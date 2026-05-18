Channel 4 News: Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli ebole globální zdravotní krizi
18. 5. 2026
Moderátor, Channel 4 News, neděle 17. května 2026: Celosvětová pohotovost. Světová zdravotnická organizace vydala nové varování ohledně epidemie eboly ve střední Africe. Dobrý večer. Desítky lidí zemřely a stovky dalších případů se právě léčí. Ebola se šíří po celé Demokratické republice Kongo i mimo ni, což přimělo WHO k vydání druhého nejzávažnějšího globálního zdravotního varování.
Demokratická republika Kongo není ebolou neznámá, ale její nejnovější epidemie byla nyní prohlášena za globální zdravotní krizi. Tento vysoce nakažlivý virus již způsobil 80 podezřelých úmrtí, přičemž osm případů bylo potvrzeno a dalších 246 je podezřelých. Epicentrum se nachází ve východní provincii Ituri, ale dva případy byly nyní potvrzeny v Ugandě. A Světová zdravotnická organizace varuje, že shluky úmrtí v celé Ituri naznačují potenciálně mnohem větší epidemii, než jaká byla dosud hlášena. Tady je Anya Pop:
Reportérka: V zemi postižené konflikty, humanitární krizí a vysokou mobilitou obyvatelstva má epidemie eboly potenciál rychle se šířit a zhoršit již tak křehkou situaci. Nejméně 80 lidí pravděpodobně zemřelo na tento virus v provincii Ituri na severovýchodě Demokratické republiky Kongo, kde byla epidemie poprvé identifikována. Dalších 250 lidí je pravděpodobně nakaženo a v sousední Ugandě jsou již 2 potvrzené případy. Světová zdravotnická organizace však uvádí, že rozsah epidemie by mohl být mnohem větší, než se v současné době zjistilo a hlásí, a včera večer ji prohlásila za stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, což jí umožňuje uvolnit 500 000 amerických dolarů na pomoc při jejím řešení.
Oblast, kde k tomu dochází, je velmi nestabilní, humanitární situace se vyvíjí a obyvatelstvo se přesouvá z Jižního Súdánu do Ugandy a dalších částí.
Odborník: "Naší reakcí je tedy solidární spolupráce s regionální vládou a sousedními zeměmi, abychom opět ukázali, že jsou schopny tuto epidemii zvládnout."
cEbola je vysoce nakažlivá a šíří se tělesnými tekutinami, jako jsou sliny, krev nebo sperma. Epidemie v posledních letech byly způsobeny kmenem Zaire, tentokrát se však jedná o vzácný virus Bundibugy, proti kterému neexistují žádné schválené léky ani vakcíny.
Pokud jde o počet obětí v Konžské demokratické republice, Ugandě a sousedních zemích, mohl by být neuvěřitelně vysoký. Velmi rozsáhlé epidemie eboly jsme zažili v letech 2014 a 2012, naposledy pak v roce 2018. A víme, že pokud se to rychle nezvládne, může se to šířit docela rychle. A úmrtnost může dosahovat až 50 %. Je to velmi závažné onemocnění. Jedná se o oblast s poměrně nízkými příjmy. Je nestabilní. Dochází zde ke konfliktům. Obava tedy spočívá v tom, že samotné země nemusí mít prostředky na to, aby situaci dostaly pod kontrolu.
Moderátorka: A budou mít na ně dopad škrty v zahraniční pomoci, které jsme v posledních letech zaznamenali?
Reportérka: Určitě. Mohlo se to šířit už týdny, vzhledem k tomu, kolik je případů. A to proto, že nebyli schopni provést rychlou diagnostiku tohoto kmene. Diagnostika, která se používala k ověření, zda jde o ebolu, byla pro kmen Zaire, což byl kmen předchozích ohnisek v DRK. Takže to tak nějak zůstalo skryté, protože několik týdnů si nebyli jisti, o co jde. Bylo to špatně diagnostikováno. A v té době se to šíří. Myslím si tedy, že skutečným ponaučením je investovat do všech částí světa prostřednictvím pomoci, aby se zajistila laboratorní kapacita, infrastruktura a diagnostika, protože pokud se podaří zastavit to přímo u zdroje, zabrání se tím tomu, aby se z toho stal větší problém.
Jedná se o 36. epidemii eboly od jejího prvního objevu v 70. letech, která si za tu dobu vyžádala asi 15 000 životů.
"V minulosti jsme před pacienty s ebolou utíkali. Opouštěli jsme je. Nedokázali jsme se o ně postarat, poskytnout jim resuscitaci nebo infuze. Tito lidé potřebují podporu pro své nasycené dýchání. Ztrácejí hodně vody. Ztrácejí krev. Potřebují podporu. Ale nyní, když se naše péče zlepšila, jsme se naučili, že můžeme snížit úmrtnost."
Vyhlášení této epidemie za globální zdravotní nouzi umožní přijmout opatření, která se pokusí zabránit opakování předchozích ničivých epidemií. Od té doby se však mnoho změnilo, západní národy ustoupily od zahraniční pomoci, která mohla šíření epidemie v první řadě zabránit.
