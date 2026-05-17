Další neuvěřitelné scény z Izraele

17. 5. 2026

čas čtení 5 minut



Dnes za úsvitu byli zraněni dva Palestinci poté, co izraelští osadníci zaútočili na obyvatele v okolí vesnice Marah Rabah a města Beit Fajjar, jižně od Betléma na okupovaném Západním břehu.

Izraelští vojáci brání palestinským dětem v přístupu do jejich domovů a zároveň kryjí nájezd osadníků do Starého města v Hebronu.Palestinci jsou nuceni bourat své vlastní domy, aby uvolnili místo pro izraelský zábavní park. Obyvatelům čtvrti al-Bustan bylo nařízeno uvolnit místo pro Kings Garden, přičemž demolice vlastních domů je pro ně levnější variantou.

Jak je něco takového vůbec možné? Ničit domovy a životy (civilistů)

Už to dál nevydržím… Jsem fyzicky i psychicky vyčerpaný z neustálého strachu a stínu smrti, který nás v Gaze obklopuje. Vlastně ani nežijeme – jen čekáme na další tragédii. Moje děti přišly o dětství. Místo radosti mají v očích strach a jejich srdce už tento každodenní teror nedokážou snášet. Jak mohou spát ve stanech, které je nechrání před horkem, zimou ani strachem, a nevědí, zda se probudí živé? Nemáme domov, nemáme bezpečí, nemáme léky a nemáme budoucnost. Každý den je bojem o přežití, ale vyčerpání a strach nás zlomily. Jsme lidské bytosti, ne čísla ve zprávách. Prosím, zachraňte nás před tímto utrpením. Pomozte mně a mé rodině opustit Gazu. Nechceme nic jiného než bezpečné místo, kde bychom mohli žít důstojně, daleko od bombardování a strachu. Gaza krvácí… a její obyvatelé tiše volají o pomoc.

Kareem Nassar byl zabit Izraelem méně než 24 hodin po své svatbě při leteckém útoku na město Gaza. Při útoku izraelského bezpilotního letounu v Khan Younisu na jihu pásma Gazy byl zabit jeden Palestinec a další lidé byli zraněni. Izraelská vojákyně míří puškou na Palestince, křičí na ně, vyhrožuje jim a vyhání je z jejich pozemků v severní části Jordánského údolí, zároveň jim brání v natáčení. Odborníci i vysoký představitel Trumpovy Rady pro mír konstatují, že „Izrael opakovaně porušoval příměří z října 2025 téměř každodenními leteckými údery v Gaze“ a „bránil dodávkám humanitární pomoci a technice na odklízení trosek“. Před sto lety tvořili křesťané 25 % obyvatel Jeruzaléma. Dnes je to méně než 2 %.

Jedním z důvodů je to, že ultraortodoxní židovští extremisté ve Starém městě plivou na jeptišky, napadají duchovní a obtěžují poutníky.

Kdyby se to stalo jakékoli jiné menšině, svět by se bouřil.

