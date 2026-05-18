"To je vtip?" – Kubánci se vysmívají vládnímu manuálu pro válku
18. 5. 2026
Vzhledem k napětí se Spojenými státy vydala kubánská civilní obrana příručku s pokyny pro obyvatelstvo v případě vojenské agrese. "Rodinný průvodce ochranou před vojenským útokem" doporučuje mimo jiné mít připravený batoh s jídlem a léky a v případě leteckého poplachu se ihned přesunout na bezpečné místo.
"Se stejným zápalem a disciplínou, s jakými jsme se připravovali na řešení katastrof, musíme být připraveni chránit životy v případě, že by nás nepřítel vojensky napadl," zní úvod.
V případě útoku se socialistický karibský ostrov bude neústupně bránit. Velká část populace, včetně dětí a seniorů, se však do možných bojů nezapojí a proto musí být podle pokynů chráněna.
Mezi nejdůležitější doporučení patří příprava rodinného batohu s pitnou vodou, hotovým jídlem, rádiem s alternativním napájením, baterkou, léky na chronická onemocnění a hygienickými potřebami. Zdůrazňuje také důležitost znát signály pro letecké poplachy, chránit se ve sklepech nebo hlubokých zákopech a nedotýkat se podezřelých předmětů, které by mohly být výbušnými zařízeními.
Průvodce také věnuje sekci první pomoci. Vysvětluje, jak postupovat v případě krvácení, zlomenin nebo zranění, a popisuje základní obsah lékárničky. Zdůrazňuje se také význam disciplíny, solidarity mezi sousedy a šíření informací prostřednictvím obranných rad.
Civilní obrana vyzývá obyvatele, aby se těmto opatřením učili se stejnou vážností, s jakou se připravují na přírodní katastrofy, a aby udrželi klid a organizaci, až nastane čas je uvést do praxe.
Devítistránkový dokument s názvem "Chraň, odporuj, přežij a vyhraj" lze najít digitálně na některých oficiálních stránkách, například na občanském portálu města Havana. Naopak jiné vládní agentury údajně text po zveřejnění stáhly, jak uvedl zpravodajský portál "14yMedio".
Lidé na sociálních sítích reagují: "To je vtip?"
V komentářích pod příspěvky kubánských zpravodajských webů jako "Venceremos" příručku mnozí kritizovali. "Opravdu, a kde máme sehnat věci do batohu, když teď nejsi ve válce a už nemáš vůbec nic?" napsala jedna žena. "Rychle se kazící jídlo! To je vtip?" ozval se další komentář.
Kubánci trpí ekonomickým nedostatkem a výpadky elektřiny, které trvají několik hodin. V hlavním městě Havaně někdy není elektřina až 22 hodin denně. Několik druhů dostupných potravin se v lednici zkazí.
Kuba je již léta v těžké ekonomické a energetické krizi, kterou v posledních měsících ještě zhoršila řada represivních opatření ze strany USA. Kubánská vláda viní obchodní embargo Spojených států, které platí více než 60 let, a ropné embargo uvalené administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa v prosinci.
