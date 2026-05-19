„V testech to selže, ale nic jiného nemáme“: izrelský zákaz nutí Palestince vyrábět si vlastní cement z trosek
19. 5. 2026
Vzhledem k tomu, že Izrael blokuje dovoz stavebních materiálů, lidé v Gaze
V stísněném stanu s nízkou střechou na východním okraji Khan Younis je těžké něco vidět přes prach. Ibrahim al-Aloul pracuje spolu se čtyřmi dalšími lidmi, s kouskem látky přivázaným přes ústa a nos jako jedinou ochranou před toxickým šedým práškem, zatímco prosívá a mele.
Venku čeká hubený osel s vozíkem, aby odvezl hotový produkt do sousedního stanu, kde se smíchá se sádrovcem, vápníkem a pojivy, než se zabalí do pytlů na mouku a prodá.
Toto je cementářský průmysl v Gaze, improvizovaný z nouze a prozatím jediný fungující v obléhaném palestinském pobřežním pásmu. Zdravotní rizika těchto směsí jsou závažná, ale v Gaze, kde počet obětí izraelských bombardování za poslední dva roky přesáhl 71 000 a neustálé zabíjení pokračuje i přes osmiměsíční příměří, jsou možnosti omezené.
„Pracujeme dlouhé hodiny a ten prach je dusivý,“ říká Aloul a vychází ven na ulici stanů, aby se nadechl – nekonečné řady, které se staly jedinými domovy, jaké Palestinci mohou najít. „Ale není jiná práce a není jiný cement. Nemáme na výběr.“
Izrael od října 2023 zakazuje dovoz cementu a veškerých stavebních materiálů do Gazy, čímž prohlubuje blokádu dovozu stavebních materiálů, která platí od roku 2007. Do října 2025 satelitní snímky Unosat odhalily, že přibližně 81 % všech staveb v pásmu Gazy bylo poškozeno a více než 123 000 jich bylo zcela zničeno. OSN odhaduje, že tato destrukce vyprodukovala 61 milionů tun suti, a společné hodnocení EU, OSN a Světové banky odhaduje náklady na obnovu na 71,4 miliardy dolarů v příštím desetiletí.
Na tomto pozadí začala malá, roztříštěná síť podnikatelů, dělníků a inženýrů přeměňovat trosky na suroviny.
Nápad napadl Saadiho al-Sha’era – Aloulova zaměstnavatele – když si všiml, že se kolem vybombardovaných továren a skladů v Gaze hromadí hlína smíchaná s cementovým prachem. Před válkou vyráběl výrobky ze skleněných vláken. Když tato práce zmizela, začal experimentovat.
„V troskách továrny na cihly a mramor v al-Qarara, severně od Khan Younis, jsem našel velké množství tohoto materiálu,“ říká, zatímco mu cementový prach pokrývá oblečení, řasy i vlasy. Dělníci rozbíjejí ztvrdlé nánosy ručně pomocí těžkých betonových bloků a výsledek pak prosévají přes stále jemnější síta, až zůstane pouze prášek – pocházející z vybombardovaných továren, závodů na řezání mramoru a drcených betonových trosek.
Konečná směs se skládá zhruba z 60 % cementového prachu, 15 % vápna, 10 % sádry, 10 % vápníku a pojiva. Když dojde pojivo, nahrazuje se lepidlem na dřevo. Sha’er zpracovává také druhý produkt: předválečný cement, který ztvrdl ve skladu, rozdrcený a přimíchaný sádrovcem a pojivy, aby měl o něco lepší vlastnosti.
„Když docházejí suroviny, improvizuji,“ říká. Jeho provoz vyprodukuje denně mezi půl tunou a dvěma tunami a zaměstnává asi 30 lidí.
Prodává ho za 12 až 18 šekelů (100 až 150 Kč) za kilogram přímo u zdroje. Než se dostane k obchodníkům, cena se znásobí. Jeden pytel nyní stojí 2 000 šekelů (15 000 Kč. Před válkou stál standardní pytel běžného cementu 40 šekelů.
Pro obyvatelstvo, které je z velké části bez prostředků, jsou tyto částky většinou nedosažitelné. Ale pro ty, kteří si mohou dovolit zaplatit, je tato náhrada jedinou cestou k něčemu pevnějšímu než stan.
Mahmoud al-Astal (38), farmář z al-Mawasi, žije se svou rozvětvenou rodinou v provizorním přístřešku již více než dva roky. Zvažoval nákup tyčí a nylonových plachet k postavení konstrukce podobné skleníku, ale odradily ho náklady a krátká životnost.
„Přišlo mi logičtější postavit něco pevnějšího, co nás ochrání před živly a vydrží déle, protože konec této situace vysídlení není v dohledu,“ říká. „A protože nám nejde o výškovou budovu, tento cement by měl stačit.“
Othman al-Awda, stavitel, který pomocí náhradního cementu staví Astalův malý dvoupokojový dům, upravuje poměry směsi, aby kompenzoval sníženou pevnost, a své ambice drží striktně v mezích daných tímto materiálem. „Jeho pevnost je zjevně omezená,“ říká. „Ale na zdivo to stačí. Na sloupy bych to nikdy nepoužil.“
Dohoda o příměří z října 2025 výslovně vyžadovala okamžité obnovení humanitární pomoci a dovoz materiálů pro obnovu. OCHA, humanitární složka OSN, však uvádí, že úsilí o obnovu je značně zdržováno pokračujícími zákazy nebo přísnými kontrolami položek „dvojího užití“, jako je ocel, cement a těžká technika, které by podle Izraele mohly sloužit i k vojenským účelům.
Mahmoud Ubeid, stavební inženýr specializující se na řízení staveb, dohlíží na renovační práce na několika místech, včetně nedávno nemocnice al-Wafa. Potvrzuje, že náhradní cement je nyní hlavním materiálem dostupným pro dokončovací práce, jako je omítání, obkládání a základní opravy stěn, a říká, že jeho firma na práce provedené s tímto materiálem poskytuje 12měsíční záruku, ale nic víc.
„V současné fázi plní svůj účel, ale nelze se na něj dlouhodobě spoléhat,“ říká Ubeid. „V testech selhává a nelze jej povolit pro konstrukční použití. Ale pro dočasné dokončovací práce – k zachování životů a majetku – je to vše, co máme.“
Ví, že množství zdaleka nestačí. Ubeid odhaduje, že to, co se nyní vyrábí, představuje méně než tisícinu potřeb Gazy na dočasné dokončovací práce. Prioritou jsou nemocnice a veřejná infrastruktura.
Sha’er, který pracuje ve stavebnictví od roku 2008, nepopisuje to, co dělá, jako řešení. Žije v budově, která kdysi sloužila jako věznice Asda’a, a byl spolu s desítkami dalších rodin vysídlen z Rafahu. Každé ráno prochází troskami ke svému stanu, přiváže si přes obličej látku a začne třídit.
„To, co děláme, abychom mohli stavět, je nepředstavitelné, navzdory všem překážkám,“ říká. „Ale já se nevzdám.“
Zdroj v angličtině ZDE
