Polní opevnění, kaponiéry, palebné body. Ozbrojené síly Ukrajiny ukázaly obrannou linii na hranici s Běloruskem

18. 5. 2026

Ukrajinské ozbrojené síly zřídily rozsáhlý systém obranných struktur na hranici s Běloruskem.

Řeč je o polních opevněních, kaponiérách pro vybavení a palebných pozicích rozmístěných v regionu Polesí. Kromě inženýrských staveb je území opevněno minovými poli, příkopy a dalšími překážkami.

Podle ukrajinské armády hraje důležitou roli i přírodní reliéf regionu – husté lesy, bažiny a řeky, které dále komplikují možný pohyb nepřítele.

Zároveň pohraničníci neustále drží určité oblasti a jsou připraveni rychle reagovat na jakékoli hrozby nebo provokace. Tisková služba operačního velení "Západ" zveřejnila fotografii "každodenního života, služby a boje" na jednom z pohraničních stanovišť na severu země.

"Ukrajinské Polesí dnes není jen chráněnou zemí, ale i nedobytnou pevností. Navzdory klamavému mlčení ze strany Běloruska neztrácejí ukrajinské obranné síly ostražitost, protože sousední stát zůstává satelitem Kremlu, potenciálním odrazovým můstkem pro nepřítele," uvádí zpráva.

