Ceny ropy by mohly brzy prudce vzrůst
18. 5. 2026
Největší zásobovací šok v historii ropného průmyslu rychle narůstá.
Přibližně 2 miliardy barelů, tedy 5 % světové roční zásoby ropy, již bylo ztraceno, protože Hormuzský průliv je uzavřen. Každý den, kdy zůstává uzavřený, deficit roste o 14 milionů barelů.
Protože mírová jednání mezi USA a Íránem uvízla, zdá se, že znovuotevření je stále vzdálené mnoho dní. Přesto ropné trhy vypadají podivně klidně. Futures na Brent za cenu 105 dolarů za barel klesly z dubnových maxim téměř 120 dolarů. Zůstávají pod maximem 129 dolarů v roce 2022, poté co Rusko napadlo Ukrajinu.
Spotové ceny klesly ještě více, což naznačuje, že surová ropa je hojnější než dříve během války.
Překvapivý malý přebytek je skutečný – ale neodvozujte z toho příliš velkou útěchu. Plnohodnotná energetická katastrofa může být vzdálena řádově týdny.
Dva nepravděpodobní zachránci chrání svět před katastrofou.
Jedním z nich jsou USA.
Jejich vývoz surových a rafinovaných produktů, po odečtení dovozu, vzrostl na 9 milionů barelů denně (b/d)—téměř o 4 miliony barelů denně nad úrovní stejného období loňského roku.
To odráží agilitu amerických energetických firem, které využily své zásoby, rafinerie a terminály k tomu, aby obsloužily více dobře platících zákazníků v zahraničí.
Potvrzuje to také užitečnost amerických strategických ropných rezerv, které vláda začala využívat v březnu.
Tyto dodatečné zásoby umožnily zvýšit zásilky do zahraničí, aniž by se omezily domácí dodávky.
Druhým náhodným hrdinou je Čína, která dováží o 4,5 milionu barelů denně méně ropy než před rokem. To odráží slabší poptávku spotřebitelů po dražším palivu. Vyplývá to také z rozhodnutí vlády.
Na začátku války zakázala rafinériím export produktů a povolila jim čerpat zásoby. To snížilo poptávku rafinerií po zahraniční ropě. Toto, spolu s přídělovým režimem ničícím poptávku v chudých zemích, vysvětluje klid trhů s ropou.
Pokud však Hormuz zůstane zavřený, přijde bouře – a pak se vlády musejí vyhnout politikám, které ji činí ještě ničivější.
Svět vstoupil do války s ropnými zásobami blízkými desetiletým maximům.
Jak dovozci čerpají z rezerv, aby vyrovnali zásoby ztracené v Perském zálivu, mohou být nádrže do června prázdnější než kdy dříve.
Rezerva téměř rekordních objemů ropy na moři—částečně dostupná díky vyššímu vývozu z Perského zálivu před válkou—byla nyní již z velké části vyčerpána.
Ani americké a čínské národní rezervy nevydrží věčně, natož pak skromné zásoby chudých zemí. Brzy tedy začnou být vyčerpávány soukromé zásoby v bohatém světě.
Ceny by pak mohly prudce růst – což odráží jak nízkou absolutní úroveň zásob, tak jejich geograficky nerovnoměrné rozložení.
Nejprve budou zasaženy rafinované produkty.
Uvízlý vývoz z Perského zálivu a omezení rafinerií jinde už vyčerpaly zásoby nafty, benzínu a leteckého paliva, což zvyšuje ceny mnohem rychleji než u ropy. Jak zásoby mizí, ceny budou muset ještě více růst, aby se vyvážila poptávka a nabídka.
Šok se ještě zesílí, pokud Čína začne nakupovat více ropy. S téměř 1,2 miliardy barelů v rezervě může teoreticky odmítat drahý dovoz několik měsíců. Ale také bude chtít zachovat rezervu, aby se mohla vrátit na trh.
Dalším rizikem je, že Donald Trump ztratí odvahu. On a další populisté "America First" budou kritizovat export, který prudce roste, zatímco domácí zásoby klesají – zvláště pokud cena benzínu překročí 5 dolarů za galon.
V roce 2022 takové zvýšení cen zasáhlo jak kapsy řidičů, tak i preference Joea Bidena jako prezidenta. Trumpova administrativa již diskutuje o možném zákazu vývozu. Pokud by ho vynucovala, globální ceny by rychle rostly.
Americké pobřežní oblasti, které jsou závislé na dovozu, by byly poškozeny vyššími cenami dovozu a jakoukoli odvetou ze strany ostatních exportérů. Jejich rafinerie, když by čelily poklesu marží, by snížily produkci.
Světová ekonomika našla v oku energetického hurikánu určitý klid.
Ale je daleko od přístavu.
Bezohledné rozhodnutí Ameriky by ji mohlo příliš snadno zničit.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse