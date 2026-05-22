Riziko eboly je uvnitř DR Kongo vysoké, ale není to pandemická nouzová situace
22. 5. 2026
V aktualizaci o rychle se vyvíjející situaci ve východní DR Kongo uvedl generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, že kromě několika desítek potvrzených případů infekce je téměř 600 podezřelých případů viru Ebola Bundibugyo a 139 podezřelých úmrtí.
"Očekáváme, že tato čísla budou nadále růst, vzhledem k době, kdy virus koloval před tím, než byla epidemie odhalena," řekl generální ředitel WHO novinářům v Ženevě.
Vzhledem k absenci jakékoli vakcíny nebo terapie proti viru – který Tedros označil za extrémně vzácný a naposledy byl zjištěn v roce 2007 – týmy WHO již spolupracují s komunitními lídry v epicentru provincie Ituri, aby pomohly zabránit širšímu šíření.
"V Gomě máme vždy tým a i nadále poskytujeme podporu populaci. A v tom budeme pokračovat i během tohoto vypuknutí... Nikdy jsme Gomu neopustili během veškeré nejistoty, takže tu budeme pokračovat, abychom zajistili bezpečnost komunitě, které sloužíme," zdůraznila Dr. Marie Roseline Belizaire z WHO, dočasná regionální ředitelka pro mimořádné situace a Incident Manager.
