Od Trumpova posílení deportačního úřadu ICE bylo od rodičů odloučeno přes 145 000 amerických dětí
19. 5. 2026
Studie Brookings Institution zjistila, že přibližně 36 % dětí, jejichž rodiče byli zadrženi, bylo mladších šesti let
Více než 145 000 amerických dětí zažilo zadržení rodiče imigračními úřady od začátku druhého prezidentského období Donalda Trumpa, uvádí nová zpráva zveřejněná renomovaným americkým think tankem.
Zpráva, kterou v pondělí zveřejnila Brookings Institution, odhaduje, že asi 146 635 dětí, které jsou občany USA, zažilo zadržení rodiče během masové deportační kampaně, do které se Trumpova administrativa pustila poté, co se na začátku ledna znovu ujal úřadu. Studie dále zjistila, že z těchto dětí více než 22 000 zažilo zadržení obou rodičů, s nimiž žily ve společné domácnosti.
Přibližně 36 % z nich bylo mladších šesti let, což podtrhuje tvrdou strategii prosazování imigračních zákonů, která vyvolala širokou kritiku ze strany skupin hájících občanská práva a práva imigrantů.
Zpráva Brookings Institution rovněž zjistila, že největší podíl dětí s americkým občanstvím, jejichž rodič byl zadržen, má vazby na Mexiko a tvoří téměř 54 %, zatímco děti s rodiči z Guatemaly a Hondurasu dohromady tvoří více než 25 %.
Podle zprávy mají Washington DC a Texas nejvyšší podíl amerických dětí s postiženým rodičem, přičemž více než pět z 1 000 čelí zadržení rodiče z důvodu imigrace.
Výzkumníci z Brookings Institution poznamenali, že americké Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) nahlásilo v fiskálním roce 2025 18 277 zadržených s dětmi, které jsou občany USA – uvedli však, že tento počet je „téměř jistě výrazně podhodnocený“.
Na začátku května vyšetřování deníku Guardian odhalilo, že zatčení přibližně 18 400 rodičů mělo dopad na až 32 000 dětí pouze v prvních sedmi měsících roku 2025. Tento počet zahrnoval nejméně 12 000 dětí s americkým občanstvím.
Vyšetřování také zjistilo, že Trumpova administrativa v roce 2025 zadržovala přibližně 2 300 rodičů a každý měsíc deportovala asi 1 400 rodičů – což je téměř dvojnásobek měsíční míry deportací zaznamenané v roce 2024 na konci prezidentství Joea Bidena.
Výzkumníci z Brookings poukázali na neoficiální důkazy naznačující, že mnoho imigrantů buď není dotázáno, zda mají děti, nebo se z obav rozhodnou tuto informaci neprozradit. Místo toho se opírali o demografická data z Detention Data Project, přičemž porovnávali charakteristiky zadržených – včetně země nebo regionu původu a rodinného stavu – s podobnými osobami bez dokladů identifikovanými v American Community Survey (ACS), celonárodně reprezentativním průzkumu domácností.
Přibližně 13 milionů dospělých ve Spojených státech je bez dokladů nebo má pouze omezenou právní ochranu. V důsledku toho žije více než 4,6 milionu dětí, které jsou občany USA, s alespoň jedním rodičem ohroženým deportací – a asi 2,5 milionu by mohlo čelit zadržení všech rodičů v jejich domácnosti.
„Z logistických i politických důvodů vláda nedosáhne svého deklarovaného cíle, kterým je vyhoštění všech nelegálních imigrantů ze Spojených států,“ uvedli výzkumníci. „Minimálně by DHS mělo shromažďovat a veřejně zveřejňovat přesné údaje o počtu rodičů, kterým hrozí zadržení nebo vyhoštění, stejně jako o počtu dětí s americkým občanstvím, které opouštějí zemi v důsledku vyhoštění rodiče.“
Výzkumníci dodali: „S rozšiřováním imigračních opatření by zajištění přístupu dotčených dětí k základní podpoře a ochraně nemělo být chápáno jako volitelné, ale jako nezbytná vládní odpovědnost spojená s předvídatelnými důsledky rozdělování rodin a vysídlování.“
V prohlášení mluvčí DHS argumentoval, že „pobyt ve vazbě je volbou“.
„ICE rodiny nerozděluje,“ uvedl mluvčí. „Rodiče jsou dotázáni, zda chtějí být vyhoštěni se svými dětmi, nebo zda ICE umístí děti k bezpečné osobě, kterou rodič určí. To je v souladu s imigračními opatřeními minulých vlád.“
Mluvčí mimo jiné dodal, že „rodiče mohou mít kontrolu nad svým odjezdem“ z USA pomocí aplikace CBP Home „a zajistit si možnost vrátit se legální cestou“.
V březnu zpráva Women’s Refugee Commission (WRC) a Physicians for Human Rights (PHR) zjistila, že Trumpova administrativa deportovala mnoho rodičů-imigrantů, aniž by se jich zeptala, zda mají děti, nebo jim umožnila rozhodnout, zda je jejich děti budou doprovázet.
