Ukrajina vyvíjí nízkonákladovou antiraketu pro celoevropskou obranu
18. 5. 2026
"Navzdory pokusům zasahovat a mnoha rušivým faktorům naše karavana pokračuje dál," napsal spoluzakladatel a hlavní designér Fire Pointu Denys Štiljerman. "Fire Point se připojuje k protibalistické koalici. Brzy budou stíhací rakety na obloze nejen nad Ukrajinou, ale nad celou Evropou."
Prezentační materiály připojené k jeho postu poskytují dosud nejpodrobnější veřejné zveřejnění projektu Freya, pokrývající specifikace střely, architekturu systému a integrační protokol.
Deklarovaným cílem projektu Freya je vytvořit jednotný chráněný protivzdušný a protiraketový systém zaměřený na ničení balistických raket, nezávislý na jakémkoli jednotlivém výrobci komponent, uvádí prezentace. Základními principy návrhu jsou ochrana proti balistickým hrozbám jako hlavní úkol, využití open-source technologií ke snížení závislosti na dodavatelích, horizontální a vertikální škálovatelnost a výrazně snížené náklady na sestřel, zejména proti balistickým hrozbám. Tento cíl snížení nákladů řeší jeden z nejakutnějších operačních problémů, kterým Ukrajina během války čelila: asymetrickou ekonomiku používání drahých antiraket proti levnějším balistickým a dronovým hrozbám v takovém rozsahu, v jakém je Rusko nasazuje.
Středobodem systému je střela FP-7.x, která je v prezentaci popsána jako lehká, kompaktní a inovativní balistická střela vyrobená z kompozitních materiálů, která výrazně snižuje náklady na výstřel. Specifikace viditelné v prezentaci jsou konkrétní: rychlost 1 500 až 2 000 metrů za sekundu, délka 7,25 metru, vnější průměr včetně aerodynamického reduktoru odporu 1,15 metru, průměr trupu 0,53 metru a infračervený naváděcí systém pro navádění. Technologie poloaktivního naváděcího zařízení je dodávána společností Diehl Defence, německou obrannou firmou, která vyrábí naváděcí systémy pro různé raketové aplikace. Rychlostní rozsah 1 500 až 2 000 metrů za sekundu, což odpovídá přibližně Mach 4,4 až Mach 5,9, řadí FP-7.x do kategorie vysokorychlostních stíhačů nezbytných pro zásah balistických raket během konečné fáze sestupu.
Systémová architektura kolem FP-7.x integruje komponenty od více dodavatelů z NATO v různých funkčních rolích. Radarová detekce dlouhého dosahu je plánována pomocí SAAB Giraffe 8A/4A, Thales Ground Master 400 nebo Hensoldt TRML-4D, což jsou tři zavedené radary standardu NATO s odlišnými charakteristikami pokrytí a detekce. Možnosti radaru řízení palby a ozařování zahrnují Weibel GFTR-2100/48 nebo Leonardo KRONOS Land, oba radary pro řízení palby schopné poskytovat kontinuální vlnové ozáření, které poloaktivní naváděcí střela vyžaduje k udržení zaměření na cíl. Odpalovací zařízení je popsáno jako lehká mobilní instalace vlastní výroby. Velitelské centrum využívá Kongsberg FDC s otevřenou technologickou architekturou a síťovými přístupovými uzly. Kongsberg Fire Distribution Center je zavedený systém řízení palby NATO, který využívá více spojeneckých protivzdušných obranných programů.
Integrační protokol, který všechny tyto komponenty propojuje, je Link-16, standardní taktický datový spoj NATO definovaný podle STANAG 5516, který prezentace identifikuje jako klíčovou součást pro integraci systému Freya do stávající ukrajinské protivzdušné a protiraketové sítě. Ukrajina podepsala licenční smlouvu na používání nekomerčního rozhraní NATO CRC System Interface dne 29. května 2025, která umožnila použití Linku-16, podle prezentace. Ukrajinský operačně-taktický systém situačního povědomí Delta již byl integrován s protokolem Link-16 a připojen k síti. Taktický komunikační kanál využívá protokol Asterix pro radarové připojení a plně duplexní datový spoj pro korekci kurzu FP-7.x. Architektura také podporuje výměnu dat mezi komponentami, zbraněmi a vojenskou technikou, a hlasovou a pěchotní komunikaci.
Rozsah protivzdušných systémů již v ukrajinské službě, který prezentace uvádí jako kontext vývoje Freyi, je pozoruhodný: NASAMS, SAMP/T, Patriot, Crotale, IRIS-T, S-300, Buk, Gepard, Stormer a další. Otevřená architektura Kongsberg FDC, jak uvádí prezentace, umožňuje Ukrajině implementovat vlastní integrace napříč tímto rozmanitým inventářem. Tato heterogenní flotila systémů různých národů a technologických generací je zároveň největší protivzdušnou silou Ukrajiny — redundance a rozmanitost činí síť obtížněji komplexně porazitelnou — a zároveň největší integrační výzvou, protože každý systém používá jiné protokoly a velitelská rozhraní. Freyin otevřený architektonický přístup přímo řeší tuto výzvu.
Prezentace Freyi jako celoevropského projektu, nikoli čistě ukrajinského národního programu, je jeho nejambicióznějším rámcem. Štiljermanovo tvrzení, že antirakety budou na obloze nad celou Evropou, nejen nad Ukrajinou, staví Fire Point do pozice kandidáta na širší evropský trh s balistickou protiraketovou obranou v době, kdy každý člen NATO urychluje investice do protiletecké a protiraketové obrany. Použití standardních komponent od SAABu, Thalesu, Hensoldtu, Weibelu, Leonarda a Kongsbergu spolu s ukrajinskou střelou a odpalovacím zařízením dává systému skutečně nadnárodní průmyslový charakter, který podporuje toto celoevropské postavení.
Zdroj v angličtině: ZDE
