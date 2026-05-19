Izrael opět pirátsky zaútočil v mezinárodních vodách na humanitární plavidla
19. 5. 2026
Izrael protizákonně zadržuje plavidla mírové humanitární mise, která se snaží doručit pomoc do Gazy. „Vojenské lodě právě zadržují naši flotilu a jednotky izraelských ozbrojených sil provádějí za bílého dne kontrolu na palubě naší první lodi,“ uvedli ve svém prohlášení organizátoři z Global Sumud Flotilla. „Požadujeme bezpečný průjezd pro naši legální, nenásilnou humanitární misi. Vlády musí okamžitě zasáhnout a zastavit tyto nelegální činy či pirátství, jejichž cílem je udržet izraelskou genocidní blokádu Gazy. Normalizace násilí okupace je hrozbou pro nás všechny.“ „Nejméně jedna loď již ztratila kontakt poté, co byla údajně napadena ve Středozemním moři,“ dodali. K incidentu došlo poté, co bylo 29. dubna u Řecka zadrženo 22 lodí, přičemž stovky aktivistů byly zbity a někteří sexuálně napadeni, než byli předáni řeckým úřadům a deportováni. Organizátoři Saif Abukeshek a Thiago Ávila byli zadrženi na deset dní a mučeni v izraelském vězení. Od tohoto zadržení se mise přeskupila a přidala další plavidla, přičemž zbývající lodě zůstaly převážně v řeckých a tureckých vodách. Zhruba 50 lodí z flotily Global Sumud a pět lodí organizovaných Koalicí Freedom Flotilla vplulo v neděli do mezinárodních vod, aby absolvovaly poslední etapu své cesty do Gazy.
I don’t have anything else to say except that Israel is once again kidnapping people in international waters trying to break the siege on Gaza, violating Convention on the Law of the Sea and international law with absolutely no consequences.— Mohamad Safa (@mhdksafa) May 18, 2026
BREAKING: Israel is illegally intercepting vessels from a peaceful humanitarian mission attempting to deliver aid to Gaza.— Novara Media (@novaramedia) May 18, 2026
Israel has kidnapped the sister of the president of Ireland. https://t.co/bsxV5N5oVx— Barry Malone (@malonebarry) May 18, 2026
Izraelští vojáci brání palestinským dětem v návratu do jejich domovů v Hebronu.
Palestinská holčička pláče, když vidí fotografii své babičky a tety, které jsou drženy jako rukojmí izraelskými vojáky.
Třináctiletá Jana Hassan Muhammad al-Hajj byla vytažena živá z trosek, ale ztratila cit v noze. O několik měsíců později začala kulhat a její stav se od té doby zhoršil natolik, že sotva chodí. Lékaři jí vystavili doporučení k léčbě mimo Gazu, ale ona říká, že to není nic víc než inkoust na papíře – kvůli úplné blokádě pásma izraelskou okupační mocí ho nemůže využít k evakuaci. Jana stojí na noze, která ji již nedokáže správně nést, a drží v ruce dokument, který slibuje péči, ke které se nemůže dostat, zatímco blokáda izraelské okupace nadále uvězňuje zraněné děti uvnitř zničeného zdravotního systému bez možnosti úniku. Kontaktní údaje rodiny: +972 59-455-9250
Flotila Global Sumud uvádí, že se nachází asi 250 mil od pásma Gazy, přičemž několik plavidel bylo na moři zadrženo. Organizátoři tvrdí, že se k nim izraelské síly přibližují ze dvou směrů, a potvrzují, že byly zadrženy nejméně tři lodě. Uvádějí, že k této akci dochází za bílého dne, přičemž živé záběry ukazují ozbrojené jednotky, jak nastupují na palubu civilních plavidel během humanitární mise zaměřené na doručení pomoci do Gazy.
Moje malé dcerky, které přišly o matku, v našem zničeném domě.
The Global Sumud Flotilla reports it is about 250 miles from the Gaza Strip, with several vessels being intercepted at sea. Organizers say Israeli forces are approaching from two directions and confirm that at least three boats have been intercepted.— Quds News Network (@QudsNen) May 18, 2026
Izraelské ozbrojené síly zabily jejich matku a zničily jejich dům.
Izraelská kampaň namířená proti deníku The New York Times a lidskoprávním organizacím „je pokusem zamlčet mučení a sexuální násilí ve svých věznicích“.
My little and motherless daughters in our destroyed house— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) May 18, 2026
Israel’s campaign against The New York Times and human rights organizations "is an attempt to obscure torture and sexual violence in its prisons." https://t.co/8n0kFAJIXr— Kenneth Roth (@KenRoth) May 17, 2026
