Maďarsko postavilo plynovod pod vojenskou ochranu uprostřed obvinění z operace pod falešnou vlajkou
7. 4. 2026
čas čtení 6 minut
Tvrzení o nálezu výbušnin v blízkosti plynovodu se objevila těsně před volbami, v nichž premiér Viktor Orbán podle většiny průzkumů veřejného mínění zaostává
Maďarsko umístilo plynovod, který vede podél srbské hranice, pod vojenskou ochranu, uvedl maďarský premiér Viktor Orbán, zatímco se před klíčovými volbami o víkendu a úterní oficiální návštěvou amerického viceprezidenta J. D. Vanceho nadále šíří obvinění z operace pod falešnou vlajkou.
Orbán v pondělí odcestoval na jižní hranici Maďarska se Srbskem, den poté, co Srbsko oznámilo, že našlo „výbušniny s ničivou silou“ v blízkosti plynovodu, který dopravuje ruský zemní plyn do Maďarska a dále.
Vzhledem k tomu, že se tento vývoj odehrál několik dní před těsnými volbami, ve kterých Orbán ve většině průzkumů zaostává, vyvolal u hlavního opozičního kandidáta v Maďarsku obvinění z možné operace pod falešnou vlajkou, jejímž cílem je ovlivnit volby.
Orbán se k těmto tvrzením zatím nevyjádřil. Místo toho se v pondělí snažil zdůraznit jejich závažnost. „Tento plynovod je důležitý, je to naše životní tepna,“ řekl ve videu zveřejněném na sociálních sítích. „Provedli jsme inspekci a mohu maďarské veřejnosti oznámit, že maďarské obranné síly jsou schopny tento plynovod postavit pod vojenskou ochranu a v případě nutnosti jej bránit.“
Dříve se on a několik vládních úředníků snažili naznačit, že do incidentu byla zapojena Ukrajina – obvinění, které Kyjev důrazně odmítl s tím, že se s největší pravděpodobností jednalo o „ruský útok pod falešnou vlajkou v rámci silného zasahování Moskvy do maďarských voleb“.
Orbán, který od svého nástupu k moci v roce 2010 proměnil Maďarsko v to, co sám nazývá „neliberální demokracií“, je také nejpromoskevštějším lídrem v EU a zablokoval balíky pomoci pro Ukrajinu.
Tato tvrzení jsou náznakem napětí, které ovládlo tuto středoevropskou zemi, zatímco Orbán se snaží přesvědčit voliče o hrozbě války na Ukrajině.
Průzkumy naznačují, že Orbánova rétorika, která ho i jeho stranu Fidesz prezentuje jako nejbezpečnější volbu uprostřed této nestability, selhává, čelí bezprecedentní výzvě ze strany Pétera Magyara, bývalého vysokého představitele Fideszu.
V pondělí Magyar na sociálních sítích popsal Orbánovy výroky ohledně plynovodu jako „nic víc než laciné divadlo ustrašeného režimu“. To, že v pozadí Orbánových výroků byl plakát s nápisem: „Soudruzi, je konec,“ byla jen vtipná náhoda, dodal.
V neděli pozdě večer se k věci vyjádřil Đuro Jovanić, ředitel bělehradské kontrarozvědky (VBA), který vyvrátil tvrzení strany Fidesz, že za incident je zodpovědná Ukrajina, a uvedl, že to „není pravda“. Označení na výbušninách sice neukazují na to, kdo spiknutí zorganizoval, ale jsou americká, dodal.
Zatímco většina zemí se k incidentu nevyjádřila, Kreml se v pondělí zapojil do spekulací a bez důkazů prohlásil, že věří, že výbušniny nastražila Ukrajina. „A předtím, jak víme, byl kyjevský režim přímo zapojen do podobných sabotážních činů proti kritické energetické infrastruktuře,“ řekl novinářům mluvčí Dmitrij Peskov. „Je velmi pravděpodobné, že i tentokrát budou nalezeny stopy zapojení kyjevského režimu,“ dodal.
V pondělí, poté co několik novinářů uvedlo, že zaslechli zvěsti, že se kolem Velikonoc pravděpodobně něco stane v souvislosti s plynovodem, Srbskem a Ruskem, bývalý vysoký důstojník kontrarozvědky Peter Buda řekl, že tyto potenciální plány byly pro mnohé veřejným tajemstvím. „Plány na tento útok pod falešnou vlajkou kolovaly už od února,“ řekl.
Nejistota, která visí nad Maďarskem – podněcovaná obavami některých kruhů, vyjádřenými Magyarem, že Orbán by mohl incident využít k tomu, aby zabránil konání voleb podle plánu 12. dubna – přichází v době, kdy americký viceprezident a druhá dáma přilétají do Maďarska na dvoudenní návštěvu.
Tato návštěva vyvolala otázky, proč si Vance a jeho manželka Usha najdou čas na návštěvu Budapešti, a to i přesto, že americká administrativa čelí hrozbě eskalace ve své pětitýdenní válce s Íránem.
„Maďarsko je jejich El Dorado,“ řekl Jacob Heilbrunn, redaktor časopisu National Interest. „Vance byl z politických a náboženských důvodů vždy Maďarskem okouzlen.“
Toto obdivování se táhne napříč velkou částí současné americké administrativy. Orbána chválil Trumpův bývalý poradce Steve Bannon jako „Trumpa před Trumpem“, zatímco Kevin Roberts, šéf think-tanku Heritage Foundation, který vytvořil Project 2025, krajně pravicový plán pro Trumpovo druhé funkční období, kdysi řekl: „Moderní Maďarsko není jen vzorem pro konzervativní státnictví, ale je zásadním vzorem.“
Zatímco Trump Orbána opakovaně podporoval a popsal tohoto pravicového populistického lídra jako „fantastického chlapa“ a „silného a mocného vůdce“, Heilbrunn viděl Vanceovu návštěvu jako náznak toho, že Trump věří, že Orbán by mohl volby prohrát. „Trump nesnáší, když je spojován s poraženým, a tak posílá Vance, aby byl obětním beránkem,“ řekl.
Návštěva, během níž podle úředníků Vance uspořádá společnou tiskovou konferenci s Orbánem, než americký viceprezident promluví na masovém shromáždění „u příležitosti dne maďarsko-amerického přátelství“, podtrhuje symbolické důsledky, které budou mít volby pro krajně pravicová hnutí po celém světě. V lednu se téměř tucet pravicových lídrů z celého světa sešlo, aby ve videu vyjádřili podporu Orbánovi.
Kdyby Orbán volby prohrál, byl by to „drtivý úder“ pro hnutí Maga, řekl Heilbrunn. „Vsadili téměř vše na Maďarsko jako předvoj k erozi a podkopání EU a k posílení Putinovy schopnosti ohrožovat Ukrajinu.“
Zdroj v angličtině ZDE
343
Diskuse