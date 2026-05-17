Další neuvěřitelné scény z Izraele
17. 5. 2026
The world will remember this forever. Fuck israel. pic.twitter.com/zZpvToE69U— Jvnior (@Jvnior) May 16, 2026
Dnes za úsvitu byli zraněni dva Palestinci poté, co izraelští osadníci zaútočili na obyvatele v okolí vesnice Marah Rabah a města Beit Fajjar, jižně od Betléma na okupovaném Západním břehu.
Izraelští vojáci brání palestinským dětem v přístupu do jejich domovů a zároveň kryjí nájezd osadníků do Starého města v Hebronu.
Two Palestinians were injured at dawn today after Israeli settlers attacked residents near the village of Marah Rabah and the town of Beit Fajjar, south of Bethlehem, in the occupied West Bank. pic.twitter.com/mUibBuZ9Gp— Quds News Network (@QudsNen) May 17, 2026
Palestinci jsou nuceni bourat své vlastní domy, aby uvolnili místo pro izraelský zábavní park. Obyvatelům čtvrti al-Bustan bylo nařízeno uvolnit místo pro Kings Garden, přičemž demolice vlastních domů je pro ně levnější variantou.
Another day.
"Palestinians forced to demolish own homes to make way for Israeli theme park. Residents of al-Bustan district told to make way for Kings Garden, with knocking down own houses cheaper option"https://t.co/weqjLzUHI1— William Dalrymple (@DalrympleWill) May 17, 2026
Jak je něco takového vůbec možné? Ničit domovy a životy (civilistů)
How is any of this okay. Destroying (civilians) people’s homes and lives‼️ This is TERRORISM‼️ pic.twitter.com/7Hy4aArsYX— Meidas_Charise Lee (@charise_lee) May 16, 2026
Už to dál nevydržím… Jsem fyzicky i psychicky vyčerpaný z neustálého strachu a stínu smrti, který nás v Gaze obklopuje. Vlastně ani nežijeme – jen čekáme na další tragédii. Moje děti přišly o dětství. Místo radosti mají v očích strach a jejich srdce už tento každodenní teror nedokážou snášet. Jak mohou spát ve stanech, které je nechrání před horkem, zimou ani strachem, a nevědí, zda se probudí živé? Nemáme domov, nemáme bezpečí, nemáme léky a nemáme budoucnost. Každý den je bojem o přežití, ale vyčerpání a strach nás zlomily. Jsme lidské bytosti, ne čísla ve zprávách. Prosím, zachraňte nás před tímto utrpením. Pomozte mně a mé rodině opustit Gazu. Nechceme nic jiného než bezpečné místo, kde bychom mohli žít důstojně, daleko od bombardování a strachu. Gaza krvácí… a její obyvatelé tiše volají o pomoc.
Kareem Nassar byl zabit Izraelem méně než 24 hodin po své svatbě při leteckém útoku na město Gaza.
I can no longer endure this… I am physically and emotionally exhausted from the constant fear and the shadow of death that surrounds us in Gaza. We are not truly living — we are only waiting for the next tragedy.— dr. mohammed hamad - Gaza (@Medo198518) May 16, 2026
My children have lost their childhood. Their eyes are filled with…
Při útoku izraelského bezpilotního letounu v Khan Younisu na jihu pásma Gazy byl zabit jeden Palestinec a další lidé byli zraněni.
Breaking🚨: Kareem Nassar was killed by Israel less than 24 hours after his wedding in an airstrike on Gaza City.— Abubaker Abed (@AbubakerAbedW) May 17, 2026
I don't have words anymore. I can't even bear it. 💔
Izraelská vojákyně míří puškou na Palestince, křičí na ně, vyhrožuje jim a vyhání je z jejich pozemků v severní části Jordánského údolí, zároveň jim brání v natáčení.
A Palestinian was killed and others were injured after an Israeli drone strike in Khan Younis, southern Gaza. pic.twitter.com/oO9cntKaeU— الـشـبـ𓂆ـراوي #غـزَّة (@M_shebrawy3) May 17, 2026
Odborníci i vysoký představitel Trumpovy Rady pro mír konstatují, že „Izrael opakovaně porušoval příměří z října 2025 téměř každodenními leteckými údery v Gaze“ a „bránil dodávkám humanitární pomoci a technice na odklízení trosek“.
An Israeli female soldier COCKS her rifle at Palestinians, YELLS, THREATENS and FORCES THEM OFF their land in the northern Jordan Valley while preventing them from filming.— Suppressed News. (@SuppressedNws1) May 17, 2026
She feels "empowered" because she has a gun pointed at UNARMED CIVILIANS.
This is what TERROR looks like.
Před sto lety tvořili křesťané 25 % obyvatel Jeruzaléma. Dnes je to méně než 2 %.
Experts as well as a senior official of Trump’s Board of Peace say “Israel has repeatedly violated the October 2025 cease-fire with almost daily airstrikes in Gaza” and “by hampering the delivery of humanitarian aid and rubble removal equipment.” https://t.co/L1faJC3IyL— Kenneth Roth (@KenRoth) May 17, 2026
Jedním z důvodů je to, že ultraortodoxní židovští extremisté ve Starém městě plivou na jeptišky, napadají duchovní a obtěžují poutníky.
Kdyby se to stalo jakékoli jiné menšině, svět by se bouřil.
🇮🇱 Christians were 25% of Jerusalem a century ago. Today: under 2%.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 16, 2026
Ultra-Orthodox Jewish extremists spitting on nuns, attacking clergy, and harassing pilgrims in the Old City is part of why.
If this happened to any other minority, the world would erupt.
