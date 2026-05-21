Bude mottem příštího Světa knihy "Vyvážený pohled na genocidu?"

21. 5. 2026

Ve velké tichosti a potají se letošního Světa knihy zúčastnil bratr Netanjahua Ido. Pozvánky rozesílala izraelská ambasáda, která požádala o utajení, píše Monika Le Fay.

Je tohle skutečně možné?? (JČ) 

Neuvěřitelné, jako kdyby se vracela normalizační kultura. Všichni ,kdo se na tom podíleli a kdo to obhajují, Fingerland, Engelová, Dražan, Pergler, shame on you!

 
K tradici bohužel patří už i to, že vydavatelé kteří už předtím vydali propagandistickou a lživou knihu dalšímu obhájci genocidy Dobrovskému, fyzicky vyhazují lidi, kteří se chtějí zeptat a mají odlišný názor. 

Jediný hlas rozumu v tom textu zastává expert na Blízký Východ Marek Čejka, toho ale do médií nepozvou.

Mě osobně nikdy dřív Palestina ani Izrael nezajímaly, dlouho jsem se zabývala holocaustem, týranými dětmi a zvířaty. 

Co mě ale udeřilo do očí byl fakt, že když jsem chtěla zjistit jakékoliv informace, najednou mě lidi začali zastrašovat, okřikovat a říkat mi, co si mám myslet, jako kdybych byla nesvéprávná a zároveň na sebe pomrkávali, jakože existují ti, kteří “něco ví”, úplně jako v nějaké přiblblé sektě. 

Tohle nemůžete dělat, nemůžete lhát a manipulovat, zastrašovat lidi a vyhazovat je (!) z knižního veletrhu. 

Co na to Radovan Auer? Nestačí, že ministerstvo řídí estébák zvolený za nacisty? Existuje tu někdo, kdo má nějaké hranice a zastaví to? Bude mottem příštího veletrhu Vyvážený pohled na genocidu?

Radek Gális
Byl jsem na Světu knihy v Praze. Za stánek nebo stoleček chtějí organizátoři na čtyři dni cca 16-20 tisíc. Teď jsem se dozvěděl, že tam měli hosta, který ovšem nebyl v programu. Troufám si tvrdit, že za něj organizátoři dostali cca 60 000 korun. Host z Izraele byl, i když nebyl v programu, ale host z Palestiny, který byl v psaném programu, ovšem nebyl. Co s tím?

