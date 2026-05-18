Po Volkswagenu i Mercedes oznámil připravenost vyrábět vojenské produkty
18. 5. 2026
"Svět se stal nepředvídatelnějším a myslím, že Evropa musí zvýšit své obranné schopnosti. Pokud budeme mít příležitost hrát v tom pozitivní roli, budeme na to připraveni," řekl v rozhovoru pro The Wall Street Journal. Předtím šéf Volkswagenu Oliver Blum oznámil připravenost své firmy začít v rámci celoevropského vyzbrojovacího úsilí vyrábět vojenské vybavení pro potřeby německé armády.
Mercedes již od roku 2021 vyrábí těžké nákladní vozy, včetně těch používaných pro vojenské účely. Společnost rovněž dlouhodobě po celém světě nabízí vojenské úpravy svých SUV třídy G. Kellenius předpověděl, že obranné aktivity budou mít "zanedbatelný podíl na našem podnikání" ve srovnání s výrobou automobilů a dodávek. "[T]oto by se mohlo stát rostoucí oblastí, která také přispěje k našemu finančnímu výsledku," navrhl. "Tak uvidíme."
Společnost, stejně jako ostatní západní automobilky, čelí vážným problémům. V roce 2025 se zisk koncernu snížil téměř o polovinu (o 1,2 miliardy dolarů) – částečně kvůli zvýšení celních poplatků ve Spojených státech, ale také kvůli rostoucí konkurenci ze strany čínských firem.
Dříve se ukázalo, že Volkswagen jedná o možné spolupráci s izraelskou obrannou společností Rafael Advanced Defense Systems. V rámci dohody je plánováno do roku 2027 přesměrovat nečinné výrobní zařízení závodu Volkswagen v Osnabrücku na výrobu komponentů izraelského systému protiraketové obrany Železná kopule.
Na tomto pozadí plánuje generální tajemník NATO Mark Rutte setkání se zástupci klíčových obranných společností v Evropě, aby se dohodli na spolupráci s cílem podpořit investice a zvýšit výrobu zbraní.
Již příští týden mohou firmy oznámit plány na zvýšení výroby zbraní. Podle jednoho ze zdrojů bude během schůzky s Ruttem, jejíž datum nebylo oznámeno, diskutována otázka, jak snížit závislost na čínských a tchajwanských součástkách.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse