení úředníků z Demokratické republiky Kongo uvádí, že první případ, o kterém věděli, byl u zdravotní sestry 24. dubna.
Helen Clarková, bývalá premiérka Nového Zélandu a spolupředsedkyně Nezávislé komise pro připravenost a reakci na pandemie, řekla: „Chválíme generálního ředitele za to, že jednal s naléhavostí a vyhlásil tuto mimořádnou situaci v oblasti veřejného zdraví. Jeho rozhodnutí postupovat ještě před svoláním formálního krizového výboru odráží závažnost situace a potřebu okamžité globální mobilizace.“
Dodala: „Svět nyní musí reagovat s rychlostí a solidaritou, jakou tato mimořádná situace vyžaduje – s prostředky, odbornými znalostmi, přeshraniční koordinací a, co je zásadní, s diagnostickými kapacitami pro tento kmen nasazenými tam, kde jsou nejvíce potřebné.“
