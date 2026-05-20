Kdo a kdy zaplatí reparace?
20. 5. 2026 / Beno Trávníček Brodský
Prompt
Kdo předepsal a na základě jaké kalkulace válečné reparace za první a druhou světovou válku Německu?
Přehled od AI Google
Válečné reparace byly Německu uloženy na základě mezinárodních dohod, které odrážely politické požadadavky vítězných mocností a nebyly výsledkem přísné ekonomické kalkulace skutečných škod.
První světová válka
Kdo je předepsal: Spojenecké mocností ve Versailleské smlouvě (1919) a následně reparační komise v tzv. Londýnském platebním plánu z května 1921.
Základ kalkulace: Částka 132 miliard zlatých marek nebyla stanovena na základě reálných možností Německa či přesného součtu škod. Číslo bylo výsledkem politického kompromisu mezi požadavky Francie (která chtěla Německo finančně i hospodářsky zničit) a Velké Británie. Velká část dluhu byla navíc tvořena fiktivními dluhopisy (tzv. dluhopisy typu C), které měly pouze politický účel. Skutečně se očekávalo placení jen zhruba 50 miliard marek.
Druhá světová válka
Kdo je předepsal: Vítězné mocnosti (USA, Velká Británie, SSSR a Francie) na Postupimské konferenci v roce 1945.
Základ kalkulace: Spojenci se poučili z chyb po první světové válce, kdy se Německo snažilo platit penězi, které si samo muselo půjčovat od vítězů. Zvolili proto naturální způsob. Bylo rozhodnuto, že každá mocnost bude své reparační nároky vymáhat přímo ze své okupační zóny – převážně demontáží průmyslových závodů, zabavením strojů, surovin a německých aktiv v zahraničí.
V případě SSSR a Polska se odhady reparací pohybovaly v řádech desítek miliard dolarů, ale reálné vymáhání bylo omezeno tím, co bylo možné fyzicky odvézt na východ. Reparace byly nakonec rychle ukončeny s nástupem studené války a vznikem dvou Němecek (1949), kdy se západní mocnosti i SSSR zaměřily na hospodářskou obnovu svých sfér vlivu. Kompletně byly reparační závazky z první světové války (resp. dluhy z vydaných reparačních dluhopisů) finančně vypořádány až v roce 2010.
Já dodávám, že se lze snadno dočíst, že všechny reparace za druhou světovou válku Německo dosud nedoplatilo a je mu jaksi všeobecně tolerováno, že tak neučinilo...
Pustil jsem se do tohoto tématu proto, že pořád slyšíme od našich politiků, že zdražování je následkem tu čínského covidu, tu ruské války, tu izraelsko-americké války, ale stále neslyšíme nic o žádném pokusu našich takto hovořících politiků velmi aktivně vyrazit do světa s tématem povinných reparací současných válečných a podobných hříšníků, kteří nám způsobili nějakou významnou ekonomickou újmu. Když to vezmete přísnou logikou – veškerou logiku takové jednání postrádá. V podstatě nám svým mlčením říkají – milí občané, máte smůlu rozpočet bude deficitní... My ale potřebujeme být mezinárodně hezcí, tak jak bychom se vás mohli zastat požadavkem na přípravu budoucích reparací od globálních hříšníků?
To už je spíš odlehčení... zkuste si představit třeba jednání Trump - Babiš nebo třeba Trump – Evropská rada; kde náš premiér s takovým požadavkem vyrukuje. To samé s Putinem, až s ním začnou nějaké smysluplné rozhovory. Čím platit by měli oba – surovinami. Izraelci zase mohou platit třeba velmi sofistikovanými systémy protivzdušné obrany. No a Čína za neschopnost zabránit vzniku resp. alespoň „ukočírovat“ covid – tam by se toho našlo – vzácné zeminy...
Diskuse