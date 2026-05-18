Polní opevnění, kaponiéry, palebné body. Ozbrojené síly Ukrajiny ukázaly obrannou linii na hranici s Běloruskem
18. 5. 2026
Řeč je o polních opevněních, kaponiérách pro vybavení a palebných pozicích rozmístěných v regionu Polesí. Kromě inženýrských staveb je území opevněno minovými poli, příkopy a dalšími překážkami.
Podle ukrajinské armády hraje důležitou roli i přírodní reliéf regionu – husté lesy, bažiny a řeky, které dále komplikují možný pohyb nepřítele.
Zároveň pohraničníci neustále drží určité oblasti a jsou připraveni rychle reagovat na jakékoli hrozby nebo provokace. Tisková služba operačního velení "Západ" zveřejnila fotografii "každodenního života, služby a boje" na jednom z pohraničních stanovišť na severu země.
"Ukrajinské Polesí dnes není jen chráněnou zemí, ale i nedobytnou pevností. Navzdory klamavému mlčení ze strany Běloruska neztrácejí ukrajinské obranné síly ostražitost, protože sousední stát zůstává satelitem Kremlu, potenciálním odrazovým můstkem pro nepřítele," uvádí zpráva.
