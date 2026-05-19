Finská východní hranice platí účet: Uzavřená hranice, úsporná politika a tiché rozkládání severského modelu
19. 5. 2026 / Adam Svoboda
Už přes dva a půl roku panuje na finské východní hranici dlouhé 1 340 kilometrů hluboké ticho. Kdysi jedna z nejživějších suchozemských obchodních tepen Evropy teď zeje prázdnotou. Kavárny, které prosperovaly díky ruským jednodenním turistům, jsou zavřené. Obsazenost hotelů v Jižní Karélii klesla na úroveň, kterou Finové neviděli od rozpadu Sovětského svazu. A v Helsinkách mluví finanční ministryně Riikka Purra jazykem, jaký tamní politici nepoužívali celou generaci.
„Stav veřejných financí je velmi vážný,“ řekla 25. dubna v Yle Riikka Purra, finanční ministryně a předsedkyně nacionalistické strany Praví Finové. „Poměr veřejného dluhu k HDP se blíží 90 procentům. Nezasáhly nás jen vnější šoky. Máme také vysokou nezaměstnanost, téměř nulový růst a rychle stárnoucí obyvatelstvo.“
Její prohlášení přišlo ve stejný den, kdy vláda představila plán úspor na léta 2027–2030 obsahující škrty 240 milionů eur v sociálních dávkách a zdravotnictví. Rozhodnutí okamžitě vyvolalo protesty opozice i lidskoprávních organizací. Zároveň přibývá důkazů, že východní příhraniční kraje, uzavřené od prosince 2023 na příkaz vlády, prožívají ekonomický propad, který už nelze v národních statistikách zakrýt.
Uzavřená hranice, ochromená ekonomika
Finsko postupně uzavřelo všech osm pozemních hraničních přechodů s Ruskem od listopadu 2023. Zákon o hraniční bezpečnosti z července 2024 (prodloužený do prosince 2026) dal vládě mimořádně široké pravomoci omezovat azylové řízení na východní hranici.
Bezpečnostní argumenty získaly širokou podporu napříč politickým spektrem. Ekonomické dopady na osm příhraničních regionů od Kymenlaakso po Laponsko jsou však tvrdé a strukturální.
Podle evidence Konkurssilista zkrachovalo od dubna 2025 v šesti východních provinciích přibližně 315 firem. Nejhůře dopadlo hotelnictví, gastronomie, stavebnictví, maloobchod a logistika – tedy odvětví závislá na přeshraničním ruchu.
Přesměrování dopravy přes Švédsko a Baltské moře zvýšilo náklady o 12–15 procent. Obzvlášť citelně to zasáhlo lesnický průmysl v Jižní Karélii, který byl dlouhodobě závislý na dovozu ruského surového dřeva.
„Nejhorší výsledky v celém Finsku“
Satu Sikanen, ředitelka regionu Jižní Karélie, nešetří slovy. Její Lappeenranta leží jen pár kilometrů od uzavřené hranice.
„Ekonomický úder na Jižní Karélii je výjimečný oproti zbytku země,“ říká. „Čísla HDP jasně ukazují, že celková slabost finské ekonomiky nestačí jako vysvětlení. Tento negativní trend začal už v roce 2014.“
V roce 2019 představovali ruští turisté 75 procent všech zahraničních přenocování v regionu. V roce 2023 to bylo pouhých 15 procent předkrizové úrovně – bezprecedentní propad.
Podobný obrázek, byť trochu mírnější, nabízí i Severní Karélie. Podle jejího ředitele Markuse Hirvonena se region před uzavřením hranice slušně dotahoval na celostátní průměr, od roku 2022 se ale vývoj dramaticky zhoršil.
Národní problémy, regionální katastrofa
Na celostátní úrovni roste veřejný dluh, nezaměstnanost dosáhla 10,2 procenta (na východě přes 18 procent) a ekonomický růst patří k nejhorším v EU. Vláda přitom masivně zvyšuje výdaje na obranu a zároveň škrtá v sociální oblasti.
Kritici upozorňují na zjevnou nespravedlnost: stát posiluje hranici, ale nechává doplácet právě ty regiony, které jeho politika zasáhla nejvíce.
Cena politického rozhodnutí
Proti uzavření hranice samotnému prakticky neexistuje relevantní opozice. Spor se však vede o to, kdo ponese břemeno. Východní obce, které už dlouhodobě bojují s odlehlostí a vylidňováním, nesou nepřiměřeně vysoké náklady.
Zda Helsinky dokážou tyto regiony dostatečně podpořit, může být pro budoucnost finské sociální soudržnosti stejně důležité jako samotné rozhodnutí o hranici.
Slova Riikky Purry popsala rozsah problému. To, co neřekla ona, ale říkají otevřeně regionální politici: nejtěžší dopad celé této politiky nesou právě příhraniční obce.
Třímetrový hraniční plot s kamerami a reproduktory stojí tiše a hrozivě. A vedle něj zní ekonomické ticho stále hlasitěji.
