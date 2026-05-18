"Hrůza" v Německu
18. 5. 2026
Jiří Hlavenka
Co
by to byl za den, kdybychom se aspoň jednou něco nedočetli o totální
zkáze a zmaru u našich sousedů! Divím se, že v té zemi vůbec ještě někdo
žije.
A teď to trochu upřesníme.
1)
V Německu dle dostupných údajů je přes 4000 (!!!) aspoň trošku
významnějších firem provozujících dobíjení elektromobilů. Z toho prosím
do insolvence upadly 3, slovy TŘI.
2) Z těch tří v článku zmíněných (firma ElVah) tam vůbec nepatří, je to vývojář nějaké softwarové mezivrstvy platformy. Softwarové firmy taky občas zkrachnou, nicht wahr?
3) Zmíněná firma GreenCharge je pravděpodobně zcela miniaturní, jedna z těch mnoha tisíc drobných. Poslední zmíněná firma ChargeOne je střední velikosti (takových je v Německu několik set), regionální hráč, a nezkrachoval, byl prodán větší firmě a její provoz pokračuje.
No, a tak je to u nás se vším, že. Rádio Jerevan hadra.
Když už to čtete, tak stojí za to jít ještě víc do hloubky. V Německu je registrováno 12 000 provozovatelů dobíjecích stanic (ale někteří mohou mít jednu dvě stanice někde na rožku, zcela miniaturní, ty nepočítám). Počet těchto firem stále roste - meziročně vzrostl skoro o tisíc. (A TŘI ZKRACHOVALY! NĚMECKO JE V PASTI!!!).
Struktura majitelů dobíječek je hrozně fragmentovaná a bude docházet naprosto nezbytně ke konsolidaci. Lídrem je EnBW s 11 000 stanicemi, ale to je pořád jen asi 5% celkového trhu, druhý je E.ON drive s 4 700 stanicemi a pak je pár firem s 3000+ stanicemi: Tesla, Ionity, Aral Pulse, Shell. Jména známá i u nás.
Tím, že na trhu je mnoho tisíc firem, přirozeně si konkurují a usilují o růst podílu na trhu na úkor ziskovosti; jsou to vlastně typické startupy. Komu se podaří vyrůst nad nějakou velikost, bude víceméně mezi vítězi, komu ne, ten padne a nejspíš jeho stanice někdo převezme za pár drobných v rámci insolvence či tzv. prodeje za odvoz.
Jak se v branži dobře ví, nabíječky se postupně vyvíjejí z pomalých na rychlé; řidiči elektroaut jsou náročnější a dlouhé nabíjení je už neláká, i když je třeba levnější. Jenomže prvních mnoho tisíc nabíječek bylo pomalých; pokud vedle nich vyrůstají rychlonabíječky, budou těžko bojovat o místo na slunci. Opět nic nového. Lídr drhu EnBW staví rychlé DC nabíječky a zjevně začíná získávat silnou pozici - samozřejmě, na něčí úkor. Tomu se taky říká kapitalismus.
Takže tentokrát symbolickou klíčenku posíláme do E15.
