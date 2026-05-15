Německý kancléř Merz prohlásil, že by „svým dětem dnes nedoporučil jet“ do USA
15. 5. 2026
Kancléř uvedl, že v současné „hluboce polarizované“ společenské atmosféře již USA nepovažuje za zemi neomezených možností
Friedrich Merz, německý kancléř, který se již zapletl do sporu s Donaldem Trumpem ohledně války s Íránem, prohlásil, že by svým dětem v současné situaci nedoporučoval studovat nebo pracovat v USA.
Na konferenci mladých katolíků ve Würzburgu tento konzervativní lídr, který je mnohými považován za transatlantika, řekl, že již USA nepovažuje za zemi příležitostí.
„Jsem velkým obdivovatelem Ameriky. V současné době však můj obdiv neroste,“ řekl během panelové diskuse a poukázal na rychle se měnící „společenské klima“ v této hluboce polarizované zemi.
„Dnes bych svým dětem nedoporučoval, aby odjely do USA, studovaly tam nebo tam pracovaly, jednoduše proto, že se tam náhle vyvinulo určité společenské klima.“
Sedmdesátiletý otec tří dětí pokračoval: „Dnes je i pro ty nejlépe vzdělané lidi v Americe velmi těžké najít si práci.“
V souvislosti se svou vlastní zemí Merz vyzval Němce, aby kvůli stavu světa neupadali do „katastrofického módu“, a povzbudil je, aby byli optimističtější ohledně potenciálu své vlasti.
„Pevně věřím, že na světě je jen málo zemí, které nabízejí tak skvělé příležitosti, zejména pro mladé lidi, jako Německo,“ řekl.
Tyto výroky o USA okamžitě vyvolaly zuřivou reakci z Trumpova tábora. Richard Grenell, dlouholetý republikánský poradce pro zahraniční politiku, který během Trumpova prvního funkčního období působil jako velvyslanec v Německu, zveřejnil na X: „@ _FriedrichMerz se stal evropským předsedou TDS Society,“ čímž narážel na takzvaný "Syndrom pomatenosti ohledně Trumpa"
Uvedl, že když se Merz setkal s Trumpem v Bílém domě, naposledy v březnu, byl „naprosto mírný a lichotivý“, a řekl, že páteční komentáře jsou v rozporu s tímto smířlivým přístupem. „Němci mají vůdce, který nemá žádnou strategii – a je zcela ovládán německými woke médii,“ řekl Grenell.
K poznámkám kancléře se vyjádřila také německá krajně pravicová politička Alice Weidelová, jejíž protiimigrační a prokremelská strana Alternative für Deutschland je podporována členy Trumpova hnutí MAGA.
„Merz radí necestovat do USA kvůli ‚politickému klimatu‘. Je ironií, že právě kancléř, který záměrně vede svou vlastní zemi k sociální a ekonomické zkáze, nyní varovně ukazuje prstem,“ napsala na sociálních sítích. „To není v zájmu Německa.“
Spory ohledně obchodu a vojenské pomoci Ukrajině vyvolaly napětí mezi USA a jejich evropskými spojenci a prověřily alianci NATO.
Merz se snaží oživit anemickou německou ekonomiku a uvedl, že dopad americko-izraelské vojenské akce v Íránu a následné uzavření Hormuzského průlivu vážně poškodil evropské zájmy.
Na konci minulého měsíce šokoval posluchače v Německu i v USA bezprostředními komentáři, v nichž uvedl, že Američané jsou v současném konfliktu „poníženi“ íránským vedením, čímž rozhněval Trumpa.
O několik dní později Washington oznámil částečný odchod vojsk z Německa, kde má asi 36 000 vojáků, a zvýšení cel na automobily dovážené z EU, což je pro německou ekonomiku klíčový sektor.
Merz, jehož popularita v německých průzkumech klesá na rekordní minima, od té doby prohlásil, že „se nevzdává práce na transatlantických vztazích“, přičemž odmítl příležitosti k odvolání své kritiky Trumpa.
V pátek zveřejnil na X příspěvek, že s Trumpem hovořil po telefonu, zatímco americký prezident cestoval z Číny domů, a že diskutovali o Íránu, Ukrajině a nadcházejícím summitu NATO v Ankaře. „USA a Německo jsou silnými partnery v silném NATO,“ uvedl Merz.
