Chorvatsko letos postihl výrazný nárůst lesních požárů

18. 5. 2026

Rozloha terénu zasaženého požáry v Chorvatsku letos dramaticky vzrostla, uvedl v sobotu místní úředník, zatímco hasiči se připravují na to, co vypadá jako náročná sezóna.

První čtyři měsíce tohoto roku bylo podle agentury Hina zničeno asi 5 060 hektarů půdy, což představuje přibližně 70 % nárůst oproti stejnému období loňského roku, uvedl vedoucí chorvatského hasičského sboru Slavko Tučaković.

"Od začátku roku jsme zaznamenali 20 % nárůst počtu požárů," řekl.

Svět obecně může letos čelit obzvlášť závažným požárům, které budou vyvolány změnou klimatu a potenciálně silným meteorologickým jevem El Niño, varovali výzkumníci z Imperial College London a sítě World Weather Attribution meteorologů začátkem minulého týdne.

Chorvatsko, které loni zaznamenalo dvě úmrtí při požárech a osmnáct zraněných, z toho osm hasičů, obecně zaznamenává nárůst požárů mezi červnem a zářím, především podél adriatického pobřeží.

