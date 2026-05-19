Izrael opět pirátsky zaútočil v mezinárodních vodách na humanitární plavidla

19. 5. 2026

čas čtení 6 minut
Nemám k tomu co dodat, kromě toho, že Izrael opět unáší lidi v mezinárodních vodách, kteří se pokoušejí prolomit blokádu Gazy, čímž porušuje Úmluvu o mořském právu a mezinárodní právo, aniž by to mělo jakékoli následky. Je neuvěřitelné, že EU požaduje dodržování mezinárodních námořních zákonů za účelem otevření Hormuzského průlivu, zatímco o únosu občanů EU v mezinárodních vodách, kteří se snaží doručit jídlo hladovějícímu obyvatelstvu Gazy, mlčí. Izrael protizákonně zadržuje plavidla mírové humanitární mise, která se snaží doručit pomoc do Gazy. „Vojenské lodě právě zadržují naši flotilu a jednotky izraelských ozbrojených sil provádějí za bílého dne kontrolu na palubě naší první lodi,“ uvedli ve svém prohlášení organizátoři z Global Sumud Flotilla. „Požadujeme bezpečný průjezd pro naši legální, nenásilnou humanitární misi. Vlády musí okamžitě zasáhnout a zastavit tyto nelegální činy či pirátství, jejichž cílem je udržet izraelskou genocidní blokádu Gazy. Normalizace násilí okupace je hrozbou pro nás všechny.“ „Nejméně jedna loď již ztratila kontakt poté, co byla údajně napadena ve Středozemním moři,“ dodali. K incidentu došlo poté, co bylo 29. dubna u Řecka zadrženo 22 lodí, přičemž stovky aktivistů byly zbity a někteří sexuálně napadeni, než byli předáni řeckým úřadům a deportováni. Organizátoři Saif Abukeshek a Thiago Ávila byli zadrženi na deset dní a mučeni v izraelském vězení. Od tohoto zadržení se mise přeskupila a přidala další plavidla, přičemž zbývající lodě zůstaly převážně v řeckých a tureckých vodách. Zhruba 50 lodí z flotily Global Sumud a pět lodí organizovaných Koalicí Freedom Flotilla vplulo v neděli do mezinárodních vod, aby absolvovaly poslední etapu své cesty do Gazy.
Izrael unesl sestru irské prezidentky. 

Dr. Margaret Connollyová, sestra prezidentky Catherine Connollyové, patří k řadě irských občanů, které izraelské síly zadržely poté, co byla dnes ráno ve Středozemním moři zadržena flotila s humanitární pomocí směřující do Gazy, uvedli organizátoři.





Izraelští vojáci brání palestinským dětem v návratu do jejich domovů v Hebronu.

Palestinská holčička pláče, když vidí fotografii své babičky a tety, které jsou drženy jako rukojmí izraelskými vojáky.

Třináctiletá Jana Hassan Muhammad al-Hajj byla vytažena živá z trosek, ale ztratila cit v noze. O několik měsíců později začala kulhat a její stav se od té doby zhoršil natolik, že sotva chodí. Lékaři jí vystavili doporučení k léčbě mimo Gazu, ale ona říká, že to není nic víc než inkoust na papíře – kvůli úplné blokádě pásma izraelskou okupační mocí ho nemůže využít k evakuaci. Jana stojí na noze, která ji již nedokáže správně nést, a drží v ruce dokument, který slibuje péči, ke které se nemůže dostat, zatímco blokáda izraelské okupace nadále uvězňuje zraněné děti uvnitř zničeného zdravotního systému bez možnosti úniku. Kontaktní údaje rodiny: +972 59-455-9250

Flotila Global Sumud uvádí, že se nachází asi 250 mil od pásma Gazy, přičemž několik plavidel bylo na moři zadrženo. Organizátoři tvrdí, že se k nim izraelské síly přibližují ze dvou směrů, a potvrzují, že byly zadrženy nejméně tři lodě. Uvádějí, že k této akci dochází za bílého dne, přičemž živé záběry ukazují ozbrojené jednotky, jak nastupují na palubu civilních plavidel během humanitární mise zaměřené na doručení pomoci do Gazy. Moje malé dcerky, které přišly o matku, v našem zničeném domě. 
Izraelské ozbrojené síly zabily jejich matku a zničily jejich dům. Izraelská kampaň namířená proti deníku The New York Times a lidskoprávním organizacím „je pokusem zamlčet mučení a sexuální násilí ve svých věznicích“.








