Izrael dál vraždí civilisty i děti
16. 5. 2026
Israel returned to burning families alive in Gaza as they slept overnight.
“Three women with severed arms and two men struck in the head and legs, all were severed.”
Those were the words from a witness at scene of the Israeli massacre at Burj al-Moataz, a five-story residential… https://t.co/tLaUpr5sMa
V Londýně se koná masivní pochod k uctění památky 78. výročí Nakby
A massive march is taking place in London to commemorate the 78th anniversary of the Nakba. pic.twitter.com/sWzxZsWzZa— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 16, 2026
V sobotu večer spáchal Izrael ohavný masakr, když včera v noci zaútočil na obytný dům s několika byty, přičemž většinu obětí tvořily děti a starší lidé. V srdcervoucí scéně se členové civilní obrany a místní obyvatelé vrhli na místo, aby vyprostili těla a zachránili zraněné.
On Saturday evening, Israel committed a heinous massacre after targeting a residential building with several apartments last night, where most of the casualties were children and elderly people.— Quds News Network (@QudsNen) May 16, 2026
In a heartbreaking scene, civil defense crews and local residents rushed to recover… pic.twitter.com/rbGCP3sJ2N
Ozbrojený izraelský osadník zavázal palestinskému muži oči a unesl ho poblíž vesnice Beit Iksa na okupovaném Západním břehu Jordánu, přičemž ho odtáhl na silnici, zatímco izraelské jednotky stály opodál.
An armed Israeli settler blindfolded and kidnapped a Palestinian man near the village of Beit Iksa in the occupied West Bank, dragging him onto a road as Israeli forces stood nearby.— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 16, 2026
The Palestinian farmer was reportedly trying to reach his land before he was captured. pic.twitter.com/5ogTeqT2nQ
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze si izraelské útoky na město Gaza ze dne 15. května vyžádaly nejméně sedm palestinských obětí, včetně tří dětí, a více než 50 zraněných, z toho 20 dětí. „Každý den umíráme a nikdo necítí naši bolest. Při Bohu, všichni, kdo nás zklamali, budou v den posledního soudu voláni k zodpovědnosti,“ křičí jeden ze svědků.
Israeli strikes on Gaza City on May 15 killed at least seven Palestinians, including three children, and wounded more than 50 others, including 20 children, according to Gaza’s Health Ministry.— Drop Site (@DropSiteNews) May 16, 2026
“Every day we die, and no one feels our pain. By God, all those who failed us will be… https://t.co/ApyZIFSyC8
Slovo „plán“ bylo znetvořeno a zneužito. Plánování – jeden z největších úspěchů lidstva – bylo zredukováno na krutost a vyvlastňování.
Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir: „Máme plán na osídlení Libanonu a máme také plány na podporu emigrace [Palestinců] z Gazy a Západního břehu.“ Nejde o „emigraci“, ale o plány na etnické čistky.
The word ‘plan’ tortured and distorted. Planning - one of the great achievements of the human race - reduced to cruelty and dispossession. https://t.co/7gxYBfNvaO— Michael Rosen 💙💙🎓🎓 NICE 爷爷 (@MichaelRosenYes) May 15, 2026
Podle libanonské státní tiskové agentury zahynulo při izraelských útocích v jižním Libanonu nejméně šest lidí, včetně tří záchranářů. Izraelské ozbrojené síly (IDF) byly požádány o vyjádření.
At least six people have been killed, including three paramedics, in Israeli strikes in southern Lebanon, the Lebanese state news agency has said. The IDF has been contacted for comment. pic.twitter.com/4R8AbrqZVr— Sky News (@SkyNews) May 16, 2026
Jedna Francouzka popsala izraelskou genocidu:
„V Gaze jsme našli hromadný hrob s těly 300 lidí.
Malé děti zabité s rukama svázanýma za zády.
A pak přijdou a tvrdí, že izraelští vojáci jsou ti nejmorálnější vojáci na světě.“
A French woman described Israel’s genocide:— GBX (@GBX_Press) May 15, 2026
“We found a mass grave in Gaza containing 300 people.
Small children killed with their hands tied behind their backs.
Then they come out and say that Israeli soldiers are the most moral soldiers in the world.” pic.twitter.com/peCUS0NzaA
Gaza dnes v noci!
Gaza this night! pic.twitter.com/48nZJ1vQjB— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) May 15, 2026
V důsledku izraelských útoků bylo v Libanonu vysídleno více než milion lidí, včetně palestinských uprchlíků, kteří tak prožívají další desetiletí života v exilu. Mnoho rodin zůstává bez domova, protože jižní předměstí Bejrútu čelí neustálému ničení a nejistotě.
More than a million people in Lebanon have been displaced by Israeli attacks, including Palestinian refugees reliving decades of displacement. Many families remain homeless as Beirut’s southern suburbs face ongoing destruction and insecurity.— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 16, 2026
Al Jazeera’s Zeina Khodr reports. pic.twitter.com/6T6N4uoUPB
Při dnešním izraelském leteckém útoku na město Gaza zahynulo palestinské nenarozené dítě a jeho matka.
A Palestinian unborn baby and his mother were killed tonight in an Israeli airstrike on Gaza City— الـشـبـ𓂆ـراوي #غـزَّة (@M_shebrawy3) May 16, 2026
Imagine… Palestinians are being killed before they are even born pic.twitter.com/pbJWAbfpJW
Jedna z nejstrašnějších scén, jaké Gaza dosud zažila.
Okamžik, kdy Izrael bombardoval Evropskou nemocnici v Chán Júnisu.
Místo, kde se nacházeli zranění a nemocní, se v mžiku proměnilo v trosky.
One of the most horrific scenes Gaza has witnessed so far.— Muhammad Mazen (@mhmd_s09) May 15, 2026
The moment Israel bombed the European Hospital in Khan Younis.
The place, filled with the wounded and sick, was reduced to rubble in an instant. pic.twitter.com/06ZgNIeDvx
