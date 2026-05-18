Chorvatsko letos postihl výrazný nárůst lesních požárů
18. 5. 2026
První čtyři měsíce tohoto roku bylo podle agentury Hina zničeno asi 5 060 hektarů půdy, což představuje přibližně 70 % nárůst oproti stejnému období loňského roku, uvedl vedoucí chorvatského hasičského sboru Slavko Tučaković.
"Od začátku roku jsme zaznamenali 20 % nárůst počtu požárů," řekl.
Svět obecně může letos čelit obzvlášť závažným požárům, které budou vyvolány změnou klimatu a potenciálně silným meteorologickým jevem El Niño, varovali výzkumníci z Imperial College London a sítě World Weather Attribution meteorologů začátkem minulého týdne.
Chorvatsko, které loni zaznamenalo dvě úmrtí při požárech a osmnáct zraněných, z toho osm hasičů, obecně zaznamenává nárůst požárů mezi červnem a zářím, především podél adriatického pobřeží.
