Moldavsko: Sandu spojuje Putinův dekret o distribuci pasů obyvatelům Podněstří s potřebou získat více lidí pro válku
18. 5. 2026
"A my jen potřebujeme více lidí, které pošlou do války na Ukrajině," citoval Politico Sandu. Podle hlavy státu by to také mohla být jedna z kremelských taktik zaměřených na vyvíjení tlaku na Moldavsko v souvislosti s jeho snahou o reintegraci Podněstří.
Prezidentka zdůraznila, že od začátku plnohodnotné války na Ukrajině většina obyvatel regionu preferovala žádosti o moldavské pasy, protože se domnívali, že "s občanstvím Moldavské republiky budou bezpečnější než s občanstvím Ruska". Na otázku, zda by Putin mohl zablokovat vstup Moldavska do EU kvůli otázce Podněstří, Sandu odpověděla: "Pouze EU může rozhodnout, zda se Moldavsko stane součástí EU či nikoliv. Rusko s tím nemá nic společného."
Dne 15. května Putin podepsal dekret "O přijetí obyvatel Podněstří k občanství Ruské federace". Dokument zveřejněný na oficiálním portálu právních informací uvádí, že byl přijat "za účelem ochrany práv a svobod člověka a občana" a na základě "obecně uznávaných principů mezinárodního práva". Podle dekretu je právo na zjednodušené převzetí ruského pasu (bez splnění řady standardních požadavků) uděleno cizím občanům a osobám bez státní příslušnosti starším 18 let, které trvale pobývají v Podněstří v den vstupu dokumentu v platnost. Postup udělování občanství nezletilým a neschopným obyvatelům regionu je také podrobně popsán. Žádosti o ruský pas musí být podány ruským diplomatickým misím nebo konzulárním úřadům v souladu se schválenými formuláři.
