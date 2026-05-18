Méně a méně dětí a více a více boháčů, to je naše cesta
18. 5. 2026 / Boris Cvek
Vláda plánuje zvýšit rodičovskou o padesát tisíc korun. V polední publicistice Radiožurnálu se k tomu vyjadřovala paní z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA). Bylo to velmi výmluvné. Začal bych asi tím, že už v lednu 2024 došlo ke zvýšení rodičovské o padesát tisíc korun, čili současná vláda se moc nepředá. I tak to bude velká rána pro státní rozpočet, protože peníze prostě nejsou.
Může to mít vliv na zvýšení porodnosti, což tak moc potřebujeme? Ne, nemůže. Postoj odbornice byl jasný. A hned mě napadlo, že se můžeme podívat do Polska, kde to dopadlo naprosto příšerně navzdory štědrým platbám za rození dětí. Jenže po nějaké době té paní došlo, a to bylo výmluvné, že její postoj by mohl vyznít tak, že zvyšování rodičovské není dobrý krok. A to odmítla.
I když porodnost nestoupne, tak asi není cílem, aby děti hladověly. Děti by měly mít co jíst a důstojný život zřejmě bez ohledu na to, zda porodnost stoupne. To považuji za velký výkon v českém veřejném prostoru. Zdaleka ne samozřejmý. Ale kde na to vzít peníze? To prý bude tvrdý oříšek! Státní kasa je prázdná, roste nám počet boháčů – jsme v tom jedni z nejlepších na světě – a děti… co děti? Vždyť jich dvě stě tisíc nemá ani pediatra a je to stále horší.
No ale zpět k porodnosti. Ta otázka opravdu padla: co máme tedy dělat, aby byla vyšší porodnost? Říkal jsem si se zatajeným dechem: schválně, padne to, co se tu opakuje už dvacet let? Ano! Jesle, školky a částečné úvazky. Neomylně pořád ten samý recept, všichni to vědí, je na tom naprostá shoda – a nic. Vůbec nic. Rekordně nízká porodnost. Prostě nic. No a ještě to bydlení, to nepadlo. Taky stále větší hrůza.
