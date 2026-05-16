Několik hodin po prodloužení příměří zabily izraelské údery šest lidí v jižním Libanonu
16. 5. 2026
Mezi mrtvými jsou tři zdravotníci ze zdravotního střediska
Izrael provedl letecké údery v jižním Libanonu, při nichž zahynulo nejméně šest lidí, včetně tří záchranářů pracujících ve zdravotním středisku, a to jen několik hodin poté, co se jeho vyslanci s libanonskou vládou dohodli na prodloužení příměří.
Dalším signálem, že by se region mohl ocitnout na pokraji možného návratu k plnohodnotné válce, jsou zprávy v americkém a izraelském tisku, podle nichž byl Donald Trump informován o svých vojenských možnostech v Íránu, pokud by se rozhodl porušit pětitýdenní příměří a obnovit útoky v naději, že vynutí ústupky u jednacího stolu.
Libanonská státní média informovala, že útoky zasáhly nejméně pět vesnic na jihu země, a izraelská armáda v sobotu potvrdila, že se zaměřuje na to, co označila za „infrastrukturu Hizballáhu“ v jižním Libanonu.
Libanonské úřady uvedly, že páteční letecký útok zasáhl kliniku provozovanou Islámským zdravotním výborem napojeným na Hizballáh a zabil šest lidí, z nichž tři byli zdravotníci. Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že zabila bojovníky Hizballáhu, kteří se chystali vystřelit rakety na její jednotky v jižním Libanonu.
Nové útoky, které vyvolaly další exodus civilistů z jihu, přišly několik hodin poté, co vyslanci Izraele a Libanonu dokončili kolo jednání ve Washingtonu, na němž se dohodli na prodloužení měsíčního, částečně dodržovaného příměří o dalších 45 dní a na zavedení bezpečnostního mechanismu mezi jejich armádami pod dohledem USA.
Hizballáh však jednání odsoudil, zatímco Izrael dodržoval příměří nařízené Trumpem 17. dubna pouze částečně, omezil útoky na Bejrút a severní Libanon obecně a soustředil své vojenské operace na jih, kde se jeho jednotky střetly s bojovníky Hizballáhu.
Izrael také pokračoval v operacích v Gaze proti Hamásu a v sobotu potvrdil, že zabil Haddada, posledního úřadujícího vojenského šéfa Hamásu, který zemřel v Gaze, a posledního přeživšího vysokého představitele Hamásu podezřelého z plánování útoku na jižní Izrael v říjnu 2023, při kterém zahynulo 1 200 lidí a který odstartoval poslední válku v Gaze.
Izrael obvinil Hamás z porušení křehkého osmiměsíčního příměří v Gaze tím, že odmítl odzbrojit. Hamás naopak obvinil Izrael z nedodržování první fáze příměří, pokračování leteckých útoků a tajného posunu dohodnuté demarkační linie mezi oběma silami na západ do částí Gazy kontrolovaných Hamásem.
V posledních dnech izraelská média předpovídají návrat k plnohodnotné válce v celém regionu, protože příměří se rozpadá a diplomatický pokrok je mizivý. Když se Trump v pátek vrátil do USA z návštěvy Číny, New York Times informoval, že byl informován o možnostech USA pro návrat k ofenzivě v Íránu, ale že se ještě nerozhodl.
Zprostředkování vedené Pákistánem nepřineslo žádný diplomatický pokrok za více než měsíc od doby, kdy Islámábád zprostředkoval příměří v íránské válce, přičemž vyjednávací pozice USA a Íránu jsou stále velmi vzdálené.
