USA mohou v následujících dnech zahájit pozemní operaci k zabavení íránského obohaceného uranu
18. 5. 2026
Uvádějí to informované zdroje z oblasti Blízkého východu. Jednou z možností, říkají, je vyslat americké speciální jednotky do Íránu, aby pátraly po jaderných materiálech ukrytých pod zemí. Aby bylo možné takový scénář realizovat, v případě březnového rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa bylo podle zdrojů na Blízký východ nasazeno několik stovek příslušníků amerických speciálních jednotek.
Tyto specializované jednotky by mohly být zapojeny do operace zaměřené na íránský sklad vysoce obohaceného uranu v jaderném zařízení v Isfahánu. Aby byl takový manévr úspěšný, bylo by potřeba tisíce dalších podpůrných vojáků, kteří by museli vytvořit "bezpečnostní perimetr" a mohli by se zapojit do bojů s íránskými jednotkami. Dalším scénářem, pokud se Trump rozhodne prolomit patovou situaci s Teheránem, je "agresivnější bombardování" íránských vojenských a infrastrukturních zařízení, uvedli představitelé americké administrativy.
Američtí vojenští představitelé "nadále mají pro naše civilní vůdce řadu možností," řekl tento týden generál Dan Kane, předseda Sboru náčelníků štábů. Generál neprozradil, jaký druh vojenského kroku Trump podnikne, ale začátkem května poznamenal, že více než 50 000 amerických vojáků, dvě letadlové lodě, více než 10 torpédoborců a desítky bojových letadel "jsou připraveny obnovit velké boje proti Íránu, pokud k tomu dostanou rozkaz".
Nyní je na Blízkém východě 5 000 příslušníků americké námořní pěchoty a 2 000 výsadkářů elitní 82. výsadkové divize. Tyto jednotky by mohly provést operaci k zabavení íránského jaderného materiálu v Isfahánu, včetně zajištění zabezpečeného perimetru na ochranu bojovníků speciálních sil, kteří by museli proniknout do podzemních bunkrů, pokud by byla taková operace schválena, uvedli vojenští představitelé. Vojáci by mohli být také použiti k dobytí ostrova Charg, centra íránského vývozu ropy.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse