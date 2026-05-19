Porota rozhodla ve prospěch Sama Altmana a OpenAI v souboji s Elonem Muskem
19. 5. 2026
Generální ředitel a prezident OpenAI nebyl shledán odpovědným za porušení smluv uzavřených s Muskem při založení startupu
Porota rozhodla ve prospěch Sama Altmana v závěru dlouhého a hořkého soudního sporu, který postavil nejbohatšího člověka na světě proti lídrovi boomu umělé inteligence.
Federální porota v Oaklandu v Kalifornii shledala Altmana, OpenAI a jejího prezidenta Grega Brockmana nevinnými z Muskových obvinění, že se neoprávněně obohatili a porušili zakládací smlouvu uzavřenou s Muskem při založení startupu.
Verdikt, vynesený po necelých dvou hodinách porady, je jasnou odpovědí na tvrzení Elona Muska a jeho právníka, že Altman „ukradl charitu“ prostřednictvím svého vedení OpenAI. Zároveň poskytuje této firmě zabývající se umělou inteligencí jasnou cestu k tomu, aby se ještě letos stala veřejně obchodovatelnou společností s tržní hodnotou přibližně 1 bilionu dolarů.
Závěr poroty je nezávazným, poradním verdiktem, který ponechal soudkyni Yvonne Gonzalez Rogersové konečnou pravomoc vydat v této věci vlastní rozhodnutí. Gonzalez Rogersová okamžitě uvedla, že se s rozhodnutím poroty ztotožní a Muskovy nároky zamítne.
„Myslím, že existuje značné množství důkazů na podporu závěru poroty, a proto jsem byla připravena žalobu na místě zamítnout,“ řekla Gonzalez Rogersová Muskovu právníkovi po vynesení verdiktu.
Porota shledala, že Muskova žaloba, podaná v roce 2024, nespadá do promlčecí lhůty pro podání žaloby. Jedním z klíčových právních argumentů v procesu bylo, zda škody, které Musk tvrdil, že nastaly – včetně jeho tvrzení o porušení charitativního fondu – nastaly před určitými daty. OpenAI argumentovalo, že Musk si byl dobře vědom plánů společnosti usilovat o ziskovou strukturu již v roce 2017, a proto byla jeho žaloba podána mimo tříletou lhůtu.
Devítičlenná porota v Oaklandu začala o případu jednat v pondělí ráno po tří týdnech soudního řízení, během kterého před soudem vypovídalo několik nejvýznamnějších manažerů ze Silicon Valley. Musk, Altman, Brockman a generální ředitel Microsoftu Satya Nadella všichni v případu vypovídali a v soudní síni čelili občas agresivním křížovým výslechům.
Verdikt završuje jeden z nejvíce sledovaných soudních procesů v oblasti technologií, který nabídl pohled do zákulisí bouřlivé historie OpenAI a boje mezi dvěma největšími jmény v oboru. Ačkoli se jedná o vítězství pro Altmana, případ zveřejnil mnoho nelichotivých detailů a epizod týkajících se obou magnátů.
Muskova žaloba požadovala přerozdělení 134 miliard dolarů z komerční části OpenAI do její neziskové části. Požadoval také odvolání Altmana a Brockmana z jejich funkcí v OpenAI, stejně jako zrušení restrukturalizace firmy na ziskovou společnost.
Jádrem případu byla Muskova tvrzení, že Altman, Brockman a OpenAI porušili zakladatelskou dohodu, když restrukturalizovali společnost na ziskový subjekt. Musk obvinil žalované z porušení charitativního svěřenského fondu a bezdůvodného obohacení, přičemž tvrdil, že ho Altman v roce 2015 podvedl, aby se stal spoluzakladatelem OpenAI jako neziskové organizace s cílem zlepšit lidstvo, a později ji zmanipuloval, aby sledoval osobní zisk.
OpenAI odmítlo všechna Muskova tvrzení a uvedlo, že si byl vždy vědom plánů na vytvoření ziskové entity. Právníci firmy argumentovali, že Musk byl motivován žárlivostí poté, co se v roce 2018 neúspěšně pokusil převzít OpenAI a krátce nato společnost opustil. OpenAI také opakovaně uvedlo, že je stále pod dohledem své neziskové organizace a věnuje se tomu, co označuje jako „misi“ pomáhat světu svou technologií.
Soudní řízení přivedlo mnoho současných a bývalých vedoucích pracovníků OpenAI, aby svědčili o historii společnosti, stejně jako akademické odborníky na neziskové právo a správu a řízení společností. Právníci obou stran předložili hromady soukromých textových zpráv, e-mailů a dalších interních dokumentů, aby sestavili příběh o založení firmy, konkrétně o tom, kdy se účastníci sporu dozvěděli o ziskových plánech OpenAI.
Ačkoli porota vynesla verdikt o tom, zda v tomto případě existuje odpovědnost, Gonzalez Rogersová měla na starosti to, jakým nápravným opatřením by OpenAI čelila, pokud by verdikt byl příznivý pro Muska. Část řízení týkající se nápravných opatření, která začala v pondělí, byla v důsledku verdiktu zrušena.
