Obrovské demonstrace proti izraelskému vraždění a na podporu Palestinců. Kde jsou Češi?
16. 5. 2026
V Londýně se konal pochod tisíců lidí (pravděpodobně čtvrt milionu) u příležitosti palestinského Dne nakby.
Ve Vídni se lidé scházejí, aby uctili památku obětí, které Izrael zavraždil v Gaze, a aby vyjádřili nesouhlas s pokračujícím genocidním tažením, a také aby protestovali proti @Eurovision za to, že tyto zločiny zamlčuje.
Thousands march in London, UK, to mark Palestinian Nakba Day.
Uprostřed celostátní demonstrace na podporu Palestiny v Dublinu drží několik lidí obrovský transparent, který vyzývá Irsko, aby v říjnu tohoto roku zrušilo zápas proti izraelskému režimu
In Vienna people gather to honor the people that Israel has murdered in Gaza and its ongoing genocide and to protest @Eurovision for sanitizing these crimes.
Italové vyjadřují solidaritu s Palestinou a požadují bojkot Izraele.
In the middle of the national demonstration for Palestine in Dublin, a huge banner is held by several people calling on Ireland to stop the game against the Israeli regime next October.
Ireland has to have the morality and not play the game. Israel must be kicked out o football pic.twitter.com/At6YhEte7U
Země, které oznámily, že zatknou Netanjahua. I Maďarsko. Kde je Česko?
Italian people stand with Palestine and demanding boycott Israel .
The world is waking up finally 🙌 pic.twitter.com/Cxvk9B9Up1
🚨🇮🇱Countries that have declared they would arrest Netanyahu:
•Norway 🇳🇴
•Spain 🇪🇸
•Canada 🇨🇦
•Ireland 🇮🇪
•Finland 🇫🇮
•Italy 🇮🇹
•Belgium 🇧🇪
•Switzerland 🇨🇭
•Hungary 🇭🇺
•Netherlands 🇳🇱
•Denmark 🇩🇰
•Sweden 🇸🇪
•Iceland 🇮🇸
•Slovenia 🇸🇮
•Lithuania 🇱🇹 pic.twitter.com/6xZwn2ee84
