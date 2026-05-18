Moldavsko: Sandu spojuje Putinův dekret o distribuci pasů obyvatelům Podněstří s potřebou získat více lidí pro válku

18. 5. 2026

Moldavská prezidentka Maia Sandu uvedla, že dekret Vladimira Putina o zjednodušeném udělování ruského občanství obyvatelům neuznaného Podněstří může být ve skutečnosti pokusem o tajnou mobilizaci obyvatelstva tohoto regionu k účasti ve válce proti Ukrajině.

"A my jen potřebujeme více lidí, které pošlou do války na Ukrajině," citoval Politico Sandu. Podle hlavy státu by to také mohla být jedna z kremelských taktik zaměřených na vyvíjení tlaku na Moldavsko v souvislosti s jeho snahou o reintegraci Podněstří.

Prezidentka zdůraznila, že od začátku plnohodnotné války na Ukrajině většina obyvatel regionu preferovala žádosti o moldavské pasy, protože se domnívali, že "s občanstvím Moldavské republiky budou bezpečnější než s občanstvím Ruska". Na otázku, zda by Putin mohl zablokovat vstup Moldavska do EU kvůli otázce Podněstří, Sandu odpověděla: "Pouze EU může rozhodnout, zda se Moldavsko stane součástí EU či nikoliv. Rusko s tím nemá nic společného."

Dne 15. května Putin podepsal dekret "O přijetí obyvatel Podněstří k občanství Ruské federace". Dokument zveřejněný na oficiálním portálu právních informací uvádí, že byl přijat "za účelem ochrany práv a svobod člověka a občana" a na základě "obecně uznávaných principů mezinárodního práva". Podle dekretu je právo na zjednodušené převzetí ruského pasu (bez splnění řady standardních požadavků) uděleno cizím občanům a osobám bez státní příslušnosti starším 18 let, které trvale pobývají v Podněstří v den vstupu dokumentu v platnost. Postup udělování občanství nezletilým a neschopným obyvatelům regionu je také podrobně popsán. Žádosti o ruský pas musí být podány ruským diplomatickým misím nebo konzulárním úřadům v souladu se schválenými formuláři.

