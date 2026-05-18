USA podmiňují obnovení jednání s Íránem předáním veškerého obohaceného uranu
18. 5. 2026
Podle íránské tiskové agentury Fars americká strana v reakci na pět požadavků Íránu (ukončení války na všech frontách, zrušení sankcí, rozmrazení majetku, kompenzace škod a uznání suverenity nad Hormuzským průlivem) předložila vlastní seznam požadavků. Kromě předání uranu Spojené státy trvají na odmítnutí jakýchkoli kompenzací, zachování provozu pouze jednoho jaderného komplexu, odmítnutí rozmrazit i 25 % íránských aktiv a ukončení jakýchkoli bojů.
Na tomto pozadí je prezident Donald Trump podle zdrojů CNN stále více zklamaný z vyjednávacího procesu a vážně zvažuje možnost obnovení války. Podle kanálu Trump "ztrácí trpělivost" kvůli pokračující blokádě Hormuzského průlivu a rozkolu v íránském vedení, který brání ústupkům ohledně jaderného programu. Trump označil nejnovější návrh Teheránu za "zcela nepřijatelný" a "hloupý". Současně podle CNN panují v Bílém domě neshody: Pentagon podporuje agresivnější přístup a navrhuje další oslabení íránských pozic novými údery.
Izraelský ministr obrany Israel Katz již oznámil svou připravenost obnovit vojenskou operaci proti Íránu v blízké budoucnosti. Podle něj byl Írán v uplynulém roce "vystaven extrémně těžkým úderům", ale úkoly nebyly dokončeny. "Musíme zajistit, aby Írán již nebyl existenční hrozbou pro Izrael, USA a svobodný svět po další generace," řekl.
Jak napsal Axios, Trump může učinit další krok ohledně Íránu ihned po návratu z Číny (vrátil se 16. května). A The New York Times, citující zdroje, uvedly, že Spojené státy a Izrael intenzivně připravují možné obnovení vojenské operace již příští týden: mimo jiné se zvažuje vyslání amerických speciálních jednotek do Íránu za účelem hledání jaderných materiálů ukrytých pod zemí.
