Izrael dál vraždí civilisty i děti

16. 5. 2026

Izrael se vrátil k upalování rodin v Gaze zaživa, zatímco v noci spaly. „Tři ženy s utrženými pažemi a dva muži zasažení do hlavy a nohou, všichni byli roztrháni na kusy.“ Tak zněla slova svědka z místa izraelského masakru v Burj al-Moataz, pětipodlažní obytné budově, kde našly útočiště vysídlené rodiny ve čtvrti al-Rimal v Gaze. Izraelské letecké údery zasáhly obytné byty v budově, čímž vyvolaly obrovský požár a uvěznily uvnitř rodiny, včetně mnoha žen a dětí. Údery zabily 8 lidí a více než 45 dalších zranily.

Israel returned to burning families alive in Gaza as they slept overnight.

“Three women with severed arms and two men struck in the head and legs, all were severed.”

Those were the words from a witness at scene of the Israeli massacre at Burj al-Moataz, a five-story residential… https://t.co/tLaUpr5sMa

— Drop Site (@DropSiteNews) May 16, 2026



V Londýně se koná masivní pochod k uctění památky 78. výročí Nakby

V sobotu večer spáchal Izrael ohavný masakr, když včera v noci zaútočil na obytný dům s několika byty, přičemž většinu obětí tvořily děti a starší lidé. V srdcervoucí scéně se členové civilní obrany a místní obyvatelé vrhli na místo, aby vyprostili těla a zachránili zraněné.

Ozbrojený izraelský osadník zavázal palestinskému muži oči a unesl ho poblíž vesnice Beit Iksa na okupovaném Západním břehu Jordánu, přičemž ho odtáhl na silnici, zatímco izraelské jednotky stály opodál.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze si izraelské útoky na město Gaza ze dne 15. května vyžádaly nejméně sedm palestinských obětí, včetně tří dětí, a více než 50 zraněných, z toho 20 dětí. „Každý den umíráme a nikdo necítí naši bolest. Při Bohu, všichni, kdo nás zklamali, budou v den posledního soudu voláni k zodpovědnosti,“ křičí jeden ze svědků.


Slovo „plán“ bylo znetvořeno a zneužito. Plánování – jeden z největších úspěchů lidstva – bylo zredukováno na krutost a vyvlastňování.

Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir: „Máme plán na osídlení Libanonu a máme také plány na podporu emigrace [Palestinců] z Gazy a Západního břehu.“ Nejde o „emigraci“, ale o plány na etnické čistky.


Podle libanonské státní tiskové agentury zahynulo při izraelských útocích v jižním Libanonu nejméně šest lidí, včetně tří záchranářů. Izraelské ozbrojené síly (IDF) byly požádány o vyjádření.

Jedna Francouzka popsala izraelskou genocidu:
„V Gaze jsme našli hromadný hrob s těly 300 lidí.
Malé děti zabité s rukama svázanýma za zády.
A pak přijdou a tvrdí, že izraelští vojáci jsou ti nejmorálnější vojáci na světě.“


Gaza dnes v noci!


V důsledku izraelských útoků bylo v Libanonu vysídleno více než milion lidí, včetně palestinských uprchlíků, kteří tak prožívají další desetiletí života v exilu. Mnoho rodin zůstává bez domova, protože jižní předměstí Bejrútu čelí neustálému ničení a nejistotě.


Při dnešním izraelském leteckém útoku na město Gaza zahynulo palestinské nenarozené dítě a jeho matka.


Jedna z nejstrašnějších scén, jaké Gaza dosud zažila.
Okamžik, kdy Izrael bombardoval Evropskou nemocnici v Chán Júnisu.
Místo, kde se nacházeli zranění a nemocní, se v mžiku proměnilo v trosky.






